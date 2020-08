Los “rebeldes” de la Ruta 9: los intendentes que empiezan a tensar la relación con El Panal

“A lo mejor, encendí la mecha”. Con esta frase arrancó el diálogo el viernes por la tarde entre el intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, y PERFIL CORDOBA, después de lo que fue la imputación por parte de la Justicia provincial en contra del jefe comunal del sudeste provincial.

La ciudad que muchos llaman el kilómetro 0 para el arranque y despliegue nacional de Cambiemos en 2014, esta semana volvió a ser noticia con impacto en Buenos Aires porque hasta Patricia Bullrich, la presidenta del PRO a nivel nacional, salió a respaldar a Dellarossa el viernes por la mañana en una entrevista con Pulxo 95.1 FM.

La exministra de Seguridad coincidió con que le parece una “exageración” la imputación en contra del intendente, al señalar que hubo una diferencia de horas entre la autorización por parte del COE para la reapertura de comercios el miércoles y lo dispuesto por el municipio de Marcos Juárez para que abran el martes.

Sobre esto, y en diálogo con este diario, Dellarossa sostuvo que intercambió mensajes con Bullrich y que se sintió respaldado. Tanto por ella, como por algunos integrantes de Cambiemos en Córdoba. Entre ellos, Héctor Baldassi, Soher El Sukaría y Laura Rodríguez Machado.

Asimismo, en dicho comunicado no figuraron los integrantes del PRO orgánico, que por lo bajo dicen que no fueron consultados acerca de la idea. Sobre esto, Dellarossa sostuvo: “habrá que preguntarles a ellos por qué no respaldaron. No me llamaron ni para preguntarme cómo habían sido las cosas”.

El intendente también reconoció a este diario que, tras la imputación por abuso de autoridad y por poner en riesgo la salud pública, habló con el gobernador Juan Schiaretti. “Hablé con el gobernador y me atendió bien, pero me dijo que el que manda es el COE”, señaló. En la Provincia, fuentes del Gobierno reconocieron que le manifestaron que “las reglas estaban claras” y que desde El Panal le dijeron que debe “entender que es un brote importante”.

En tanto, uno de los más duros con el intendente fue Facundo Torres, el ministro de Gobierno quien lo cruzó tildándolo de “irresponsable” y diciendo que “se fue de vacaciones en plena pandemia”. Sobre ello, el jefe comunal señaló: “me sorprendieron las palabras de Torres y las refuto. Es mentira que me fui de vacaciones. Me tomé una licencia y cuando empezó la pandemia estaba en funciones”.

Dellarossa también remarca las diferencias entre las flexibilidades que en Marcos Juárez no se permitían pero que en otras localidades sí.

El cumpleaños de Gill. En la Provincia empezaron a poner bajo la lupa la relación con los intendentes de la ruta Nº 9 sur, uno de los principales focos de la pandemia en Córdoba en este momento. Por los brotes en Oliva, Marcos Juárez, Oncativo y, en menor medida, Villa María.

De ese corredor, ya son tres los intendentes imputados en esta cuarentena. Aunque uno de ellos no está en funciones, ya que forma parte del ministerio de Obras Públicas nacional y es Martín Gill.

El villamariense fue imputado hace unas semanas después de haber dado positivo de covid-19 y estar en el cumpleaños de su madre en Villa María. Imputación que, en su momento, al entorno del funcionario nacional sorprendió por la rapidez con que se filtró desde el ministerio público fiscal provincial.

De todas maneras, cerca de Gill no comparan la situación de él con la de Dellarosa. Aunque en la Provincia lo consideran igual de grave. “Uno fue para abrir comercios y el otro es por un cumpleaños. Hay una diferencia”, resaltó un funcionario provincial.

La respuesta del lado del villamariense es que “tomó todos los recaudos siempre. Se autoimpuso hacerse hisopado y test de sangre todas las semanas, por más que no tenía síntomas, pero lo hacía por su nivel de exposición, por cumplir un rol dentro de los estipulados como esencial”.

Después de aquella imputación, que incluyó a Gill y a otras 14 personas, el funcionario nacional intercambió mensajes con algunos de sus pares en Provincia y hoy dicen cerca del villamariense que no hay tensiones. Por el contrario, destacan el envío de insumos al Hospital Pasteur y circunscriben la polémica al microclima político de Villa María.

“De hecho, hay concejales que responden al otro sector del PJ (por Eduardo Accastello) que ya empezaron a votar con Cambiemos en el Concejo”, afirmó una fuente.

El primero. En el corredor, el primer intendente imputado fue Fabián Francioni, de Leones. El jefe comunal también tuvo diferencias marcadas con Schiaretti, incluso en otras gestiones.

En esta ocasión, la imputación se produjo en la última parte de abril, a punto de cumplirse un mes de la cuarentena estricta y también se produjo por abuso de autoridad.

Hombre del Frente de Todos, parte del kirchnerismo duro, en su momento habilitó la construcción privada y generó una reacción con el propio Dellarossa, por la proximidad entre ambas localidades y lo que se hacía en una ciudad y no se permitía en la otra.

A propósito de la relación entre ambos, en la semana Francioni respaldó a Dellarossa: “fue una decisión correcta, si no le prendían fuego la ciudad”, dijo.

Reacción radical. Sobre la misma ruta, y más próximos a Villa María, se encuentra la ciudad de Bell Ville, con otro intendente con diferencias con El Panal: el radical Carlos Briner.

Sin llegar a la imputación, el jefe comunal bellvillense que fue compañero de fórmula de Ramón Mestre en las elecciones provinciales del año pasado, también manifestó sus contrapuntos con la Provincia en el último tiempo.

Sobre todo, por el pedido de aplicar protocolos que incluyan multas con quienes incumplan, decisión que primero dijo que no iba a aplicar y generó tensiones con el Centro Cívico.

Briner tiene una apuesta fuerte dentro del partido que es llegar a pelear la presidencia que se definirá en diciembre de este año y no se baja de esa pelea. Por lo que varios, desde el Centro Cívico lo ven jugando a levantar el perfil en los próximos meses.