Los pañuelos no se tiñen

Lic. Clementi Rosso - Sommelier de la política

Todos insistían en que el debate de la ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo iba a atravesar de manera transversal a las fuerzas políticas, porque en cada partido podía haber opiniones a favor y en contra de la aprobación. Lo que nadie esperaba es que también cortara transversalmente a algunos diputados, que no estaban seguros si debían apoyar, oponerse, abstenerse o si iban a aprovechar para ir a hacer lo segundo al baño del Congreso justo en el instante de la votación. Por el contrario, los cordobeses de Hacemos por Córdoba fueron unánimes en su negativa, aunque hasta último momento hubo dudas y luego, en el fragor de las discusiones, aparecieron quienes quisieron pedir el VAR para apreciar bien cuál había sido su postura definitiva.

En lo que parecen estar casi todas las provincias de acuerdo es en solicitar que se posterguen las PASO de 2021, bajo el argumento de que por cuestiones sanitarias no se debería poner a los ciudadanos en el compromiso de concurrir en dos ocasiones a las urnas, y de que es mejor concentrar esos fondos en el combate de la pandemia. “Evaluamos la escasa concurrencia de votantes en los comicios de Río Cuarto y consideramos que llamar a primarias sería un gravísimo error. En este momento, los argentinos están preocupados por cosas muchos más importantes, como el eclipse de sol o las peleas por la herencia de Diego Maradona”, me dijo un encuestador que trabaja para mi empresa de asesoramiento de imagen.

Y así como mañana el sol quedará oculto, el Covid-19 parece haber eclipsado la política, que ya venía con mala prensa al menos desde 2001. No solo no se fueron todos, como pedía la hinchada, sino que los distintos gobernantes refritaron las promesas de siempre: a la pobreza cero se olvidaron de agregarle un cuatro delante y a la clase pasiva le dieron aumentos de la tensión arterial y no de las jubilaciones. Escucharlo a Eduardo Duhalde opinar que Alberto Fernández es como Fernando De la Rúa, suena igual a cuando en la Oca caías en el casillero que decía “vuelve al punto de partida”.

Frente a tantas malas noticias, por lo menos a partir del martes habrá una buena, cuando se reanude el funcionamiento del transporte interurbano en la provincia después de más de ocho meses. Dicen que en la casilla de una parada sobre la Ruta 19 encontraron a un hombre de barba y harapos que estaba allí sentado desde marzo esperando un colectivo para venir a Córdoba. Al ser rescatado, habría llevado con él un bolso en cuyo interior guardaba unos huevos de Pascua derretidos y un descuento de un dos por uno en una sala cinematográfica. Cuando le preguntaron por qué no tenía barbijo, habría respondido: “La OMS dijo que no hace falta usarlo”.

La otra novedad positiva de los últimos días es que la cotización del dólar blue dejó de ser preocupante… salvo para los arbolitos, que están pensando seriamente en pasar a negociar yuanes, bitcoins o billetes del Estanciero. “Ahora seguro que también bajan los precios”, me comentó un vecino que ya se quedó sin dientes de tanto arrancárselos y ponerlos debajo de la almohada a la espera de que el Ratón Pérez le deje algo de plata. Todavía no se dio cuenta de que en este país todo lo que baja sube y todo lo que sube sigue subiendo, como la nafta, que despacito despacito nos va rompiendo el presupuesto.

Para colmo, si algo nos hacía abrigar alguna esperanza en 2021 era la llegada de las vacunas, como herramientas para frenar el contagio y devolvernos la vieja normalidad. De repente, causaron alarma las versiones acerca de supuestos efectos colaterales en alérgicos y del impedimento de tomar alcohol por casi dos meses después de recibir una dosis. Por supuesto, esos rumores fueron desmentidos, al igual que otros que aseguraban que la Pfizer provoca la aparición de tentáculos en el organismo humano y que, tras la aplicación de la Sputnik, si uno come sandía se le endurece la panza. “Son leyendas urbanas”, afirmó un experto que lucía en su brazo un tatuaje de un Ovni, detalle poco tranquilizador si los hay.