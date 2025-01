Muerte de bebés en el Neonatal: la primera semana del histórico juicio, en frases de los protagonistas

La primera semana del histórico juicio por el asesinato de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba tuvo como principales protagonistas a la supuesta autora material de los homicidios, Brenda Agüero, y a los exfuncionarios Diego Cardozo y Liliana Asís, entre otros, quienes pronunciaron sus primeras palabras en el marco del proceso judicial.

Con la conmovedora declaración de Damaris Bustamante, comenzaron a declarar en la jornada del jueves las madres que perdieron a sus hijos.

A continuación un repaso por las principales frases de los protagonistas del juicio durante estos días.

Brenda Agüero

La enfermera se limitó a responder preguntas personales en la segunda jornada del juicio y evitó responder preguntas de la Fiscalía y de la querella argumentando que no había podido leer todo el expediente. Contó que empezó a estudiar abogacía en la cárcel y cuestionó a la prensa.

"No entiendo en qué cabeza cabe que una persona sana, que no tiene ningún tipo de enfermedad psiquiátrica, que no tengo ningún tipo de antecedentes, nunca tuve problemas en ninguno de los trabajos que tuve, de la noche a la mañana se le haya ocurrido salir a matar".

"Los periodistas se han encargado de de hacerle creer al público o de crearle al público una imagen de la asesina serial que no existe".

"No existe posibilidad alguna de que se me cruce por la cabeza querer hacerle algo a una persona, mucho menos a unos niños".

"Las muertes de los bebés existieron, pero no pueden bombardearme a mí sin pruebas".

"A mí abogacía hoy me saca un montón del contexto de encierro, me ayudó un montón".

Diego Cardozo

El exministro de Salud provincial, quien está bajo tratamiento oncológico desde octubre de 2021, sólo se explayó sobre su estado salud durante su presentación en el juicio.



En declaraciones a los medios reiteró su inocencia y que "tomó conocimiento" de los hechos el 7 de junio de 2022.

“He mantenido un silencio respetuoso durante estos dos años y medio principalmente por respeto a las mamás, por respeto a la Justicia para que actúe cómo tiene que ser. Y después porque no anduve bien durante todo este año con mi salud” (Declaraciones a Mitre Córdoba).

“Lo único que me puedo reprochar es no haber podido hablar con las mamás y poderles contar de mi boca cómo fueron los acontecimientos en lo que a mí me refiere. Es lo único que me puedo reprochar para el día de hoy".

"Soy totalmente inocente a todas las acusaciones que ha hecho el fiscal Garzón".

"A partir de las medidas que tomamos el 7 de junio, no ocurrió ningún evento adverso más" (Declaraciones a La Nación +).

"Tomé medidas y eso garantizó que cambiara el 100 % de lo que estaba ocurriendo en ese lugar".

Liliana Asís

La exdirectora del Hospital Neonatal también se presentó en la segunda jornada del juicio, aunque no respondió preguntas.

"Estoy presa. Pasé una etapa en Bouwer (se le quiebra la voz) y luego en prisión domiciliaria. Yo no tengo visitas. Las únicas personas que están en contacto conmigo son mi esposo, mi hijo y mi nieto. Ahora en cierta forma aprovecho estar en casa para atenderlos a ellos".







"No me vean como víctima. Hay experiencias que no son fáciles. Nunca en mi vida me imaginé tener que pasar esta situación, ser tratada como una criminal después de dedicar una vida al trabajo. Cada estamento que pasé fue trabajando. No me lo regalaron".

Adriana Moralez

La médica neonatóloga, que se desempeñó como coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente en 2022, declaró en la tercera jornada del histórico juicio.

"No tengo dudas de que acá hubo una mano asesina. Necesito que se sepa quién mató a esos niños. Si la que está acusada como principal sospechosa es o no es, ¿quién fue?"

"Yo sentí que me corrió frío por la espalda por los casos nuevos y yo tuve la sensación de que esto era de causa intencional sumado a comentarios que ya nos venían haciendo sobre una enfermera muy atenta, cuidadosa, que alertaba sobre los casos".

"El Hospital Materno Neonatal es excelente y nos tuvo que pasar esto. No es cierto que era una mugre, que ahí se experimentaban medicamentos".

Claudia Ringhelheim

La especialista en Obstetricia y Tocoginecología declaró en la cuarta jornada del juicio.

"Jamás vi a la enfermera Brenda Agüero, la conocí acá en el juicio".

"Hasta los mismos neonatólogos no supieron por qué fallecieron los niños. Pero sí puedo decir que los niños que sobrevivieron fue por los esfuerzos de neonatología. No me cabe la menor duda".

"El hospital era un estupor, una tristeza, un horror. Pregunto cómo estaban esos niños. Seguían en terapia. Que habían fallecido dos. Trato de hablar con la doctora Asís. Vamos todos de Obstetricia y nos dijeron que la doctora Asís y el doctor Salama estaban haciendo las denuncias correspondientes. No los pude ver a ninguno de los dos".

“Nos reunimos en la sala de situación. Éramos muchos. Y en el pizarrón, Yanover nos hace una línea de tiempo (con los casos de bebés descompensados) entre el 18 de marzo y el 6 de junio. La gente que estaba ahí no podía creer lo que estábamos viendo” (ver "El 8 de junio el Ministerio ya tenía identificados los 13 casos de bebés atacados").



Damaris Bustamante

En la jornada del jueves dio inicio a las declaraciones de las madres que perdieron a sus hijos. La mujer denunció violencia obstétrica y negligencia.

“Me hicieron esperar, pedí que mi mamá estuviera conmigo, pero me dijeron que ya estaba grande para eso. Cuando pedí una cesárea, me respondieron: 'Aguantatela. Si te gustó lo dulce, aguantate lo amargo'".

"Entró hablando de sus perros y al verme gritar dijo: '¿Qué le pasa a esta?'. Me tomó del brazo y me acusó de ser egoísta, que si mi hijo moría era mi culpa” (Sobre Brenda Agüero).

"Me cerraron una cortina y dijeron que cuando se me pasara lo loca, me atenderían".

"Lo acaricié, lo canté, pero después lo llevaron y me dijeron que había tenido un paro cardiaco".

"Cuando fui a terapia intensiva, lo vi en una cunita de vidrio. Le agarré la mano y le pedí mucho a Dios. Era hermoso, su piel era lo más suave que había tocado. No entiendo qué pasó, porque él estaba bien cuando lo amamanté".

“Cuando vi la foto de Brenda en los medios, supe que era ella la que me había maltratado. Dejé de sentir culpa y empecé a pensar que alguien había matado a mi hijo”.

"A Benja no me lo van a devolver, pero quiero que pague quien tenga que pagar. Nos arruinaron la vida. Aunque vuelva a ser mamá, Benja no vuelve más".