Maxi Ferraro: “No comparto la decisión de Manes, hoy la situación amerita poner el cuerpo”

En el marco de la “Caravana Cívica Federal”, que tiene por objetivo capacitar a sus afiliados, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, visitó Córdoba, donde se refirió a la situación que atraviesa el país y a las posibilidades que vislumbra sobre la posibilidad de ampliar Juntos por el Cambio. En ese marco, criticó al radical Facundo Manes, el único integrante de la bancada que no apoyó el pedido del juicio político contra Alberto Fernández por sus dichos sobre el fiscal Diego Luciani. “Es momento de poner el cuerpo para que no se ponga en juego la paz social”, dijo en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

-Da la sensación, con todo lo que sucedió en estos últimos días en torno a la causa Vialidad, que el tiempo le da la razón a Carrió.

-Tarda en llegar pero al final hay recompensa, hay reconocimiento a un testimonio, a una lucha, a una coherencia. Esto está ligado al nombre de Lilita pero lo ampliaría a la historia de un partido político como la Coalición Cívica (CC) a nivel nacional pero que también se refleja en Córdoba. Las desafortunadas y peligrosas declaraciones del Presidente Alberto Fernández son de una gravedad institucional sin precedentes, porque ha amenazado de forma mafiosa al fiscal (Diego) Luciani y a los jueces en la causa de la Obra Pública y Vialidad, que están por dictar sentencia, pero también es una amenaza a los jueces y fiscales que forman parte del Poder Judicial y que se animan a investigar otros casos de corrupción en el país.

-Si bien se destaca eso de Carrió, hace 15 días se la criticó mucho por sus dichos sobre integrantes de Juntos por el Cambio. ¿Cómo está hoy la situación?

-Quisiera aclarar algo sobre los dichos de Lilita: nadie podía decir que no los conocía, tanto en público como en privado, pero a su vez es un debate que también creemos oportuno y que muchas veces puede tener intensidad. La realidad es que tenemos que ver cómo Juntos por el Cambio se configura rumbo al 2023, cómo se construye en una verdadera alternativa y de volver a tener la posibilidad de gobernar los destinos de este país. Para eso hay que fortalecer el núcleo central de Juntos por el Cambio, cómo construimos confianza en ese núcleo central y de qué manera eso se refleja en un acuerdo programático, A la CC no hace falta convencerla de nada, tal vez sí a otros colegas de JxC, decirles que hay que fortalecerse y tener firmeza, que no es necesario pedirle prestado o alquilare la gobernabilidad al PJ. ¿Eso implica renunciar a un JxC más amplio? No. Y así lo hemos hecho cuando en su momento se sumó Miguel Ángel Pichetto, que llegó desde el peronismo.

-¿Ampliar hacia dónde? Algunos hablan de sumar a Milei, que no tiene buena relación la UCR y la Coalición Cívica.

-Cuando uno piensa en ampliar tiene que ver dónde nos paramos para convocar a la mayoría de los argentinos, porque no se trata solamente de generar una ampliación de JxC con respecto a referencias de nombres propios o de partidos políticos. Además, siempre tuvimos esa voluntad de ampliar, pero tiene que ser coherente con esa lógica de que tenemos que tener consistencia en el bloque parlamentario, pero también en el acuerdo programático y las propuestas que les vamos a ofrecer a los argentinos. Sí, tenemos debates y es cierto que a veces tienen mucha intensidad, pero en la última reunión de la Mesa Nacional pudimos trabajar con Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Mario Negri.

-La radicalización del Frente de Todos, con la situación judicial de la vicepresidenta, y la de algunos sectores de Juntos por el Cambio ¿hace difícil sumar a gente que quiera recorrer la avenida del centro?

-No, si nosotros queremos construir un centro mayoritario, no implica renunciar a la firmeza y por más que parezca repetitivo, hace falta consistencia y coherencia en lo que se propone. Si tomamos estas decisiones es porque tanto la vice como el Presidente han pasado todo tipo de límites de una gravedad institucional sin precedentes, por lo que tuvimos que endurecernos y hacer una denuncia penal por amenazas y sedición al Presidente y pedir el juicio político en la Cámara de Diputados.

-¿Por qué cree que Manes fue el único integrante de JxC que no acompañó?

-No comparto la decisión que tomó Facundo y la respuesta de por qué no lo hizo las tiene que dar él, pero son momentos en los que hay que dar testimonio y poner el cuerpo para que no se ponga en juego la paz social de los argentinos y me parece que esto era necesario hacerlo.

-Respecto al micro clima de Córdoba: García Elorrio y Juan Pablo Quinteros van a participar del evento que organizan en Córdoba. Y después de lo que pasó en Marcos Juárez y se apartaron de la elección. ¿Hacia dónde van en Córdoba?

-Primero, les agradecemos muchísimo a García Elorrio y Quinteros porque enriquece el debate y es un desafío de la CC en Córdoba, de lograr conversación pública con otras fuerzas. Lo de Marcos Juárez es meramente provincial y no voy a opinar. Pero JxC en Córdoba ve un final de ciclo de Schiaretti y la coalición tiene la oportunidad de gobernar Córdoba, generando reglas de juego claras para todos, que no sean restrictivas y todas las fuerzas deben ponerse al servicio de un plan de gobierno.