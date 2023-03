Natalia De la Sota: “Llegó el momento de tomar decisiones en nuestra fuerza”

Hace algunas semanas, Natalia De la Sota blanqueó sus deseos de acompañar a Martín Llaryora como candidata a vicegobernadora de Hacemos por Córdoba. Frente a los micrófonos asegura estar preparada para el cargo y recorre la Provincia en ‘modo campaña’ en la búsqueda de los apoyos necesarios para acceder a ese lugar en la fórmula oficialista. Sin embargo, evita confrontar tanto con los integrantes de su propio espacio como con los opositores.

A pesar de la tranquilidad en el tono de sus declaraciones, reconoce que el escenario está convulsionado y que las definiciones deberían darse cuanto antes, principalmente ahora que se conocen las fechas de las próximas elecciones provinciales, que serán el 25 de junio próximo.

Además, desde su lugar como diputada nacional sigue de cerca los pasos del Gobierno nacional, en medio de una coyuntura muy compleja, principalmente en materia económica.

“Son tiempos muy difíciles y muy calientes en general. El país no puede arrancar, al Congreso le cuesta funcionar y estas últimas medidas que adoptó el Gobierno nacional, que no dejan de ser operatorias financieras, vienen repitiéndose a lo largo del tiempo y en definitiva no logran cumplir su objetivo, que es que deje de subir el dólar y que baje la inflación. Son operatorias que postergan vencimientos pero que no son soluciones de fondo”, aseguró De la Sota en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

En ese sentido, sostuvo que “el Congreso está paralizado por esta maldita grieta que nos atraviesa y encontramos en cada extremo a personajes que despotrican sobre el otro. De todas maneras, algo cambió en los últimos años y hoy ya no hay quién dude respecto a que en el país necesitamos lograr acuerdos mínimos, ponernos de acuerdo en algunos temas sin distinción de partidos, pero para eso tenemos que entender que el otro existe, de lo contrario vamos a estar en problemas. Yo espero que el Congreso empiece a funcionar, que bajemos un poco los decibeles y empecemos a discutir los temas reales de la gente y no la agenda de la política”.

—En un año electoral como el actual. ¿Qué nombre podría saltar la grieta en este escenario?

—El gobernador (Juan) Schiaretti está en ese camino, el de la construcción de un espacio nacional que abarque a los dirigentes y a esa parte de la sociedad que quiere salir de esta pelea, que es muy grande. Cuando uno comparte e intercambia ideas con los ciudadanos, se percibe claramente que esa masa silenciosa que quiere encontrar un camino distinto es mucha más gente de lo que uno cree. Pero lo único que vemos cuando encendemos la tele son peleas y discursos enardecidos porque es lo que garpa. A mí cuando me invitan a una entrevista les digo que se van a aburrir porque no voy a agraviar y no voy a insultar. Ojalá el gobernador pueda avanzar en este armado, siendo él candidato o no.

—Usted está en campaña para ser vicegobernadora de Llaryora. ¿Cuál cree que podría ser su aporte en la fórmula?

—Sí, me gustaría acompañar a Martín. Me honraría y me siento preparada para ocupar ese lugar. Vengo recorriendo la Provincia desde hace mucho tiempo, creo que la política se hace cara a cara, tal como me enseñó mi padre. Sé que hay otros hombres y mujeres que tienen las mismas aspiraciones que yo y que tienen la capacidad. Personalmente creo que puedo aportar cercanía con la ciudadanía. Entiendo que esto de escuchar es un potencial que tengo y además considero que es algo que tenemos mucho las mujeres. Contamos con esa capacidad de escucha que nos sucede muy naturalmente.

Además hay que rediscutir lo que Hacemos por Córdoba va a proponerle a los cordobeses, cómo nos revinculamos con esa parte de la sociedad que está desilusionada con la política en general. El objetivo es que vuelvan a confiar y tenemos el gran desafío de pensar qué le vamos a ofrecer después de gobiernos exitosos como el de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti. Creo que Llaryora puede continuar con el trabajo que hicieron estos dos grandes líderes, pero debemos pensar cómo vamos a aggiornar a los nuevos tiempos programas sumamente exitosos como el Programa Primer Paso (PPP) y el boleto educativo gratuito, entre otros.

—¿Cuándo debería definirse la fórmula?

—Creo que es el momento de tomar decisiones en el seno del partido. Pero más allá de definir los nombres, esto tiene que venir con un programa de gobierno, rediscutiendo los temas. Creo que la fórmula sola no gana la elección, sino que la gente pide más, entre otras cosas un programa para presentarle a los cordobeses.

—¿Cómo ve la campaña?

—Mi manera de manejarme va a ser siempre desde el respeto y espero que todos tengamos esta mirada. La gente está cansada de las peleas y de la política, hay que actuar de una manera distinta.