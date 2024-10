Luis Juez tras el veto de Milei a la ley de Financiamiento universitario: "Es un error darle la espalda a la educación pública en Argentina"

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, aseguró que "es un error" el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento universitario aprobada por el Congreso.

"Intentar confundir el reclamo universitario con los impresentables que se fueron a colgar de la marcha es no entender la historia de la Argentina. Yo no sería abogado si no fuera por la universidad pública, después podemos discutir todo lo demás", sostuvo el legislador cordobés.

"Yo quiero ayudarlo al Presidente desde lo que yo creo que es la verdad. Y es un error. ¿Querés auditarlos? ¿Querés investigarles sus cuentas? ¿Querés destrozar los negocios que armó el kirchnerismo con las universidades en algunos lugares? Metele para adelante. Ahora la universidad pública ha sido una de las banderas más importantes que ha tenido la Argentina", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

La posición de Juez

Además afirmó que tiene "una relación personal de afecto y de cariño" con Milei aunque recordó que votó "a favor del Presupuesto universitario" " Y cuando vuelva al Senado voy a volver a votar de igual manera, no me voy a dar vuelta. De igual manera voté con el tema de los jubilados", anticipó.

Juez precisó que durante la mañana habrá una reunión de todos los senadores del bloque con el expresidente Macri. "Y se lo voy a decir a Mauricio también. Es muy difícil que nosotros acompañemos este tipo de decisiones", adelantó el senador nacional del Frente Cívico.

"Si llegara a tener los votos en Diputados, en el Senado no va a pasar eso. Te lo digo ya hoy, faltando no se cuánto tiempo. No va a pasar", analizó a pocas horas del veto del Presidente a la iniciativa.

Críticas

"Hay un grupo de tipos que le tienen miedo. No se animan a decirle al Presidente, no se animan a contradecirlo. No se animan a decirle ´esto está mal, Javier´. Yo siempre se lo digo: ´mire Presidente, lo peor que le puede pasar es rodearse de chupamedias´. El chupamedias te palmea la espalda, pero cuando caíste en desgracia se hace el boludo y se toma el palo. Entonces no te enojés con los que te dicen con sinceridad lo que piensan", cuestionó Juez.

"Es un error darle la espalda a la educación pública la en Argentina. Porque si este país fue un país importante fue por su educación pública. Te lo dice el marido de una docente que en este momento está dando clases por dos mangos, el hermano de docentes. Yo no sería abogado si no fuera por la educación pública. Que después la hicieron mierda es otra cosa. Veamos cómo la recuperamos, no cómo la extinguimos", concluyó.

"Conmigo no cuenten. No voy a hacer nada para destrozar la educación pública", enfatizó Juez.