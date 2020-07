"Muchos estamos pasando un mal momento"

El folclore futbolero, que entiende todo desde la pasión, pocas veces asocia al futbolista como un trabajador. Es más, la creencia popular es que el jugador de fútbol vive una vida de lujos y bienestar y que las carencias económicas no forman parte de su rutina. Nada tan alejado de la realidad. Solo un grupo de elite cumple con esa expectativa. El resto es un trabajador que en cada mercado de pases atraviesa un periplo de tensión para saber sobre su futuro. Y esa realidad, ahora, es mayor en cuanto a los deportistas que lo están viviendo y con una incertidumbre grande ante un futuro incierto que lejos está de tener un horizonte tranquilizador, por ahora.

En ese marco, en PERFIL Córdoba dialogamos con Marcelo Bergese, futbolista que desde hacían años ejercía su profesión en el exterior y que en este 2020 había decidido retornar al país para estar cerca de la familia. Se sumó a Racing de Nueva Italia para el Torneo Federal Regional Amateur, el equipo marchaba... y llegó la pandemia. Todo se frenó. Y hoy vive en la angustia e inseguridad sobre su futuro, como mucho de sus colegas.

- ¿Seguís siendo jugador de Racing?

- Siento que sí, pero todavía no se sabe. Estoy en una incertidumbre porque no se sabe cómo será el torneo, si va a continuar. Quedó abierta la posibilidad a cuando se vuelva a entrenar. Me dijeron que estos meses iba a ser difícil afrontar la situación económica y los entendí.

- ¿Y si aparece una oferta?

- La tomaría, porque es mi trabajo, la continuidad de mi carrera. Pero ahora está todo parado. Hay mucha incertidumbre porque no sabemos qué vamos a hacer. Es grande la angustia y se complica todo. Esperemos que empiece a haber soluciones.

- ¿No tenés sueldo, entonces, ahora?

- No, me pagaron hasta marzo. Me cancelaron todo hasta ahí. Como no tenemos contrato, no estamos ligados a algo a que el club deba cumplir. Me hablaron, me pagaron bien hasta marzo, y listo.

- ¿Por qué te volviste?

- Hacia un tiempo que estaba afuera y decidimos con la familia retornar. Creo que hoy con todo lo que paso es difícil decir si estuve bien o mal. Porque a lo mejor estando afuera del país hubiese sido más complicado. Me vine para estar cerca de la familia, pero por la cuarentena es lo mismo, no los puedo ver. Veré cómo sigue y con el tiempo sabré si estuvo bien el regreso.

- ¿Te irías al fútbol de afuera de nuevo?

- Hoy como está el panorama es difícil salir también. No hay mercado abierto fácil para nadie. Hay muchos jugadores que no saben qué van a hacer. No saben los clubes qué contratar y qué no. Y si sale, no hay aviones, los pasos fronterizos son difíciles. No sé, la verdad, no sé qué decir, está muy complejo.

- Te noto angustiado.

- Es difícil. No sólo por lo económico, sino en el sentido de la angustia que te agarra. Siempre estuve ligado al fútbol y ahora no puedo entrenar, vivir de lo que hice siempre. Es feo no saber qué es lo que va a pasar. Se hace difícil de llevar porque no tengo ingresos. Se cortó y no es fácil. Y así como yo hay muchos jugadores. Esta es la realidad que nos toca pasar. Hay que tratar de estar tranquilo, pensar con la cabeza fría y continuar.

MARCELO BERGESE Clubes donde jugó: Racing (CBA)

Defensa y Justicia

Instituto

Gimnasia (J)

Juventud Unida

Atlético Huila (Colombia)

Wilsterman (Bolivia)

Aurora (Bolivia)

Mushuc Runa (Ecuador)

Más de mil futbolistas libres

Desde el 30 de junio hay más de mil futbolistas registrados en Argentina sin trabajo. El cálculo que se hace es que son 1400 jugadores, pero no se tiene en cuenta a los que estaban participando del Torneo Federal Regional Amateur 2020, ya que no tienen contratos registrados en AFA.

En la Primera Nacional, fueron liberados 205 sobre los 515 jugadores a los que se les vencía el contrato esta semana, mientras que en el Federal A se estima que superan los 450 los jugadores que se quedaron sin club.

Por ende, la incertidumbre ha invadido a estos trabajadores del fútbol, debido a que la oferta es mucha y la demanda es muy baja. Además, al haber tantos jugadores sin club, se espera que los contratos que les ofrezcan serán por menos dinero al acostumbrado.

Salario mínimo. AFA y Agremiados llegaron a un acuerdo para que los futbolistas libres perciban un salario mínimo y cuenten con la cobertura médica necesaria. No obstante, vale aclarar, nuevamente, que es para aquellos que quedaron libres tras tener un contrato registrado.