“Ningún régimen gubernamental me va a decir cuántos géneros hay”

Con una trayectoria artística que lleva más de tres décadas, Fabián Vena es uno de los actores argentinos más importantes y respetados de su generación. A lo largo de su carrera ha interpretado papeles entrañables en icónicas tiras televisivas y obras teatrales.

Este verano desembarcó en Carlos Paz, más precisamente en el Teatro Melos, donde presenta su última obra, ‘Inmaduros’, con un prestigioso elenco de artistas, en la que Vena no sólo interpreta un papel muy particular sino que también se desempeña como director del espectáculo.

El actor y director dialogó con Perfil Córdoba y habló sobre la actualidad de la temporada, sus proyectos personales, su visión sobre la actualidad de la perspectiva de género y los desafíos de la ficción en la era de las plataformas.

–¿‘Inmaduros’ es una obra que ha ido ganando especta dores con el correr de la tem porada?

–Sí, el boca en boca fue fundamental. Nosotros vivimos de la recomendación del público que transmite sus sen saciones cuando sale del tea tro. Este espectáculo tiene esa impronta. Uno se encuentra con que no sólo se divierte y se entretiene, sino que le provoca una inmediata identificación.

–La temática de ‘Inmaduros’ es muy actual. ¿Usted como la describe?

–Durante toda la humanidad creímos que la mujer era una raza inferior, lo cual quedó absolutamente ridiculizado con el paso del tiempo. Sin embargo, tuvimos incorporada durante mucho tiempo, principalmente en generaciones como la mía, una enseñanza muy machista. La obra recorre ese temario en tono de comedia. Digo esto porque la comedia como género tiene sus propias leyes, su propia regla y en esta obra cada gag, cada comentario, todo está pensado para el humor en un tema que aún es difícil de digerir para algunos. Aquí ese tema es tratado con humor y si incluso podemos reírnos del tema significa que lo hemos superado.

–¿Qué cree que le aporta esta propuesta a Carlos Paz?

–Creo que siempre hay una rendija donde pueden pasar co medias donde además del entretenimiento pueden llevar a cierta reflexión. Esta es una comedia inteligente, la cual a mí me gusta mucho hacer. En Carlos Paz ya lo hemos hecho varias veces, lo hicimos con ‘Perfectos desconocidos’, con ‘Los vecinos de arriba’ y ahora con ‘Inmaduros’: son comedias que respetan el género y ade más tienen este plus.

–En esta obra dirige y actúa. ¿Cómo conviven esas dos facetas?

–Soy un apasionado por la dirección y en términos comerciales a los productores les gusta bastante esa combinación. En este caso me guardé un personaje al que le pongo cuerpo y el alma, que entraba perfecto, y que además podía hacerlo tranquilamente, jugando con quién es hombre y quién es mujer.

-Justo en una época en que ese mismo debate respecto a los géneros vuelve a tomar una relevancia mundial.

–Pero a este tema lo marca el sentimiento popular. Ningún régimen gubernamental nos va a decir que hay dos géneros. Mirá si el círculo del poder va a decirnos quién es hombre y mujer… me da gracia al borde de la bronca. ¿Quién te creés que sos? Son una administración del poder. Un delegado del poder, que le damos los propios ciudadanos, no me va venir a decir si hay uno, dos o tres géneros. En nuestro país ya ha habido muchos avances sobre el tema, hay conciencia de género, empatía, solidaridad, son valores muy intrínsecos de la cultura argentina. Que no se gasten en venir a enseñarnos.

–En enero se cumplieron 22 años de la aparición del primer capítulo de una tira emblemática como ‘Resistiré’ en la cual usted tuvo un papel central. ¿Cómo vive el hecho que ese tipo de forma tos hayan sido reemplazados por las plataformas?

–A mí me ha cobijado el teatro siempre. Ahí siempre tuve continuidad. En los años que no aparecí en televisión siempre hacía teatro, incluso en mis comienzos, los que hacíamos teatro no hacíamos televisión, eso era denominado “grasa”, todos prejuicios obviamente porque en defi nitiva era llevar a los estudios de televisión al teatro. Luego, cuando hice ‘Resistiré’ y crecí en todo nivel al punto que dije que todos los egresados del Conservatorio deberían ver cómo trabajábamos porque teníamos un training increíble. Lejos de renegar de la TV, digo que le debo mucho, soy parte de la cultura televisiva. Hoy estamos viviendo algo impensado, ya que 20 años atrás cuando además de ‘Resistiré’, había una oferta enorme de telenovelas, unitarios, programas de ficción, había una competencia feroz, y ahora la tele está completamente muerta sin posibilidad de resucitar. Hoy no es negocio la televisión, no murió el sistema, murió el negocio, el tema para los que hacemos ficción, o el arte de la actuación, es que evidenció que la tele era un negocio. En ese marco, las nuevas tecnologías no logran acomodarse, personalmente cada vez que conté con eso siempre tuve problemas. En el teatro, en cambio, tenés un abanico de posibilidades artísticas que no te da ningún otro medio.

“La obra Rucci – Tosco tiene una actualidad pavorosa”

Fabián Vena viene de interpretar en Buenos Aires a José Ignacio Rucci, en la obra “Rucci - Tosco. El debate”, donde recrean un histórico debate entre dos de los gremialistas más importantes que tuvo el país, entre ellos el cordobés Agustín Tosco, emblemático dirigente de Luz y Fuerza. “Son dos seres extraordinarios hablando de empatía y solidaridad, ambos tuvieron finales trágicos y ambos se dedi caron al cuidado de la gente. Son dos sindicalistas de raza, personas absolutamente honestas. Rucci tuvo un poder con más de tres millones de personas a cargo, tal vez era la fuerza más grande del país, y cuando lo acribillaron dejó un departamento embargado y un auto viejo, lo que resume el tipo de persona que era. Es una obra con una actualidad pavorosa”, sostiene Vena.

Además, el 4 y el 18 de febrero Vena actuará en el teatro La Llave donde presentará su unipersonal titulado: “¿Quién soy yo?”, donde interpreta a un profesor de filosofía.

INMADUROS

Teatro Melos

Osvaldo Laport, Alejandro ‘Huevo’ Müller, Viviana Sáez, Jazmín Laport, Luly Drozdek y Fabián Vena.

Martes a domingos a las 22:30.

Entradas en boletería del teatro y Ticketek.