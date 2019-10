Mejor no irse de boca

Lic. Clementi Rosso - Sommelier de la política

Casi 80 días han transcurrido desde que en aquel 11 de agosto fuimos a las urnas a votar en las PASO y el deber cívico vuelve a convocarnos en la jornada de hoy, esta vez para sufragar en las elecciones generales. Muchos dicen que desde ese apenas lejano domingo hasta éste no ha variado mucho la situación, pero seguramente quienes sostienen eso deben ser hinchas de Ríver Plate, acostumbrados en los últimos tiempos a vapulear a su eterno rival como Hijitus al profesor Neurus. O como el Guasón a los compañeros de laburo que le hacían bullying, para que las nuevas generaciones puedan entender un poco mejor de qué estamos hablando.

Vamos a aprovechar que la veda electoral nos impide desmenuzar la realidad política más candente, para enumerar algunas de las cosas sucedidas en las últimas semanas que sacudieron el panorama nacional, internacional y por qué no intergaláctico.



Entre las más importantes, sin duda, hay que mencionar las revueltas sociales que han estallado en la región latinoamericana. Por ejemplo, la invasión de alienígenas que ha sufrido Chile, donde los extraterrestres se mimetizaron con la población y transformaron las protestas por el aumento del transporte en un reclamo de que renuncie Sebastián Piñera, algo que supera cualquier fantasía literaria que haya surgido desde “La guerra de los mundos” hasta la actualidad.

“Aunque ataquen con un escuadrón de kamikazes montados sobre Ovnis, no van a impedir que la final de la Copa Libertadores se juegue en Santiago”, señalaron desde la Conmebol, que con tal de defender el esponsoreo ya acordado no le teme ni a los Transformers, ni a los Avengers ni a una patota de rugbiers encabezada por el francés Sebastien Vahaamahina.



El presidente chileno, por su parte, ha intentado frenar el levantamiento con promesas que van desde la derogación del incremento en el pasaje del metro hasta el salariazo y la revolución productiva. Hay quienes sugieren que, para desenmascarar a los revoltosos provenientes del espacio exterior, debería anunciar un plan canje de platillos voladores.

Otra novedad conocida no hace mucho fue la aparición de una grieta en el hielo de la Antártida que, según las fotos satelitales, ya habría alcanzado los 20 kilómetros de longitud y que podría profundizarse y derivar en un incremento en la altura de los océanos. Sin embargo, la noticia no ha suscitado ninguna alteración en la opinión pública argentina, acostumbrada como está a una grieta que se ha extendido a lo largo de los últimos diez años y que, si bien no altera la superficie marítima, ha aumentado la incertidumbre, la inflación, la bronca y las rupturas conyugales.

Por supuesto, ha habido noticias insignificantes, como que renunció el ministro de Economía Nicolás Dujovne, la cotización del dólar subió alrededor del 50% y los debates presidenciales tuvieron menos rating que Lizy Tagliani. Pero lo trascendente, lo que de verdad erizó la epidermis social desde las PASO hasta ahora, ha sido el anuncio de Zeta Bosio y Charly Alberti de que vuelve Soda Stéreo, obviamente sin Gustavo Cerati.



Ya sabemos que hubo peronismo sin Perón, que hubo tango sin Gardel y que hubo Tres Chiflados sin Curly ni Shemp. Pero esto, sin duda, colmó el vaso e impulsó a que algunos fanáticos de la primera hora del trío rockero les prendieran fuego a sus zapatillas Flecha y a sus jeans Topeka en señal de repudio.

En concreto, a pesar de que parezca que todo sigue como era entonces, han pasado ya muchos autos bajo los puentes de la nueva Circunvalación. Y aunque es difícil que la mayoría de la gente cambie de parecer en tan poco tiempo, hay quienes todavía confían en que la epidemia de panquequismo que afectó a la clase política y a ciertos fueros judiciales, se traslade al electorado. En mi caso, prefiero guardarme la opinión y esperar al escrutinio. Los asesores de imagen venimos más quemados que café de fonda y lo último que quisiera es irme de boca, como parece que hará a fin de año Gustavo Alfaro.