Menos del 2% de las pymes se financian vía mercado de capitales

por José Busaniche

Se estima que el Mercado Argentino de Valores (MAV) cerrará el 2019 con $90 mil millones en financiamiento a pymes. Las herramientas más usadas por las pymes fueron los cheques de pago diferido (son el 70% y crecieron 400%), los pagarés, los fideicomisos de inversión y las Obligaciones Negociables. Con todo, la gran deuda del mercado es promover que más pymes usen sus herramientas. Según las estimaciones que hacen desde el propio MAV, solo el 2% de las pymes usan el mercado de capitales (sobre un total de 700 mil pymes registradas). Otro dato preocupante es que, en relación al PBI, el financiamiento pyme es de solamente el 0,03%.

El país está muy lejos de la recomendación de la OCDE, que señala que las pymes deberían financiar 40 días de su operación. Aquí solo se financia, en promedio, 1 día. “Las provincias tienen que ir generando, con actores locales, determinados fondos que compren riesgo pyme de las principales cadenas de valor. Hay formatos preestablecidos para esto. Se deberían crear los fondos y buscar inversores que con una buena rentabilidad ayudan a dinamizar la economía. El Fondep nacional debería replicarse a nivel nacional”, marcan actores del mercado.

Ayudin. En ese contexto, ¿puede volver el crédito productivo subsidiado? Para Fernando Luciani, CEO del MAV, medidas de ese tono son muy esperables en el gobierno de Fernández, aunque deben monitorearse un par de cuestiones, como la negociación para hacer disponibles esos fondos y el impacto que pueden generar en el conjunto del mercado. “Lo que más nos preocupa es que no distorsionen las curvas de tasas, porque si yo mañana digo que hay financiamiento de pyme al 7% se genera una falsa percepción de que la tasa es 7% o que el dinero vale 7%. Me parece bien que haya que reconstituir el capital de trabajo y que haya que poner dinero para que las empresas vuelvan a funcionar, pero lo que no es bueno es que la referencia de tasa que se transmite sea equivocada. El mercado tiene que tener una tasa de referencia real, de lo contrario se aleja al inversor genuino. Lo determinante para el próximo gobierno, si hace eso, es que lo haga sin destruir la referencia de tasas”, señaló.