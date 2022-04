Nissan quiere llevar la integración nacional de la nueva Frontier por encima del 40%

En un evento que contó con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti y el Presidente de Nissan Argentina, Gonzalo Ibarzabal, la automotriz oficializó el inicio de producción de la nueva pick up Frontier.

Según destacó Ibarzabal, este año la compañía proyecta producir 50 mil unidades de ese modelo del que gran parte de la producción tiene como destino el mercado brasilero. Este año, además, buscarán hacer pie en Chile y Colombia. Para apuntalar el incremento productivo Nissan anunció que sumará un nuevo turno y que incorporará a 550 operarios.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, el presidente de Nissan se refirió a las expectativas productivas y comerciales y también a la situación de la escasez de divisas, una de las preocupaciones centrales para toda la cadena.

-¿Pudieron plantearle al presidente el tema dólares directamente?

-La verdad es que no. No es un tema que hoy fuéramos a tratar con el presidente. La intención del día de hoy era celebrar el inicio de producción de la nueva Frontier, todos los hitos que mencionamos hoy y que vienen alineados desde que arrancamos con las inversiones en abril de 2015. Hace siete años anunciamos la inversión inicial de US$ 600 millones, después en 2018 incrementamos otros US$ 130 millones. Por eso hoy podemos decir que vamos a por más mercados de exportación. Eso es lo que buscábamos, una camioneta con Euro 6, con regulaciones que nos permitan abrir nuevos mercados de exportación.

-¿Es uno de los temas de los últimos días, la preocupación de toda la industria y el propio presidente lo tomó en el discurso, no?

-Me encanta que lo tome y lo conteste. Por nuestro lado eso lo manejamos por el lado de las cámaras y realmente soy muy optimista. Al final del día, de cada uno de estos temas que vienen surgiendo los vamos solucionando, le encontramos la vuelta. Por eso venimos creciendo y apostamos a crecer.

-¿No ve un riesgo concreto de parates o suspensiones sobre todo de algunos autopartistas?

-De ese tema en particular no tengo mucho más para comentar. La intención nuestra es apostar al largo plazo. Dificultades vamos a tener siempre y en ese sentido, cuando armamos un plan lo pensamos a 10 años. A veces hay coyunturas que hay que solucionar y temas particulares que hay que ir solucionando, pero en lo que hace al modelo de negocios nuestro estamos muy apalancados en contenido local, en exportaciones y es algo en lo que seguimos empujando. Por eso las inversiones y por eso podemos abrir nuevos mercados de exportación. Y a raíz de eso es que pensamos un modelo de negocios a 10 años. Somos muy optimistas.

-¿Qué porcentaje de integración tiene esta Frontier y como ven a la cadena para aumentarlo?

-Vinimos trabajando con los proveedores desde que arrancamos y tenemos un apoyo grande para seguir creciendo en contenido local. Hoy estamos en 35% de contenido local pero la intención es ir en el mediano plazo por más del 40%. Es un objetivo completamente realizable.

-Con la incorporación de Chile y Colombia como mercados, ¿cómo queda el mix de exportación?

-Chile y Colombia nos deberían aportar 10 mil unidades al año entre los dos mercados incrementales. Y atrás de eso el crecimiento que venimos teniendo en Brasil que es muy bueno. La participación que viene teniendo Frontier en el segmento en Brasil ha llegado al 12%. Pero todos los mercados que podamos sumar los vamos a ir sumando. En mercado interno venimos firmes. Cerramos el último año fiscal en 4,7% de participación, es un mercado fundamental. Lo vemos en los concesionarios, tenemos 14 nuevas bocas de venta y talleres. Y los planes para este año es seguir creciendo y cubriendo territorio.

-Anunciaron la incorporación de 550 nuevos puestos, ¿creen que van a poder cubrirlo, va a ser gradual?

-No hemos tenido inconvenientes en lo que hace a sumar gente a la planta. La intención es que los 550 se hagan en dos etapas, en la medida que vayamos incrementando la producción.

-¿Con estos niveles de inflación como es la estrategia de precios? ¿Van a acompañar a la inflación?

-Vamos a ir ajustando los precios en línea con nuestra propia estrategia interna, pero al final del día el crecimiento de las ventas se viene dando, creo que vamos por el camino correcto.