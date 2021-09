Medalla y aplausos

Figura, goleador y medallista. El cordobés Maximiliano Espinillo se llevó todos los laureles en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde el seleccionado argentino de fútbol para ciegos se colgó la presea plateada.

“Maxi” -quien fue designado como el abanderado de la delegación albiceleste en la ceremonia de clausura- convirtió siete de los nueve goles de los Murciélagos, que contaron con otros dos jugadores de La Docta: Nicolás Véliz y Nahuel Heredia.

Del resto de la delegación provincial, que integraron ocho deportistas, se destacó Ariel Atamañuk, quien alcanzó la Final B de canotaje. En tenis, Gustavo Fernández no pudo superar la barrera de los cuartos de final, tal como había sucedido en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Este es el detalle de la participación cordobesa:

Los Murciélagos (fútbol para ciegos). 1° Fase (Grupo B): vs. Marruecos (2-1), vs. España (2-0) y vs. Tailandia (3-0). Semifinal: vs. China (2-0). Final: vs. Brasil (0-1).

Ariel Atamañuk (canotaje). 1°serie: 2°) 53s675m. Semifinal: 4°) 45s316m. Final B: 2°) 45s459m. Clasificación general: 10°.

Gustavo Fernández (tenis en silla de ruedas). Singles: 1° ronda, vs. Francesc Tur (España) 6-1 y 6-0; octavos de final, vs. Jef Vandorpe (Bélgica) 6-2 y 6-1; cuartos de final, vs. Gordon Reid (Inglaterra) 5-7, 6-3 y 1-6. Dobles (con Agustín Ledesma): 1° ronda, vs. Daisuke Arai-Takuya Miki (Japón) 6-2, 2-6 y 6-3; cuartos de final, vs. Tom Egberink-Maikel Scheffers (Holanda) 1-6, 6-3 y 5-7.

Fernando Eberhardt (tenis de mesa). Singles: 1° ronda, 0-3 vs. Joo Young Dae (Corea del Sur) y 2-3 vs. Federico Falco (Italia). Equipo (con Gabriel Cópola y Mauro Depergola): octavos de final, 0-2 vs. Nigeria.

Verónica Blanco (tenis de mesa). Singles: 0-3 vs. Michela Brunelli (Italia); 1-3 vs. Edith Sigala López (México); 0-3 vs. Andela Muzinic (Croacia) en 1° ronda. Dobles (con Constanza Garrone): 0-2 vs. Juan Xue y Qian Li (China) en cuartos de final.

Ana Elizabeth Noriega (natación). 200m libre: 5° serie (10° general), 3:30.65. 100m libre: 7° serie (12° general), 1:35.46. 50m espalda: 6° serie (12° general), 50.70.

9 MEDALLAS

Brian Impellizzeri (Atletismo - Plateada en salto en largo T37).

Fernando Carlomagno (Natación - Plateada en 100m espalda S7).

Hernán Urra (Atletismo - Plateada en lanzamiento de bala F35).

Matías De Andrade (Natación - Plateada en los 100 metros espalda S6)

Los Murciélagos (Plateada en fútbol para ciegos).

Antonella Ruiz Díaz (Atletismo - Bronce en lanzamiento de bala F41).

Yanina Martínez (Atletismo - Bronce en los 200 metros T36)

Juan Samorano (Taekwondo - Bronce en K44 hasta 75 kilos).

Alexis Chávez (Atletismo - Plateada en los 100 metros T36).