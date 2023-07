Martín Amengual: “Hace falta darle una señal clara al sistema productivo”

“Son muchas las medidas que se tienen que implementar para que la economía repunte. Pero es indispensable que el sector productivo reciba señales claras porque no estamos hablando de temas menores: hay que poner a una sociedad en movimiento”, dice Martín Amengual, expresidente de la Fundación Mediterránea.



El empresario hizo hincapié en la “economía de más pequeña escala”, aquella que resulta menos especuladora y que tiene en una situación semi marginal a entre 9 y 10 millones de personas. “Si esa gente puede pasar al mercado formal, el impacto va a ser muy importante, fundamental. Porque está claro que un país no puede vivir con sólo 8 millones de personas que aportan al sistema formal. Es imposible”, añadió.



En ese sentido, Amengual hizo referencia a la reforma laboral que el país necesita “para encarrilar su senda. Hoy está todo muy desordenado”. De hecho, el empresario hizo el planteo en el último almuerzo que organizó la Fundación Mediterránea, donde se expuso parte del plan que elaboran para poner a disposición del próximo gobierno.

“Sí, se habló del tema pero de manera muy general y desde mi punto de vista es algo fundamental en el futuro del país. Son temas que los tenemos que llevar a fondo, de lo contrario no sirve”, dice.



Concretamente, Amengual puso de manifiesto en esa ocasión que “muchos empresarios no podemos tomar empleados por la judialización permanente en la que caemos y eso nos desalienta a seguir invirtiendo, pero es algo que se tiene que terminar. Da la sensación de que algunos no quieren entender que es imprescindible que esas 9 millones de personas dejen de trabajar precariamente”.



En ese sentido, Amengual sostuvo que poner en marcha a ese sector determinado de la economía no significa dejar de lado a las grandes empresas. “De ninguna manera, todo lo contrario. Las grandes empresas son el motor del país y lo que hay que hacer es tratar de tener más empresas grandes, como sucede en Brasil y Chile. Hoy, lamentablemente estamos lejos de eso, pero hay que retomar ese camino y Córdoba es un ejemplo en ese sentido”, precisó.



De cara a las elecciones que se vienen, el empresario se mostró confiado. “Gane quien gane, vamos a tener un poder legislativo con muchos integrantes pro producción, y eso es muy importante”, sostuvo. Y añadió: “Estamos en un escenario más favorable que el 2015, ni hablar que respecto al 2019: es el momento de aprobar las leyes que hagan falta para que Argentina sea una potencia productiva en serio”.