Negri: “Vemos a Llaryora y a Passerini nerviosos, a los gritos”

El jefe de campaña de Juntos por el Cambio para las elecciones municipales del 23 de julio, Juan Negri, sostuvo que “arrancamos con números favorables, que expresan una idea muy clara de lo que quiere el cordobés de la Capital”.

En declaraciones realizadas en el programa ‘Con el diario del lunes’, el concejal destacó que no representa una desventaja para De Loredo que Juntos por el Cambio haya perdido en Capital por casi 8 puntos en las elecciones a gobernador. “Los cordobeses han demostrado que pueden votar a tres candidatos de partidos diferentes según la elección”, señaló.

En ese sentido, precisó que la preocupación del peronismo se pone de manifiesto en los ánimos alterados que muestran sus protagonistas. “Veo a Martín Llaryora y Daniel Passerini un poco nerviosos, destemplados, gritan”, sostuvo. Y añadió: “Con Daniel trabajo a diario en el Concejo y es alguien muy respetable, pero se nota que están nerviosos, lo veo en las declaraciones que realizan, por ejemplo el domingo en Perfil Córdoba”.

En la nota a la que hizo referencia Negri, Passerini cargó duro contra Juez, De Loredo y Mestre. “Representan el modelo de la Córdoba hundida y abandonada. De Loredo es un experto en hablar bien de lo que hicieron mal”, precisó.

Negri sostuvo que “tas el papelón de lo que fue el domingo 25 de junio, la gente quiere saber qué pasó con su voto y nosotros no queremos sorpresas en el escrutinio municipal. Por eso, estamos siguiendo muy de cerca para no tener otro episodio como el de la elección provincial”.

En cuanto al anuncio que hizo De Loredo en la Bolsa de Comercio en la jornada de ayer de pedir la transferencia de 10.000 policías a la órbita municipal, señaló que “nuestra visión está puesta en resolver los problemas estructurales de la ciudad, que el oficialismo no las hace porque no se ven, como cloacas y desagües. Vamos a hacernos cargo de la periferia de la Capital, no como Hacemos Unidos Por Córdoba que la ha dejado abandonada”.

Inmediatamente, el actual concejal dijo: “No podemos entender que en la periferia, que es donde más abandonó a los vecinos, es a donde mejor le fue al peronismo”. “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo allí, para tratar de revertir esos números, pero reitero: Rodrigo está muy bien y lo veo muy bien, con las ideas claras”.