Malestar de comerciantes con la Provincia por los controles de Rentas

El comercio de Córdoba está cerrando un año para el olvido. Según datos de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) que elabora relevamientos que luego se incorporan a los datos que publica la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), se alcanzaron 33 meses consecutivos de caída en las ventas. Además, en diciembre se habría constatado que la venta ilegal creció un 20% en relación al 2019 y que cerca del 10% de los comercios debieron cerrar sus puertas por la complicada situación económica. Pero hay un conflicto con la Dirección General de Rentas, que depende del Ministerio de Finanzas de la Provincia, que alteró profundamente a los comerciantes y por lo que ya se elevaron cartas y pedidos de audiencia.

Según señalan comunicados de la entidad y sus propios ejecutivos, Fedecom le envió una carta al ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, para que se dejen sin efecto las “fiscalizaciones persecutorias” que lleva adelante la Dirección General de Rentas en base a un comunicado de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) de abril de 2019, en el que se “estima” que en promedio, las operaciones de ventas en efectivo de los comercios minoristas de todo el país son de al menos un 35% del total de las realizadas. Desde Fedecom se explicó que se realizan operativos de control (fiscalización simplificada) en localidades del interior, como Villa María, Marcos Juárez y Alta Gracia, y que los comerciantes que han sido notificados deben completar una serie de formularios para “justificar” el alcance de ese porcentual (35%) en cuanto al medio de pago, teniendo como fecha límite para ello el 24 de diciembre.

A los ojos de los directivos de Fedecom, y en un contexto por demás complicado para el comercio, las acciones de Rentas son, al menos, “lamentables e inoportunas”. “Es realmente increíble esto y que se agarren de una estadística de Came del año pasado. Nos parece una falta de empatía, ellos saben que venimos de caída en las ventas, Rentas sabe que es el año más difícil de la historia y nos vienen con esto. Estamos intentando sacar la cabeza y diseñar estrategias para salir a flote y vienen con esto. Esto tiene una doble finalidad, perseguir al formal y adoctrinar a las instituciones. Parece que la estrategia fuera diseñada por una computadora”, remarcó Ezequiel Cerezo, presidente de Fedecom, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

En la misma línea, el ejecutivo plantea que las estadísticas de la entidad están a disposición de los organismos públicos para diseñar estrategias para superar la crisis, “pero en lugar de eso, utilizan las estadísticas para perseguir a los comerciantes que están en blanco y a los contribuyentes formales. Nos parece un despropósito”. Fedecom también subrayó que se informó a la Secretaría de Comercio y al Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba sobre la gestión realizada ante el ministro Giordano y se solicitó la intervención de ambas dependencias para agilizar y llevar a buen puerto el reclamo de la Federación. Y remarcó que todas las presentaciones cuentan con el aval de la Came. “El comerciante está tratando de arreglar con los bancos, estamos viendo formas de levantar las ventas y acá no solo no colaboran, sino que entorpecen con estos requerimientos en base a una estadística del año pasado”, añadió Cerezo.

Aumento de comercio ilegal y cierres

En la semana, Fedecom también difundió un relevamiento en el que da cuenta que el comercio ilegal registró un incremento del 20% en relación al 2019. Según el detalle del relevamiento que se realizó entre el 14 y el 21 de diciembre en 42 localidades de la provincia, para 55% de las localidades involucradas el alza interanual de la venta informal fue de 20%, mientras que un 25% expresó que el aumento alcanzó el 30% respecto al año anterior. “De este modo, más de 75% de los consultados expresó que la venta ilegal en sus diferentes formatos se hace presente con intensidad media/alta, lo que la transforma en un agravante para la situación del comercio formal establecido en la localidad”, señaló la entidad.

Por otro lado, la federación confirmó que, en el último semestre, el 10% de los comercios físicos cerraron sus puertas. Así se desprende de otro relevamiento que realizó la entidad en el territorio provincial, según el cual se pudo determinar que la mayor incidencia del cese se dio en agencias de viajes, excursiones, paseos y travesías; alojamientos (hoteles, hosterías, hospedajes); bares y restaurantes; joyería, relojería y bijouterie, y salones de fiestas y recreación.