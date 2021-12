Naftas: tras 6 meses sin movimiento el descongelamiento llegaría en enero

La presión que ejercen más de seis meses sin aumento en los surtidores podría finalizar en los primeros días del 2022 si, como remarcan algunas fuentes del mercado, el congelamiento de las naftas llegaría a su fin el próximo enero.

Cabe recordar que en el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas el gobierno nacional definió un congelamiento en el precio de las naftas desde mediados de mayo de este mes, cuando se concretó el último incremento. Hasta ese mes, las naftas tuvieron un aumento del 28% y desde allí comenzaron a quedar relegadas en relación al proceso inflacionario. Hoy, el mercado no tiene datos finos sobre el descongelamiento que se viene, pero el run run marca que en enero podría haber un primer tramo de actualización. El tanto, el componente de impuestos se mantendrá congelado hasta marzo del 2022.

Mientras eso llega, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) hicieron algunos números sobre lo que dejó el 2021 en materia de precios, de comercialización y de atraso generado. En ese sentido, el último reporte de la entidad marca que producto del combo recesión más pandemia se perdió la venta equivalente a 5,2 meses de ventas.

Y sobre la viabilidad de las estaciones de servicio se afirmó que a noviembre de 2021, el 52,6% de las Estaciones de Servicio del país no llegan a vender por arriba del punto de equilibrio, que es la cantidad de litros de nafta que tiene que despachar al mes para salir sin ningún tipo de pérdidas. Actualmente, ese volumen se encuentra en los 315 mil metros cúbicos al mes.

Alerta. “Desde el 16 de mayo no se actualizan los precios, nosotros no definimos los precios, pero hoy lo que está pasando es que hay desabastecimiento en las estaciones de servicios blancas y eso está afectando a todo el mercado. Más de la mitad de las estaciones están con ventas por debajo del punto de equilibrio. Si a eso le sumamos que no hay abastecimiento pleno porque las petroleras no están interesadas en vender porque al precio actual no les conviene vender el panorama es muy complicado”, apunta Gabriel Bornoroni, al frente de Cecha.

“Según los estudios que hicimos, cada 10% de aumento del combustible incide en un 0.04% de incremento en el IPC de la Canasta Básica. Si hace 6 meses no tenemos aumento pero la inflación es galopante te da la pauta que la incidencia de los aumentos de la nafta es baja”, completó el ejecutivo.

¿De cuánto es el atraso en los precios de las naftas hoy? Ese valor varía según a que tramo de la industria de consulte. La respuesta oficial que las petroleras dan a los estacioneros es que ronda el 12%. Pero algunos empresarios locales con estaciones creen que el atraso puede llegar al 20%. “No lo sé, puede estar adentro de esa franja. Lo que sí puedo decir es que con el congelamiento se afecta a toda la industria. Por eso hoy tenemos que traer combustible desde Bolivia. La perspectiva nuestra es que haya pleno abastecimiento y para eso hace falta que el gobierno se siente con las petroleras y elaboren un plan a largo plazo. Es muy difícil programar inversiones para los negocios y para las inversiones así”, subrayó Bornoroni.