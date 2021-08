Malestar en Córdoba por las flexibilizaciones de Nación

El Gobierno nacional anunció en los últimos días una serie de flexibilizaciones que comenzarán a implementarse a partir de septiembre.

Los principales anuncios tuvieron como protagonista a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, e incluyen la vuelta de los hinchas a las canchas de fútbol; la quita de la obligatoriedad de realizar cuarentena a los argentinos que hayan viajado al exterior por “razones laborales o comerciales”; la apertura de fronteras para turistas de Chile y Uruguay, y la intensificación de la presencialidad en los colegios de todo el país, decisión que es impulsada por su par de Educación, Nicolás Trotta.

Esta serie de medidas causaron sorpresa en el ámbito del Ministerio de Salud de Córdoba y desde la institución ubicada en la avenida Vélez Sarsfield la definieron como “difíciles de entender desde el punto de vista sanitario”.

“El motivo por el que una persona viaja al exterior no puede definir el hecho de hacer cuarentena o no. El virus no pregunta si fuiste por trabajo o en un viaje de placer”, expresó una fuente sanitaria a PERFIL CÓRDOBA.

Entre los requisitos para saltarse la cuarentena se encuen tra el esquema completo de vacunación y dos test PCR una vez en el país, los dos a cargo del viajero. Además se sugiere extremar cuidados y contactos en los primeros 10 días en el país. La Decisión Administrativa 846/2021, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial, cuenta con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Fútbol en la mira. La excepción de cuarentena a quienes viajen por trabajo no fue la única flexibilización que hizo ruido en el Complejo Pablo Pizzurno, lugar donde funciona la cartera de Salud provincial. La vuelta de las hinchadas a las canchas del fútbol argentino es una de las decisiones que más polémica generó.

Con el acecho de la variante Delta y la posibilidad cierta de que esta mutación adquiera circulación comunitaria, la vuelta del público a los estadios tampoco cayó bien en Córdoba: “Hoy la presencialidad debe ser la prioridad, después de tanto tiempo con interrupciones en las clases”, explicaron.

El próximo 9 de septiembre en el estadio Monumental de River Plate será la prueba piloto, en el partido en que la Selección Argentina enfrentará a su par de Bolivia. En este encuentro habrá un aforo de 30%. No se exigirá a las hinchadas ni PCR ni carnet de vacunación. Si bien desde la cartera de Deportes, a cargo de Matías Lammens, se encargaron de remarcar que es solo una prueba, todo parece indicar que en el corto plazo la vuelta del público a los estadios será un hecho. Frente a esta serie de flexibilizaciones, en el ámbito del Ministerio de Salud provincial consideran que los expertos en materia sanitaria ya no son quienes toman las decisiones.

Epidemiólogos, infectólogos, virólogos, intensivistas, entre otras profesiones científicas conocedoras de los embates de la pandemia, “solo acompañan las decisiones que toma la política” en épocas preelectorales. “Cambió el foco en los últimos meses y ahora estamos para contener”, argumentan.

Las clases también dividen aguas. En la Provincia consideran que la vuelta a la presencialidad debe estar dentro de las prioridades a la hora de definir flexibilizaciones. En la Nación y principalmente de la mano del ministro de Educación, Nicolás Trotta, hay una mirada similar, según lo expresado por el propio funcionario en las últimas semanas. Sin embargo, en Córdoba también causó sorpresa el cambio de consignas: el nuevo esquema de protocolos que regirá a partir de septiembre acorta la distancia de 1,5 a 0,9 metros en las aulas entre alumnos. En algunos casos, incluso, podrá reducirse a 50 centímetros, según indica la nueva norma.

“Durante más de un año estuvimos diciendo que lo aconsejado era un metro y medio y ahora nos encontramos con este cambio de reglas”, expresaron sanitaristas de la mesa chica del Gobierno provincial aunque admitieron que la realidad sanitaria acompaña: los casos están descendiendo, las terapias intensivas presentan una baja ocupación de camas críticas comparada con la situación de apenas dos meses atrás y en Córdoba entienden que las medidas restrictivas no pueden ser eternas. Sin embargo molestan, al igual que durante toda la pandemia, las formas, la falta de consulta y algunos intempestivos cambios de criterios por parte de la Nación.