Los problemas de gestión que acecharán al gobierno de Llaryora durante 2025

Martín Llaryora sabe perfectamente que este año no tendrá excusas de ningún tipo y que, por lo tanto, no podrá dar pasos en falso porque se trata de un año electoral, en el que el cordobesismo no es favorito y, según las encuestas que circulan por el Centro Cívico, lleva todas las de perder. El propio Llaryora sostuvo en medios porteños que la lista de diputados del Gobierno nacional tiene las de ganar.

Obviamente, la gestión, o mejor dicho la buena gestión, es el camino que lo llevará directamente a captar una buena adhesión social. Eso también lo sabe el gobernador. En su entorno, algunos se quejan porque todo se hace más difícil debido “a la billetera flaca”, aunque otros se oponen a esto: “No hay que dejarse llevar por el canto de sirenas, ya que la plata está y se puede surfear el año sin mayores sobresaltos”.

Sin embargo, hay algunos problemas que se encuentran en vías de solución o que todavía tienen muchos cabos sueltos. Por ejemplo, los reclamos salariales del sector público se harán notar, y mucho, al finalizar las vacaciones de verano. Los estatales de todos los gremios vendrán a la carga buscando una recomposición.

Observadores de la situación, que son viejos conocedores de los recovecos del poder justicialista, apuntan que para afrontar esa situación el jefe del Ejecutivo provincial seguramente dispondrá del ministro de Gobierno, Manuel Calvo, quien ya manejó las nóminas salariales de los empleados públicos en anteriores gestiones y siempre participó de las negociaciones.

Las elecciones de medio término serán en octubre pero hasta el momento las PASO no se han derogado ni suspendido, de modo que los partidos deberán prepararse para julio o agosto. Es decir que esto marcará el año y las negociaciones serán cuanto menos intensas. Los sindicatos ya velan armas y esperan la contienda que se vendrá.

Este será un problema central para la administración de Llaryora, quien de reojo mira quién estará al frente de la boleta de la alianza que conducirá el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, y también si el propio jefe de Estado se involucrará directamente en la campaña.

¿La elección condicionará los aportes de la Casa Rosada a las provincias? Personeros del justicialismo con despacho en el Centro Cívico remarcan que “si hace eso corre el riesgo de manejar un arma de doble filo porque todos le caerían al Presidente por las eventuales crisis provinciales”.

Situación previsional

En el incipiente 2025 también se verá una pulseada con el poder central por la Caja de Jubilaciones, aunque algunos oficialistas sueñan con que el Anses salga de la actual postura de los envíos de cero pesos para aliviar las arcas de las provincias que no transfirieron sus cajas. Analistas próximos al gobierno consideran que “tendrán que emplear alguna ingeniería para dar soluciones a este problema, que siempre fue grave”.

Desde hace tiempo, los gobiernos provinciales miran la nómina de jubilados y pensionados. En Córdoba eso tentó a varios exfuncionarios a avanzar por este costado y reducir, por ejemplo, el monto de las pensiones que perciben los cónyuges de afiliados fallecidos. Sin embargo, esta posibilidad fue prácticamente dejada de lado, al menos por ahora, debido a que los montos que el Estado puede conseguir por esta vía son insignificantes si se lo compara con el descontento social que podría significar, explicaron fuentes oficiales.

Pero hay que tener en cuenta una cuestión: el tema está en estudio. Lo que sí podría pasar también es que Milei disponga un aumento de la edad jubilatoria y llevarla de 65 a 67/68 años para los varones y a 65 para las mujeres, por ejemplo. Una solución así le caería muy bien a Córdoba que podría ponerse en espejo con la Casa Rosada y disponer una solución de similares características para aliviar las arcas de la provincia.

Se insiste: que la Provincia tenga los recursos para aguantar un hipotético vendaval no significa que los tenga que dilapidar en un año porque se atraviesa un proceso electoral.

Obras públicas



Los proyectos de infraestructura también serán un problema aunque las autoridades hayan dicho que la obra pública no para. Habrá que acudir al financiamiento y esperar que la Nación siga autorizando a Llaryora a tomar préstamos para tal fin. Lo que la provincia muestra, hasta el momento, son dos tramos de autovías en las sierras que fueron construidas en gran parte por la tercera administración de Juan Schiaretti, lo cual este gobierno puede tomarlo como propio, aunque la problemática merezca una explicación.

A pesar del vértigo de las campañas electorales, Llaryora deberá buscar un espacio para enfrentar toda la galería de problemas que se le presentan a su todavía incipiente gestión. Se viene un año con desafíos diversos.