Mercado Pirata

Cuentas claras, mantienen la amistad. Y la credibilidad. Consecuente con el declamado compromiso de una gestión basada en la transparencia, el Club Atlético Belgrano difundió días atrás entre sus socios el informe del reciente mercado de pases de su fútbol profesional masculino.

Entre el receso por la disputa de la Copa América y la necesidad de adecuar los tiempos a los plazos de inscripción de las ligas extranjeras (principal destino de los futbolistas que juegan en Argentina), el último movimiento de transferencias de la máxima divisional de AFA resultó el más extenso de los últimos tiempos. La ‘ventana’ permaneció abierta durante 98 días -con casi 210 altas y cerca de 270 bajas sumando la actividad de los 28 clubes participantes- entre el 1 de junio y el 6 de setiembre.

En ese lapso, el Pirata concretó tres ventas, tres préstamos con opción de compra, cuatro cesiones con retorno pactado (uno con cargo y tres sin costo) y cuatro rescisiones de contrato, y acordó la baja por retiro del actual coordinador general de fútbol Ariel Rojas. También una compra y cuatro incorporaciones con carácter temporal. Entre los que llegaron y los que se fueron, suman 20 futbolistas; un equipo completo y nueve recambios.

Las partidas más resonantes fueron las del arquero Nahuel Losada, el lateral Juan Barinaga y el mediocampista Sebastián Longo, pilares del equipo que se consagró campeón de la Primera Nacional dos años atrás y que clasificó a la Copa Sudamericana 2024 en la temporada posterior a su retorno a la Liga Profesional.

SANTIAGO LONGO. En 2024, el mediocampista jugó la Copa Sudamericana con Belgrano y disputó la Libertadores con Sao Paulo. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Celeste verdoso

En términos económicos, el pase del defensor Matías Moreno a Fiorentina de Italia fue el que le dio mejores réditos al club de Alberdi: un fijo de US$ 5.550.000, más variables que podrían incrementar en un 24% los ingresos por el juvenil de 20 años, formado en Villa Esquiú, predio al que Luis Fabián Artime, presidente de la ‘B’, alude como ‘la fábrica de jugadores’.

El podio de las transferencias definitivas se completa con las cesiones de Barinaga a Boca Juniors (US$ 3.165.875 por el 100% de la ficha) y de Losada a Lanús (US$ 1.740.680 por el 80% de los derechos económicos que estaba en poder de Belgrano). Estas dos operaciones también se acordaron con la chance de un incremento posterior de las ganancias.

Por el rubro préstamos, la tesorería celeste se aseguró US$ 300.000 por Santiago Longo (Sao Paulo de Brasil), US$ 90.500 por Lautaro Pastrán (Everton de Chile) y US$ 50.000 por Lucas Diarte (San Martín de Tucumán). Sin retribución establecida, fueron cedidos a término Alex Ibacache (Everton), Elías Ayala (Gimnasia de Jujuy), Elías Calderón (Deportes Copiapó de Chile) y Gonzalo Maldonado (Deportivo Armenio).

Matías García, Gonzalo Maffini, Nicolás Schiappacasse y Joaquín Novillo son los que acordaron las rescisiones de sus respectivos vínculos contractuales, al igual que Yuri Casermeiro. En este último caso, Belgrano recibió una compensación de US$ 75.000 por su partida a Central Córdoba de Santiago del Estero, y retuvo el 40% de la ficha del jugador.

JUAN BARINAGA. El flamante marcador lateral de Boca Juniors. Debutó ante Talleres en Mendoza y este fin de semana volvió a jugar en Alberdi. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Salvó un semestre

El detalle de las operaciones de Belgrano en el último mercado de pases da cuenta de ingresos por ventas de US$ 10.456.555, por préstamos de US$ 440.500 y por rescisión de contrato por US$ 75.000. Una ganancia de US$ 10.972.055, equivalente a la mitad del presupuesto anual de la institución.

La cifra podría incrementarse con la activación de algunas variables que forman parte de las transacciones. En el acuerdo de venta de Moreno se estableció una plusvalía del 10% para el caso de una futura venta que supere los US$ 5.500.000 y un plus por objetivos que podría representar un extra de hasta US$ 1.332.000. En el caso de Barinaga, el Pirata quedó ‘enganchado’ con el 15% de una eventual transacción superior a US$ 2.500.000; y por Losada se estableció un plus por metas de US$ 350.000.

El préstamo de Longo también incluye objetivos, cuya concreción le reportarán a Belgrano un ingreso de US$ 200.000. Si Sao Paulo hace uso de la preferencia de compra, por el 80% de los derechos económicos, el club cordobés percibirá US$ 1.300.000 o US$ 1.800.000, dependiendo de que la cláusula se ejecute el 15 de marzo o el 10 de julio del próximo año.

En el caso de Ibacache, Everton tendrá que abonar US$ 300.000 si decide adquirir el 50% del pase del jugador, cuya cesión concluirá el 6 de agosto de 2025. El club chileno también tiene la chance de quedarse con la mitad de la ficha de Pastrán, si paga US$ 1.300.000 el próximo 31 de diciembre.

Teniendo en cuenta estas alternativas, la hipótesis de máxima señala la posibilidad de que la ‘B’ pueda embolsar otros US$ 6.582.000 por las transacciones del mercado invernal, lo que cubriría por otros tres meses y medio los gastos destinados al funcionamiento ordinario del club.

NAHUEL LOSADA. El arquero fue clave en la serie que Lanús le ganó a Nacional de Colombia por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. /// FOTO: CEDOC PERFIL

‘Uvita’ y tres más

En materia de incorporaciones, Belgrano rompió el mercado al adquirir el 100% del pase del delantero Nicolás ‘Uvita’ Fernández, uno de los futbolistas más codiciados del mercado local e integrante del staff de representados por el omnipresente intermediario Christian Bragarnik.

En el detalle de sus movimientos en el último mercado de pases, la entidad celeste dio cuenta de una erogación de US$ 3.500.000, con un plus por objetivos de US$ 500.000, por la contratación del ex Defensa y Justicia.

Por la cesión del arquero paraguayo Juan Espínola hasta el 30 de junio de 2025, el Pirata le pagó US$ 150.000 a Olimpia de Paraguay y acordó un desembolso de US$ 1.250.000 en caso de optar por la compra. Para sumar al defensor Aníbal Leguizamón, la ‘B’ abonó US$ 150.000 a Emelec de Ecuador por el finiquito anticipado; mientras que el volante Lucas Menossi llegó desde Universidad Católica de Chile con el pase en su poder.

La suma de estos factores marca una inversión de entre US$ 3.800.000 y US$ 4.300.000 en materia de refuerzos para el segundo semestre de 2024.

CORTE DE CINTA. El jueves pasado, Belgrano inauguró la ampliación de la Tribuna Cuellar. La obra tuvo un costo de US$ 1.500.000. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

La tribuna del millón y medio, y la pregunta del millón

Con la presencia de autoridades municipales y provinciales y representantes de la dirigencia del fútbol cordobés, Belgrano inauguró el jueves pasado la ampliación de la Tribuna Cuellar, que le permitió elevar la capacidad de su estadio a 38.000 ubicaciones.

“Ahora vamos por más”, se entusiasmó Luis Fabián Artime, presidente del club, quien dio cuenta de una erogación de US$ 1.500.000 para la obra. “Lo más importante es que lo hicimos sin mezclar las cajas, ya que una cosa es el dinero para infraestructura y otra es la plata para fútbol”, destacó.

Consultado sobre versiones que llegan desde Colombia y que señalan a Juan Cruz Real como futuro DT de Nacional de Medellín, ‘el Luifa’ contestó en forma escueta y contundente: “Real es el técnico de Belgrano”.