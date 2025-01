Elecciones 2025: ¿Adónde irán los votos de García Elorrio?

El verano político también va comenzando a tomar color cuando y a partir de la semana próxima lentamente y con otra ropa, la actividad comenzará a tener sus primeras manifestaciones públicas. Todas las fuerzas esperan la resolución de la novela por la hipotética suspensión de las elecciones Paso, que tiene por estas horas tantos defensores como detractores y todavía no está claro si se suspenderán o si se habilitarán las extraordinarias para revisar esta situación.

En diálogo con el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio (90.7), García Elorrio lamentó que el Frente Cívico de Luis Juez –como como lo anticipó en su momento Perfil Córdoba– haya dicho que no se va a presentar con candidatos propios en las Paso y que apoyará a la boleta de La Libertad Avanza, sin que vayan juecistas en esa nómina, que tendrá seguramente a Rodrigo de Loredo como uno de sus protagonistas centrales.

Luis Juez a De Loredo: "Si dentro de 3 años llego con expectativas voy a ser el candidato a gobernador, le guste o no le guste"

“Así podríamos habernos ordenado para ver qué tiene cada uno”, dijo García Elorrio al citar que por un lado está Juez, por el otro el radicalismo y finalmente Encuentro Vecinal. “La elección de este año hubiera sido la antesala de los comicios de gobernador que tendrán lugar en 2027”, contó el ex legislador vecinalista.

Una historia diferente

Sin embargo, para 2025 y 2027 se presenta un contexto diferente al de comicios anteriores, porque los dirigentes opositores mejor posicionados, es decir Juez y De Loredo, son aliados de Milei. Y Elorrio reiteró que Encuentro Vecinal no estará donde se encuentre la fuerza oficialista nacional La Libertad Avanza.

En la pasada elección de gobernador celebrada en 2023, los votos de García Elorrio eran vistos con especial interés por oficialistas y opositores y se habló de una probable alianza electoral de Encuentro Vecinal con Juntos por el Cambio.

El 3 por ciento que obtuvo el vecinalista en la categoría gobernador y vice fueron los puntos que le faltaron a Juez para empatar virtualmente el resultado con el triunfador, el actual gobernador Martín Llaryora.

En aquel momento, el juecismo trató de seducir al exlegislador provincial para hacer una alianza en Córdoba, lo cual se veía como posible, puesto que poco tiempo antes se formó una coalición opositora en La Calera, que derrotó al peronismo y convirtió a Fernando Rambaldi en intendente de esa ciudad del departamento Colón.

“Las alianzas deben analizarse y debatirse con tiempo”, dice ahora García Elorrio al recordar que si aceptaba conformar un frente con Juntos por el Cambio, podría haberse dado una definición voto a voto.

Para Picat, la lista tres no existe mas: "todos los intendentes y gobernadores de la UCR fueron en alianza"

Ahora, el vecinalista pretende empezar a diseñar una nueva coalición, pero tanto De Loredo como Juez pretenden ser los candidatos de Milei, con lo cual prácticamente no hay espacio para armar una entente opositora con esos protagonistas.

En ese sentido, el opositor a la unión del radicalismo con Milei, Ramón Mestre, ratificó que el radicalismo debe apartarse de De Loredo e ir construyendo un espacio con otros actores. Y sobre el punto, dijo que “el radicalismo debe empezar a hablar con García Elorrio”.

“Nadie nos llamó”

El vecinalista aclaró que “hasta el momento” su partido no recibió “ningún llamado” del radicalismo o de otro partido opositor para comenzar a dialogar sobre un eventual frente electoral.

Por otro lado, García Elorrio afirmó que no comparte la designación de Jessica Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia, “ y no se trata de motivos personales”. Ese sentido, apoyó el voto del legislador vecinalista Rodrigo Agrego, quien votó en contra de la abogada, que se desempeñaba en la Municipalidad de Córdoba. Hasta el momento, no tiene fecha de juramento.

En tanto, confirmó que será testigo por la querella en el juicio por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal, aunque aclaró que todavía no está decidido el día en que deberá prestar declaración en este proceso, que se iniciará el lunes 6 de enero del corriente año.