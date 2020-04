Médico cordobés viaja al Himalaya a tratar a argentinos varados en India

por Ariel Bogdanov

Una historia que probablemente nunca olvidará es la que se encuentra protagonizando Sergio Lais-Suárez, médico cirujano, especialista en oncología, quien quedó varado en la ciudad de Nueva Delhi, India, luego de que se dictara la cuarentena en Argentina.

Lais-Suárez es cónsul honorario de India en Córdoba y un profundo conocedor de ese país por lo que en medio de un panorama caótico decidió tomar las riendas de la situación y comenzó a ayudar a turistas varados en el lugar: armó una especie de operativo sanitario en el que atiende a otros argentinos que esperan regresar al país alojados en los distintos hoteles de la ciudad.

Fue tan exitoso el operativo que comenzaron a llamarlo embajadores de otros países sudamericanos para que atienda a personas de nacionalidades vecinas ubicadas no solo en Nueva Delhi, sino en otras localidades de la región.

Por tal motivo este lunes el médico partirá hacia el noreste de la India, al distrito de Dehradun, donde se encuentra Rishikesh, conocida como la capital mundial del yoga, título que comenzó a ganar fuerza a partir de 1968, cuando Los Beatles llegaron a la ciudad con un único objetivo: ‘meditar’.

En esa localidad ubicada a los pies del Himalaya, Lais-Suárez montará un nuevo puesto sanitario para atender a decenas de turistas varados en este enclave turístico internacional. En medio de sus tareas y preparativos para emprender viaje, el médico conversó con PERFIL CORDOBA.

“Al principio estábamos todos muy preocupados y eran momentos de mucha ansiedad. Cuando se enteraron que yo era médico me pidieron consejos y lo primero que hice fue darles una charla sobre el tema de la salud, el bienestar y la prevención. En esa charla participaron también italianos, franceses, holandeses, brasileños. Cuando vi tanto interés decidí hacer chequeos médicos y hasta armé un formulario junto con un protocolo de revisación que debía llenar cada persona. Al poco tiempo empezó a sumarse la gente de la India, lo cual fue muy positivo porque eso me permitió saber el estado de salud de la gente que nos atendía en los hoteles”, contó.

El tema generó una fuerte repercusión a través de las redes sociales por lo que el embajador Daniel Chuburu decidió poner un automóvil con patente diplomática para que puedan movilizarse por una Nueva Delhi que luce vacía y estrictamente vigilada para que se cumpla la cuarentena. “Así pudimos empezar a hacer lo mismo en otros hoteles. La embajada ya tiene el listado de estas personas varadas y recorremos unos siete hoteles cada día. Enterada de esta movida, la embajada de Chile se contactó con nosotros y nos contó que camino al Himalaya a unas seis horas de viaje hay unos 40 chilenos y unos 25 argentinos en Rishikesh, por lo que de inmediato empezamos a armar un operativo en conjunto entre ambas embajadas y este lunes partimos hacia esa ciudad en la que estaremos unas cuatro noches al menos”, agregó.

Estado de situación. Lais Suárez, además de sus conocimientos en medicina occidental, es especialista en ayurveda, nombre con que se denomina a la medicina tradicional de la India. En sus contactos con los pacientes, algunos le piden ser tratados con medicina occidental y otros con tratamientos ayurvédicos. “Entiendo de los dos tipos de medicina y eso me permite entender la dinámica científica y médica de la India”, comentó el profesional y subrayó que en este momento “no hay ningún argentino con sintomatología de COVID-19. Algunas personas tienen enfermedades preexistentes y hay que tener cuidado. Ellos toman sus remedios y controlamos que estén bien. Si alguno necesita análisis bioquímico, se lo recetamos y le indicamos dónde hacérselo”, detalló y comentó que en este momento “se ve gente muy preocupada por cuestiones económicas que resolver. Hay personas con su comercio sin funcionar y otras sin poder pagar el hotel, por eso el Gobierno argentino ha designado un monto determinado para ayudar a aquellos que no tienen medios económicos”, completó.

“Volvieron a ver el cielo”

“India era un país que no paraba un minuto. Un país con 1.370 millones de personas y encontrar que no hay nadie en la calle es impactante. Nunca vi algo así. Hay un silencio impactante. El cielo está totalmente celeste durante el día, algo que los indianos hacía muchos años que no podían disfrutar”, describe Lais Suárez y agrega: “Es increíble ver el cielo, las estrellas, algo que antes no se podía hacer por el smog. Retornaron los pájaros que juegan en el cielo, en bandadas y eso llena de emoción a la gente de India que es amante de la naturaleza”.