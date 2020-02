Martín Gill: “El diálogo entre Nación y Córdoba es excelente”

por Ariel Bogdanov

Son días intensos los que atraviesa Martín Gill. Luego de que lo convocara el propio presidente Alberto Fernández para sumarse a su equipo de gobierno, el cordobés decidió pedir 180 días de licencia como intendente de Villa María, para tomar el cargo de secretario de Obras Públicas de la Nación. En ese marco, de lunes a viernes se encuentra en Buenos Aires y los fines de semana retorna a su ciudad para interiorizarse de cuestiones locales. En un alto de su rutina diaria dialogó con PERFIL CORDOBA y aseguró que el país vive “una etapa fundacional”. “En este momento hay una jerarquización del Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis. Este ministerio concentra las obras de saneamiento, las obras de acceso a Cuenca Matanza Riachuelo y concentra la política de rutas nacionales a través de Vialidad Nacional y a través de Corredores Argentinos que es la empresa que se ha puesto en marcha para absorber los peajes de determinados corredores”, describe. “El presidente le ha dado un perfil muy particular a este ministerio. Los que estamos en la cabeza de funciones en esta órbita somos, en su gran mayoría, intendentes con la idea de poner actores territoriales con experiencia en gestión”.

—Se generaron fuertes discrepancias entre funcionarios de este gobierno y el anterior respecto a la concreción de obra pública. ¿Qué situación encontraron?

—Hay una realidad: la situación económica nacional afectó a la obra pública. La inflación acumulada y la suba de insumos hizo que el conjunto de la obra pública nacional se encuentre paralizada o ralentizada, fruto de las demoras en pagos de certificados. Hay obra paralizada que no se continuó: hospitales, rutas, cárceles, y distintas infraestructuras. Tenemos proyectos que fueron muy ambiciosos que quedaron empantanados antes de arrancar. De algunas rutas se anunciaron cuatro mil kilómetros y se construyeron solo seis. El sistema de Participación Público Privada (PPP), se anunció y terminó siendo un fiasco que beneficiaba al sector especulativo. Realmente es muy delicada la situación. También hubo un reparto muy parcial de las obras.

—¿En qué sentido?

—Geográfico, principalmente. Se pretendió hacer una bandera con la obra pública, pero quedaron a mitad de camino y profundizaron las asimetrías. El Plan Belgrano iba a atender al norte del país, pero no sucedió, no se avanzó nada, en cambio el nivel de ejecución de obras en Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra un desarrollo impresionante. Fue una ejecución parcial, segmentaria. Uno de los ejes que nos marcaron y que el ministro Katopodis nos repite permanentemente es la visión federal.

—¿Qué proyectos son prioritarios en este momento?

—Poder iniciar pequeñas obras que contribuyan a dinamizar la economía de la Argentina. El programa ‘Argentina Hace’, con micro-obras públicas tiene ese objetivo. También con una perspectiva de género ya que está pensada la incorporación de la mujer.

—El kirchnerismo en su anterior gestión tuvo fuertes denuncias, incluso con funcionarios detenidos, por corrupción en su actual área. ¿Cómo planean hacer para que eso no se repita?

—Hay una decisión de asumir con enorme responsabilidad la administración de la cosa pública. El ministro Katopodis planteó como prioridad la constitución de un observatorio de la obra pública que anunciaremos pronto. Este va a tener herramientas de control institucional y control social. La idea es hacer una convocatoria a universidades para que tengan una instancia de participación. Entendemos que es una obligación y una demanda social por parte del conjunto de la sociedad. Nuestra intención es hacer obra pública y con la transparencia necesaria de un buen gobierno.

—¿Crees que está cerca la foto entre Alberto Fernández y Juan Schiaretti?

—El presidente tiene la intención de trabajar con todos los sectores. No recibimos ningún tipo de orden de dejar de lado a nadie. Cuando Alberto Fernández habla de una Argentina unida no deja afuera a nadie. El diálogo entre Córdoba y la Nación es excelente en este momento. Hay un diálogo sostenido entre todos los ministerios. Acabamos de regresar de Córdoba con los ministros del interior y de Desarrollo Social. Córdoba se incorpora a un objetivo central y una vinculación de poder incorporar al bolsillo de los sectores que no la pasan bien, los recursos necesarios para tratar de revertir esto.

—Pidió licencia por 180 días. ¿Tras ese tiempo continuará en la Secretaría de Obras Públicas o vuelve a Villa María?

—Soy intendente en uso de licencia. Se dio una continuidad institucional, prevista por la carta orgánica. En este momento no descarto seguir en Obras Públicas, ni tampoco volver a Villa María.