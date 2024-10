Lucas Enrico: “La realidad muestra que sí hay cambios en el uso del suelo después de los incendios”

En los últimos 12 años los incendios forestales arrasaron más de un millón de hectáreas de bosque nativo en la provincia de Córdoba.

Cada año se reitera el debate sobre por qué se produce este fenómeno y si el objetivo es ganar tierra para desarrollos inmobiliarios o producción agropecuaria, a costa de sacrificar las zonas protegidas.

El gobernador, Martín Llaryora, y la ministra de Ambiente, Victoria Flores, aseguraron en los últimos días que tras un incendio forestal “no se modifica el uso del suelo en la zona quemada”, alejando suspicacias.

Sobre el tema fue consultado Lucas Enrico, biólogo e investigador del Conicet en el programa Con el diario del lunes que se emite por Canal 10. “La intención de la Provincia, según el gobernador y la ministra (Victoria) Flores es respetar la ley y no habilitar cambios en el uso del suelo a pesar de los incendios; pero en la realidad existen cambios en el uso de la tierra, hay transformaciones de bosques nativos”, aseveró el especialista.

“Permítanme guardar el beneficio de la duda; hay varios ejemplos de transformaciones que sí ocurrieron”, agregó.

Citó la Autovía de Punilla, donde el propio Estado hace uso de lo que la ley habilita, que son obras públicas en zonas de Categoría I.

Incendios en Córdoba: cuáles son los focos que siguen activos en las sierras

La otra discusión reciente se suscitó por una publicación de la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM).

“La Ley de Ordenamiento Territorial es un perjuicio jamás visto para nuestra biodiversidad. No tiene lógica, no tiene sustento. La ley perjudica todo lo que dice proteger, no sirve. Se quemaron 1,2 millones de hectáreas, de los cuales 200 mil son de bosque nativo”, reclamó su titular, Eduardo Riera.

La posición rebate los argumentos de la ley provincial de bosques que ordena según categorías las diferentes zonas.

En otras palabras, la SRJM opina que la conservación del bosque nativo no garantiza nada.

Sobre el particular, Enrico planteó dudas sobre la oportunidad en que se presentó el informe. “Se hizo en noviembre del año pasado y casualmente se presentó ahora, cuando se producen los incendios”, reflexionó.

Explicó que hay sectores que plantean como solución la actividad ganadera. “Puede ayudar a bajar la biomasa combustible, pero estamos tratando de replicar conceptos que valen para otras regiones del mundo. En nuestro caso, tenemos amplias zonas semiáridas”, dijo y aseguró que donde hay bosque nativo la espesura de los árboles impide el crecimiento de las pasturas combustibles.

“Los bosques en buen estado de conservación son los que menos se incendian”, finalizó.

Por último opinó que “es una visión antigua y cortoplacista pensar que proteger la vida es proteger las viviendas. A nivel mundial está muy claro que existe una relación directa entre el ecosistema sano y la vida humana”.

Claramente la prevención es un tema que no está en la agenda del gobierno nacional ni provincial, señaló Enrico.