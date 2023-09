“Los que tienen un año o año y medio y responden al gremio, quedarán efectivos”

Gabriela Steffi Pérez trabajaba en la empresa GL Disarqs SRL, asignada a la Municipalidad de Córdoba, donde realizaba limpieza de lunes a viernes, de 7 a 15. Su último recibo de haberes, de agosto pasado, fue por $ 123.553,07, apenas por debajo de lo que cobra una empleada doméstica por ocho horas diarias de trabajo en casas de familia.

Este medio accedió a una grabación que realizó Gabriela unas semanas antes de morir. No quería seguir trabajando con contratos a plazo fijo porque venía en esa condición desde hacía varios años. En el audio se escucha a una persona –sería el supervisor de la firma– que le dice a ella y otros empleados que necesita que firmen los contratos y les hace escuchar un mensaje donde les aseguran que si están con el gremio serán efectivizados.

Supervisor (S): Necesito que me firmen los contratos.

Gabriela (G): Me dijo David que no tenía que firmar.

S: David no corresponde a este servicio.

G: Nos dijo que no teníamos que firmar nada.

S: Yo se los digo por el bien de ustedes, porque la empresa puede tomar cualquier medida. Todos firman contrato. Si no lo firman, no les dan el alta en Afip, si tienen un accidente laboral no les cubre la ART y la obra social. Con este contrato les dan el alta en Afip. No les exijo nada, les aclaro la situación. Yo le llevo a la empresa y se los doy al gerente.

(….)

S: Hola, Gabi. ¿Les mandó el audio Marcelo?

G: No.

S: Se los hago escuchar.

G: No hay problemas. (ruido de papeles)

S: Firma, aclaración y DNI, adelante y atrás.

(En segundo plano de la conversación alguien hace escuchar un audio de voz)

Audio de voz: Estuve hablando con Sergio por el tema de los contratos me dice que ahora los chicos los firmen así los mandamos, que lo firmen al contrato éste y que el mes que viene ya se pone en contacto con L.B. (se omite el nombre mencionado) que yo le pase el listado de la gente que tiene un año o año y medio y que la gente que responde al gremio los va a hacer que queden todos efectivos.

Radio Mitre entrevistó a Daniel Erezian, representante legal de la firma GL Disarqs SRL. Explicó que Gabriela Pérez tenía contrato y no era empleada permanente porque “cubría situaciones excepcionales (…) No corresponde contrato por tiempo indeterminado”.

Según el vocero de la empresa, era convocada cada vez que se necesitaba cubrir vacaciones o licencias desde hace tres años. Trabajó en el Dispensario de Barrio Maldonado, en Padre Lamónaca y luego en la Municipalidad de Córdoba.

Erezian negó relación con el gremio y dijo que Gabriela “ingresó a trabajar por recomendación de sus hermanas, ellas hicieron llegar el currículum a nuestro supervisor”.

Sobre las promesas de nombramientos a partir de la pertenencia al Soelsac, dijo: “Lo desconocemos. No creo que el gremio se mueva de esa forma. No tenemos ningún contacto de ese tipo”.

Finalmente, informó que el contrato que vincula a la empresa con la Municipalidad de Córdoba data del año 2013 y que accedió por licitación pública.