por Marcos Villalobo

No es sólo una cuestión de fe, sino que detrás hay mucho trabajo, sacrificio y horas dedicadas. Desde aquella tarde de su infancia cuando caminando con su familia por el Polideportivo Municipal de Río Tercero, en barrio Norte, se enteró que ahí daban clases de atletismo, y ella, que le gustaba correr y correr, se inscribió e inició una pasión indescriptible.

“Me gusta correr, me divierte, me apasiona mucho competir, ir rápido, exigirme, buscar mi limite, entrenar para eso”, le cuenta Noelia Martínez a PERFIL Córdoba. Se describe, se presenta y se proyecta. Competir. Y con esa mentalidad viaja en las próximas horas a Perú para participar de los Juegos Panamericanos.

La riotercerense, que nació el 20 de enero de 1996, competirá en Lima en los 400 metros y en la posta de 4x400m. Cabe destacar que las jornadas de atletismo se realizarán del 6 al 10 de agosto.

Horas de mucho trabajo para escasos segundos de competencia. Adrenalina, vértigo, una batalla contra el tiempo y la lógica. Una lucha que Martínez desde los once años lleva adelante en las pistas. Y lo hace a toda velocidad. “Son pocos segundos que intento que sean perfectos y disfrutarlos al cien por ciento, son pocos segundos en lo que tengo que plasmar meses de entrenamiento, siento mucha adrenalina y felicidad sobretodo”, confirma la atleta que el mes pasado tuvo una destacada actuación en el Mundial Universitario de atletismo, en Italia, donde llegó a semifinales tanto en 200 como en 400 metros. “Corrí entre mis mejores tiempos. Fue un torneo de gran nivel que me servía para la preparación a Lima”, relata mientras termina de armar las valijas para emprender el viaje.

- ¿Con qué objetivo viajas a los Panamericanos?

- Pretendo dar lo mejor de mí encontrar acá mi mejor versión poder correr entre mi mejor marca y por sobre todas las cosas disfrutar al máximo cada momento.

- ¿Te imaginas con una medalla?

- Sí, me imagino con una medalla. Nunca descartaría ninguna posibilidad, pero también hay que ser realista y entender las posibilidades que nos brinda cada torneo.

- ¿Qué tiene de particular correr en posta a diferencia de correr sola?

- Son dos tipos de adrenalina diferente, ya que son dos pruebas muy distintas aunque la cantidad de metros que corre cada una sea lo mismo. La prueba individual solo va a depender del trabajo de uno mismo y en el relevo ya actuamos como equipo en el cual lo individual es sumamente importante, porque mientras mejor estemos cada una de nosotras mejor será el resultado final. Es como unir cuatro carreras individuales pero mientras más eficiente sea esa unión mejor será el resultado. Es por eso que tenemos los entrenamientos de los pasajes de testimonios.

Sueños. “Me gusta correr. Desde que tengo memoria que jugaba a organizar carreras en la calle de mi barrio con mis vecinitos, luego en el primario me enteré en educación física que existía el atletismo y caminando con mi familia pasamos por el poli y nos enteramos que daban clases, y desde ese momento, a los once, práctico este deporte”, relata Noelia Martínez que viaja ilusionada a Lima. Y sus ilusiones no son en vano. Su palmarés invita a esa esperanza. Mientras tanto, también se fija objetivos a largo plazo: “Mi gran sueño son los Juegos Olímpicos”.