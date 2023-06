Muertes de bebés en el Neonatal: la madre de Brenda Agüero pidió su liberación

A punto de cumplirse nueve meses de la detención de la enfermera Brenda Agüero, su madre María Cristina Nóbile habló sobre la causa de las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba que tiene a su hija como principal acusada por cinco homicidios.

En una entrevista con Canal Doce, la mujer pidió por la liberación de su hija porque considera que no hay pruebas en su contra y la Justicia “solo tiene indicios”. “Quiero que liberen a mi hija y aceleren el trámite. Hay pericias que no terminan de ejecutarse”, reclamó.

Según Nóbile, “el hecho de haber estado en el hospital” los días que ocurrieron las muertes de los bebés es el principal argumento para la acusación contra Brenda Agüero. “Ella me dijo que está tranquila porque no estuvo con los bebés”, la defendió.

“Mi hija se dedicaba a atender a las mamás en recuperación post parto y no ha estado en contacto con los 13 bebés involucrados, no atendió a todos. Brenda es inocente”, afirmó la mujer en la nota.

“Yo también quiero saber la verdad de lo que pasó y lo que pasa con mi hija. A mí nunca me tomaron declaración, no me atendieron en la Fiscalía y tampoco en la Casa de Gobierno, a donde fui varias veces”, reprochó la madre de la enfermera.

Brenda Agüero está detenida desde el pasado 19 de agosto de 2022, cuando fue capturada en su domicilio de Río Ceballos. Este viernes 2 de junio cumplirá 28 años.