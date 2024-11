Córdoba en off: si no hay frente con Milei ¿Juez deja pasar las elecciones 2025?

Algunos de los arquitectos de campaña del Frente Cívico que Luis Juez suele escuchar con mucha atención, ahora le arrimaron al senador una propuesta que, hasta ahora, es considerada como una hipótesis de campaña pensando en los comicios de medio término. La misma tiene algunos aspectos interesantes: por un lado, seguir buscando una alianza electoral con La Libertad Avanza, pero si la misma es imposible de cristalizarse, la idea arriesgada sugiere no presentarse en las elecciones de medio término.

El segundo punto novedoso es incomodar al socio político de Juez, Rodrigo de Loredo, quien quedaría prácticamente aislado y no tendría demasiadas opciones. ¿Irá por el radicalismo y participará de una Paso con Ramón Mestre, por ejemplo?

Sin embargo, amigos del jefe de bloque de diputados radicales dicen que La Libertad Avanza, a través de Santiago Caputo, le ofrecería integrar la lista de esa agrupación en un lugar expectable, aunque sin liderar la boleta. ¿Aceptará ser el postulante Nº3?

Los gobernadores hacen su juego

En filas del bloque federal en Diputados, hay voces que hacen saber su molestia por el accionar de los mandatarios cambiemistas en su juego de tire y afloje con el poder que ejerce Javier Milei. “A los gobernadores los tienen como pelotita de ping pong”, chicaneó un observador externo, pero su interlocutor desde adentro de la bancada no le quedó otra que admitir tal situación.

“Ponemos el cuerpo, nos mandan a la batalla y luego retroceden… y son los buenos que le dan al gobierno lo que pide”, aportó una voz influyente del bloque Encuentro Federal, donde convergen los peronistas cordobeses y bonaerenses no orgánicos al PJ nacional, los socialistas y los líberos Ricardo López Murphy, Oscar Agost Carreño y Margarita Stolbizer.

De todos modos, la sociedad con los jefes de provincias se mantiene. Lo que le da fuerza a la bancada que comanda Miguel Pichetto es el rol de representar el federalismo de los gobernadores. Se aguarda la reunión de los mandatarios cambiemistas con la máxima plana del poder libertario para reencausar la negociación por el Presupuesto 2025.

Algunas voces federales sostienen que “ven que es tarde” para esa jugada, pero no se descarta nada. Son dos los escenarios: o se patea, por lo cual el gobierno extiende la prórroga del Presupuesto 2023, o se retoma el debate recién en marzo.

Por su parte, los gobernadores peronistas negocian “cosa por cosa”. Con esa estrategia, los de signo PJ ya se llevaron recursos de Nación (ATN) y Martín Llaryora consiguió los avales para financiamiento externo para obras. En este sentido, se comenta que el cordobés tiene la promesa de la Casa Rosada de que le transferirán fondos por la deuda de la Caja de Jubilaciones.

Campaña ausente en los barrios

Limia disparó contra la oposición: “No me los he cruzado nunca por los barrios”. El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba y dirigente del Partido Justicialista Leonardo Limia utilizó su cuenta X para responder críticas de algunos legisladores de la Unión Cívica Radical.

“He escuchado a algunos legisladores de la #UniónCívicaRadical hablar de la situación de los barrios de #cordobacapital . Sin embargo, no me los he cruzado nunca por allí. No los veo conversando con la gente y mucho menos trabajando por nuevas ideas”, escribió .

“Los invito a que recorramos juntos los barrios de la ciudad y reconocer las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de de Córdoba para seguir mejorándonos día a día”, agregó el dirigente.

Limia lleva a cabo una agenda enfocada en el diálogo con referentes políticos y sociales. Este viernes participó de un acto en Barrio 12 de Julio, en la zona norte de la Capital. En los últimos días estuvo en una fundación de Villa Boedo , luego visitó familias en Barrio Renacimiento y , posteriormente, participó del aniversario de la Cooperativa 3 de Noviembre de Arguello.

Oposición caliente

En medio del choque de fuerzas entre opositores y oficialistas, que ya se convirtió en una constante en la Unicameral, aflora un fuerte malestar por el accionar del oficialismo respecto a las circunstancias que rodean al paquete económico que giró el Poder Ejecutivo.

A la presentación “con sabor a poco” del ministro de Economía, Guillermo Acosta, los halcones cambiemistas se quejan por el tratamiento exprés de las tres leyes económicas, cuya hoja de ruta acotada definió el peronismo. Lo más llamativo del caso, advierten desde el arco opositor, es que ni siquiera a los jefes de los distintos bloques se les compartió la agenda completa para el tratamiento del Presupuesto 2025.

Son un poco más de tres semanas intensas para aprobar definitivamente el paquete económico del gobernador Martín Llaryora, con dos lecturas y una audiencia pública de por medio. Los proyectos tomaron estado parlamentario en la sesión pasada y, este miércoles, el PJ quiere avanzar con su aprobación en primera lectura. Y, en dos semanas, darle sanción definitiva. “Hay que hacer un análisis en profundidad”, se quejó un opositor.

Lo cierto es que, en cuanto a la hoja de ruta, están marcadas las fechas claves del derrotero de los tres proyectos de leyes económicas, pero muchos blancos sobre la participación de los ministros para brindar precisiones de las partidas asignadas a sus áreas. Hasta ahora hay sólo dos anotados: Sergio Busso y Victoria Flores. Acerca de los titulares de las carteras de Seguridad, Salud, Educación y Obras Públicas no hay nada hasta el momento.

Contragolpe juecista

El malestar de los opositores para con el jefe de la bancada del PJ, Miguel Siciliano, cada vez es más fuerte. La espada peronista juega al límite y rompe todos los puentes al acusarlos en cada sesión de “mentirosos”. La muletilla se convirtió en una consigna permanente en su contraataque.

“Mienten, mienten, que algo quedará”, se le escuchó decir a Siciliano al salir al cruce de las críticas opositoras sobre el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno llaryorista. En su contragolpe, el peronista salió a desmentir a la juecista Nancy Almada que en un posteo en las redes denunció sobreprecios en la compra de carne para el Servicio Penitenciario.

El peronista fue muy vehemente en su alegato en el recinto sosteniendo que no había pruebas -expedientes en el Tribunal de Cuentas- que dieran cuenta de ese accionar. Incluso, exigió disculpas asegurando que eran “mentiras”. Como el jefe de la bancada oficialista es el encargado de cerrar los debates no hay margen a la réplica por parte de la oposición.

Con la sangre en el ojo, el Frente Cívico se encargó de difundir posteriormente la resolución emitida por el Tribunal de Cuentas rechazando el expediente por sobreprecio. “En honor a la verdad se debe saber que efectivamente salió rechazado”, afirmó una voz opositora del riñón juecista. Se trata de dos actas de despacho de los dos expedientes referidos a la denuncia.

Spacessi sobre Ponce: “puede tener problemas en el corto plazo”

A pesar de tener una existencia reciente como fuerza política, los dirigentes de La Libertad Avanza de Córdoba libran durísimas batallas y las relaciones no tienen nada de amistosas. Recientemente, el legislador provincial Agustín Spacessi aseguró que una parlamentaria de su fuerza política “posiblemente va a tener problemas en el corto plazo”.

En declaraciones al programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio fue muy crítico con algunos dirigentes partidarios. En un momento, deslizó: “Hay casos en los que legisladores pidieron porcentajes de los sueldos a sus colaboradores”. Aunque no dio nombres, la alusión claramente fue a María Celeste Ponce, quien fue denunciada públicamente por un exasesora de quedarse con parte del sueldo que cobraba.

En ese nivel está la confrontación interna en el partido oficialista a nivel nacional y que tiene grandes posibilidades de ganar la elecciones legislativas de 2025 en Córdoba.

Hay que recordar que Ponce no sólo es cuestionada por el supuesto cobro de un porcentaje del salario a sus empleados, sino de haber hecho gestiones para que su padre se incorporara a la Municipalidad de Huinca Rencancó, de donde es oriunda.