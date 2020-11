Natalia de la Sota en ‘modo campaña’

De manera silenciosa, Natalia de la Sota arrancó un despliegue por las localidades que están en campaña y que dirimirán sus futuros en los próximos días: Río Cuarto y Despeñaderos. En el Imperio del Sur, la hija del exgobernador -que vivió hasta sus últimos días en aquella ciudad- tiene una buena relación con el intendente y candidato a la reelección, Juan Manuel Llamosas. De hecho, en el delasotismo dicen que Llamosas ya superó la peor parte de la campaña con el coronavirus y volvió a despegarse de su rival, el candidato de JxC, Gabriel Abrile, rumbo a los comicios del 29 de este mes. En tanto, en Despeñaderos, De la Sota se mostró con la candidata del PJ, Carolina Basualdo, actual legisladora provincial en reemplazo del funcionario de Transporte en Nación, Walter Saieg. Con lo cual, un triunfo de Basualdo pondría alterar el clima legislativo del oficialismo. Tras la muerte de Juan Carlos Cimadamore, el interino es Daniel Simari y las elecciones serían el 13 de diciembre, siempre y cuando haya autorización. Volviendo a De la Sota, después de lo que fue la sanción de hace unos días a Patricia De Ferraris, en los pasillos de la Unicameral recordaron que la hija del exgobernador iba por el diálogo y una sanción menos dura, por ello siguió la sesión fuera del recinto y vía Zoom en su despacho.



La “bolsa de trabajo” radical

Así empezaron a definir algunos a la Municipalidad de Río Tercero. Resulta, que hay algunos radicales riotercerenses enojados por lugares y contratos que se dan a algunos correligionarios que son foráneos. Entre ellos, en los últimos días trascendió que hay contratados por la gestión que encabeza Marcos Ferrer y que tienen relación con el concejal capitalino Rodrigo de Loredo. Como Carolina Aguad o el consultor político Francisco Venturini, reconocido en el entorno del excandidato a intendente en Córdoba y que figura en Río Tercero con un contrato como asesor entre octubre y diciembre de este año por 30 mil pesos al mes. “No hay problema con que Marcos (Ferrer) haga su juego dentro del partido y trate de posicionarse. El tema es que convierta a la Municipalidad en una bolsa de trabajo del partido. Resulta que, como hay pocos lugares que le quedaron al partido, él empieza a negociar como el intendente de la ciudad más importante del radicalismo, pero deja afuera a los de acá”, dijo un radical de la zona.

Nadin, observado en Belgrano y por los radicales

La imputación en contra del economista Nadin Argañaraz sacudió al círculo rojo en la semana y repercutió en otros ámbitos que no son los de las finanzas o la economía. Por ejemplo, en Belgrano, donde Argañaraz se había convertido en el último tiempo en asesor de la campaña en la lista que lleva como candidato a presidente a Luis Fabián Artime. Desde luego, la boleta más política que tienen las elecciones en Alberdi, con el legislador provincial Rodrigo Rufeil (PJ), el concejal Juan Negri (UCR), el exfiscal general de la Provincia, Alejandro Moyano, y también el economista. En la noche del viernes, el propio Artime dio una conferencia de prensa donde habló, entre otras cosas, del titular del Iaraf. “Nadin Argañaraz se acercó a nuestra agrupación y era una fuente de consulta”, dijo Artime. Igual, no es el único ámbito. La UCR a través del legislador provincial Marcelo Cossar también habló del economista al pedirle explicaciones al Gobierno provincial por el contrato que Argañaraz tiene como asesor. “En 2019 y lo que va del 2020 facturó al Gobierno 1,5 millones de pesos. Tiene contrato por servicios con la Provincia de marzo a diciembre de 2020 por valor de 1.300.000 y otro de enero a agosto de 2021 por 1.040.000 pesos”, dijo Cossar.



La interna detrás de la bandera LGBTIQ+

Una de las polémicas de la semana se produjo luego de que la Subsecretaria de Educación, María José Viola, impidiera que se colocara una bandera LGBTIQ+, del orgullo gay, en el Parque Educativo Este. La iniciativa, activada luego de una visita del secretario de Gobierno del Municipio, Miguel Siciliano, se encontró con el rechazo de la otra funcionaria municipal y la acusación que hicieron a ella desde los distintos colectivos que representan a la comunidad homosexual en la ciudad. “No es nuevo, así piensa Viola, con un rechazo por esas minorías, y quería evitar otra situación como la del Parque Sarmiento en los parques educativos que flamearan la bandera LGBTIQ+. Pero se equivocó”, dijo un peronista de la Capital. Igual, el hombre recordó un viejo enfrentamiento que existe entre Siciliano y Viola y que data del año 2008 cuando la actual funcionaria formaba parte del gobierno de Daniel Giacomino y él era un concejal de la oposición. En aquel momento la denuncia tuvo que ver con la empresa de la familia del actual funcionario; y algunos dicen que esas diferencias nunca se zanjaron. “Es una de las internas que hay en la Muni…”, dijo una persona que anda en los barrios.



El peronismo, las Paso y Mario Pereyra

Todo se produjo en una breve charla de café. Ahí, en pleno centro, dos peronistas, uno con despacho en la Unicameral, y otro con oficina en el Ejecutivo, cambiaron figuritas y hablaron de dos cuestiones: las Paso y el factor Mario Pereyra. De las Primarias, y la manifestación del diputado Carlos Gutiérrez acerca de la posibilidad de suspenderlas en 2021, estos peronistas no se quedaron con lo que dijeron acerca de sembrar un problema en la oposición. “No es el único tema que JxC tenga problemas, lo otro es que ‘el Gringo’ (Schiaretti) quiere campaña corta, fiel a su estilo. Quiere que pase el 2021 electoral rápido, con unas Paso la guerra de la campaña arranca en febrero y dura hasta octubre. Y si hay chance de unidad, va a ser peor en Córdoba”, dijo uno. Sobre eso último, el otro peronista dijo que la muerte de Mario Pereyra es un factor que, aquellos schiarettistas cordobeses que van por la unidad con Nación, no van a padecer.

¿Hay acuerdo Mestre-Negri 2021?

Parte del calor del mediodía del sábado en Córdoba lo aportó la reunión del congreso de la UCR que preside el concejal Rodrigo de Loredo. Hubo enojo por varios lados: primero, porque algunos integrantes de la juventud no pudieron ingresar y por ello se le apuntó a De Loredo en las redes; y lo otro, relacionado a lo que empiezan a olfatear en Sumar, los rivales del exintendente Ramón Mestre y es un posible acuerdo entre él y el diputado Mario Negri. Bueno, al parecer, el diputado nacional jugó en silencio con Mestre para tratar de tumbar el cronograma electoral y eso no prosperó. Y parte de que haya sucedido eso fue el propio De Loredo que, al parecer, la vio venir. En Sumar, el grupo que integran el concejal capitalino, el legislador provincial Orlando Arduh; el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer; Javier Bee Sellares y Javier Fabre empiezan a sospechar de un nuevo acuerdo entre Mestre y Negri. “Sobre todo, si se llegan a caer las Paso”, dijo un radical muy enojado porque ve repetirse lo ocurrido en 2019, cuando arrancaron peleados en los comicios provinciales y después acordaron para la elección nacional.

Enojo por Saillén

No cayó para nada bien la foto de Mauricio Saillén trabajando en el Coys en el arranque de una semana que tuvo al Municipio de punta con otro gremio, el Suoem. En realidad, algunos en los pasillos del Palacio 6 de Julio sostienen que hubo mucho interés de algunos en el Coys para “colgarse la medalla de hacer trabajar a Saillén”, como dijo un dirigente del entorno del intendente Martín Llaryora. “Eso cayó mal. Algunos van muy rápido, se quieren sacar la foto y se aceleran. Ir a hablar con el juez (Ricardo) Bustos Fierro para ver si Saillén podía trabajar o no, tampoco estuvo bien. Esas son decisiones políticas, no jurídicas”, dijo un peronista que averiguó qué pasó con el aliado del líder del Surrbac golpeado en la UCA y que también forma parte del Coys.