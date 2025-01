Ministro de Llaryora respondió a las críticas de Luis Juez: "Nunca más pudo ser electo para un cargo ejecutivo"

El ministro de Vinculación Comunitaria del Gobierno de Córdoba, Daniel Pastore, respondió a las críticas del senador nacional Luis Juez al asegurar que "hace política de la sospecha".

"Es una estrategia que, si uno mira el historial de Luis, le dio resultado para acceder a la Municipalidad de Córdoba, la intendencia de Córdoba. Pero claro cuando vos pasás de hablar a la gestión, ahí mueren las palabras", expresó.

"Entonces la política de la sospecha deja de ser efectiva. Está muy claro en los resultados de su gestión. Nunca más pudo ser electo para un cargo ejecutivo", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Algo muy negativo"

Así Pastore rechazó en la misma emisora los dichos de Juez quien había asegurado que a la administración de Martín Llaryora "le faltaba decencia".

"Los cordobeses ven su paso por los ejecutivos como algo muy negativo. De hecho las consecuencias de ese paso todavía la está pagando ahora la Capital. Nosotros nos tenemos que ocupar de la gestión, relativizar estas críticas porque son claramente infundadas y darles respuestas a la gente", aseguró el ministro.

Además señaló que "Llaryora si hay algo que tiene en claro es que nadie en política que gestiona puede tener futuro, si su gestión no es aprobada por los ciudadanos".

"Crítica insustancial"

Pastore consideró que "Juez intenta una especie de relativización de las características dirigenciales de Martín comparándolo con De la Sota y Schiaretti".

"Es una crítica insustancial. No le da resultados a Juez. No le da resultados objetivos porque no puede ganar ninguna elección, porque es insustancial, porque la gente compara automáticamente", sostuvo el funcionario.

"´Te dimos una oportunidad en la Municipalidad de Córdoba. No sólo la desperdiciaste, generaste unas condiciones que fueron muy difíciles de transitar para los cordobeses´. Y lo mirás a Llaryora, fue concejal, lo eligieron intendente, lo reeligieron en San Francisco. Lo trajeron como ministro a Córdoba. En dos años lo pusieron como candidato a vicegobernador porque se destacó", analizó Pastore.

Y luego prosiguió en su argumento: "En el 2019 vino a Córdoba, la ciudad de Luis Juez, desde San Francisco. Le ganó. Hizo una gestión extraordinaria y logra ser el único intendente sin que medie un período intermedio en llegar a la gobernación, cosa que Luis no logró".

"Minimizar las características de liderazgo y de gestión que tiene Llaryora es una crítica insustancial. Yo como consultor le diría a Luis ´mirá tenés dos temas que cambiar. Primero, hacer política con la sospecha te dio resultado, pero 25 años atrás, 30. Tenés que buscar otra estrategia´. Y segundo ´no le quites méritos a Llaryora porque el gobernador además ha demostrado en todos los lugares ejecutivos que ha sido validado en reelecciones, cosas que vos no lograste´. Debería pararse desde otro lugar para la crítica", concluyó Pastore.