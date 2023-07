Los restaurantes de Córdoba no estarán en la próxima guía Michellin ¿No tenemos categoría?

Matías Lammes, ministro de Turismo y Deportes de la nación, anunció con bombos y platillos que la Guía Michellín pará por la Argentina. Esto es una gran noticia, que coloca a la gastronomía local en el mapa mundial. Son muchos los visitantes que suelen armar sus viajes en torno a las sugerencias y sabores que se publican en esta crítica internacional. Perú y Brasil ya cuentan con establecimientos que han peleado por la valiosa "estrella".

El año que viene, el país podrá aspirar a lograr una o varias propias. En la conferencia, el funcionario aseguró que el Estado pagó U$S 620 mil como primera cuota de tres, por tres años de contrato con la guía que pertenece a una marca cuyo eje central de negocios está presente en la Argentina desde hace más de 100 años.

La recorrida por el país se centrará en Buenos Aires y en Mendoza ¿Por qué no está Córdoba? ¿Qué pasó? Es una buena pregunta, que tendría algunas respuestas mas relacionadas a la cuestión técnica que cualitativa.

Al parecer, según explican los técnicos, la Guía hace recorrida por ciudades, no por provincias o regiones. Sin herir susceptibilidades, prometieron que el 2025 será el año que se puede analizar incluir a Córdoba, como a otros destinos del país, como por ejemplo Ushuaia.

Pero que esconde esta cuestión "técnica", que no ciudad no tenemos cantidad o no estamos a la altura de las exigencias. Los responsables de la Guía, que el martes acompañaron a las autoridades nacional, responden "Córdoba no les dio la factibilidad”. Eso significa que estamos en el radar, pero que lamentablemente no hubo suficientes restaurantes a la altura de las exigencias de esta guía internacional. Una daga en las aspiraciones corodobesas.

Los inspectores de la Guía Michelin examinarán y recomendarán una selección de restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Al unirse al listado, que ya incluye a más de 40 destinos gastronómicos muy diferentes, Argentina se convierte en el primer país latinoamericano destacado por la Guía Michelin.

Para llegar a este punto, inspectores anónimos de la empresa estuvieron "observando la evolución de las escenas gastronómicas" de ambas ciudades. El director Internacional de la guía, Gwendal Poullennec, también festejó: "Estamos encantados de anunciar finalmente que presentaremos nuestra selección inaugural de restaurantes en noviembre, marcando los primeros pasos oficiales de la Guía Michelin en Argentina".

Los cordobeses son buenos, pero hay pocos

Por ahora, la guía puntuará a restaurantes de Buenos Aires y de Mendoza. No hay duda de que la ciudad autónoma tiene una gran variedad de restaurantes de excelente servicio y que Mendoza es uno de los destinos enogastronómicos más importantes del mundo.

Hasta ahí todo bien. Pero, como adelantamos, ninguna otra ciudad participa. Córdoba no estará por el momento y en un punto duele. El ministro se encargó de aclarar que es “sólo por el momento”, pero la verdad es que los inspectores de la guía no dieron el visto bueno. Pasó en Tierra del Fuego y pasó en Córdoba. Aparentemente, hay buenos restaurantes, pero no los suficientes como para hacer una guía de cada ciudad. Los restaurantes de Tierra del Fuego fueron relevados este año y los de Córdoba, en 2019.

Por ese entonces, el ministro de Turismo de la Nación, el cordobés Gustavo Santos, estuvo en tratativas y negociaciones con la guía. Fue el puntapié inicial para este desembarco actual. Por ese entonces, se dijo que a “Córdoba no le daba la factibilidad”.

Alejandro Lastra, actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, presente al igual que muchas autoridades turísticas de todo el país, dijo que inmediatamente pondría “manos a la obra”.