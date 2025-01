Juicio por la muerte de bebés en el Neonatal: la declaración de Brenda Agüero, en frases

La segunda jornada del histórico juicio por el asesinato de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal tuvo como principal protagonista a la enfermera Brenda Agüero.

Agüero, imputada por ser la presunta autora de los homicidios, declaró este martes durante una media hora, aunque no respondió preguntas.

Las principales frases de su declaración son las siguientes:

Abogacía

"Cuando a mí me alojan en el pabellón, que me llevan al C1, que es un pabellón donde hay causa de menores y familiares de la fuerza, ahí empiezo a hacer actividades, empiezo a tener contacto con otras internas. Empecé a ir al taller, empecé a estudiar abogacía. Y después hago un montón de actividades, yoga, pilates, educación física".

"Desde que me detuvieron empecé a estudiar, así que me faltan tres materias y ingresaría lo que sería el segundo año de la carrera".

"Esta es la posibilidad de poder estudiar algo que a mí me sirva para defenderme, porque me me dieron por todos lados, me atacaron a más no poder. A mí abogacía hoy me saca un montón del contexto de encierro, me ayudó un montón".

Contra la prensa

"Quiero que quede bien, pero bien en claro que no entiendo en qué cabeza cabe que una persona sana, que no tiene ningún tipo de enfermedad psiquiátrica, que no tengo ningún tipo de antecedentes, nunca tuve problemas en ninguno de los trabajos que tuve de la noche a la mañana se le haya ocurrido salir a matar".

"Los periodistas se han encargado de de hacerle creer al público o de crearle al público una imagen de la asesina serial que no existe".

"No existe posibilidad alguna de que se me cruce por la cabeza querer hacerle algo a una persona, mucho menos a unos niños".

Profesión

"Hoy no quiero saber nada con eso, no podría tener contacto con un niño, a ejercer la profesión por la que hice tanto. Me duele muchísimo. Yo quería estar en Neonatología".









Defensa

"Las muertes de los bebés existieron, pero no pueden bombardearme a mí sin pruebas".

"Yo entiendo el trabajo de los periodistas, entiendo el trabajo, pero tampoco pueden bombardear o disparar hacia una sola persona".

"Entonces es lo que no entiendo cómo cómo sobre todo cómo la gente puede creer todo lo que dicen los periodistas, porque si te ponés a pensar es es algo algo que no tiene sentido. O sea, yo trabajé en el sanatorio (Allende) desde el 2019 en el área de Neonatología hasta el 2022 y trabajaba en un área que es un área bastante rigurosa, donde manejás dosis mínimas donde cualquier mínimo error o un mal cálculo en la dosificación de algún medicamento puede sí puede traer grandes problemas con el paciente y no he cometido ni un error".

"Y cómo puede ser que en el Sanatorio Allende no haya cometido ningún tipo de error. No tuve ningún tipo de problemas con los pacientes y en el Neonatal sí. O sea, es algo que no tiene no tiene sentido, no tiene lógica".

"No se midieron a la hora de hablar, sí, hay que buscar un culpable, eso sí lo sé, porque las muertes de los bebés existieron. Las muertes de los bebés existieron. No lo vamos a negar porque existir existieron. Pero tampoco puede ser que me estén bombardeando a mí cuando no tienen pruebas".

"Yo veo que la justicia en vez de ser justa no lo es. No lo es. Y me ha tocado experimentarlo en carne propia".

