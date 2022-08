No se olviden de Boudou…

Finalmente, y después de varios cambios de lugar, se concretó el acto en Córdoba para recibir al ex vicepresidente Amado Boudou. El lugar elegido fue el auditorio de Radio Nacional luego de que se barajara la Casa Patria primero, y la sede de Luz y Fuerza, después. Por distintos motivos, el cambio se concretó y el viernes por la tarde el también exministro de Economía y uno de los funcionarios con mayores denuncias en su contra del kirchnerismo, subió al escenario acompañado solo por la diputada nacional Gabriela Estévez y por el exlegislador provincial, Martín Fresneda. La referente local de La Cámpora fue la anfitriona en una semana atravesada por el final de los alegatos en la causa Vialidad que tiene en la mira a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y dicen que fueron notables algunas ausencias en el acto de Boudou. Como para evidenciar la grieta local del Frente de Todos. El exsenador Carlos Caserio, con quien Estévez no tiene una buena relación, no estuvo; a los diputados Pablo Carro y Eduardo Fernández, que habían estado en la marcha del jueves para respaldar a Cristina, no se los vio en las primeras filas del encuentro por Boudou. Tampoco al intendente de Villa María, Martín Gill. Y menos a la titular de Pami en Córdoba, Olga Riutort, quien el viernes por la tarde se lanzó en sus redes con una durísima comparación entre la vicepresidenta y el gobernador Juan Schiaretti, y un comentario que decía “cuántos problemas tendría Schiaretti si los fiscales que investigan la muerte de bebés en el Neonatal actuaran igual que los fiscales en la causa contra Cristina”. Como se ve… cada uno en la suya en el kirchnerismo cordobés.

Malestar de algunos con Macri en Marcos Juárez

La escala del expresidente Mauricio Macri en Córdoba bien podría dividirse en dos: la parada técnica –y electoral- en Marcos Juárez con el reencuentro con el intendente Pedro Dellarossa y el desembarco en Córdoba. Más sólido en la capital cordobesa, algo dubitativo en el sudeste cordobés. De hecho, algunos socios locales que no osarían a manifestar estas diferencias públicamente en este contexto, agitaron ya en la tarde del jueves que no había sido buena la escala en la cuenca productiva que vota el próximo 11 de septiembre. Y entre las varias diferencias, algunos le achacaron el mal manejo con los medios locales al brindarle una entrevista exclusiva a una sola radio, motivo por el cual las otras emisoras decidieron hacer un vacío en la conferencia y no asistir a la cobertura. Es más, la queja de los colegas en Marcos Juárez llegó a varios de los pesos pesados cordobeses que habitualmente muestran buena predisposición en cada escala al ‘kilómetro 0’. “Nos llamaron, nos hicieron saber sus quejas pero les dijimos que la agenda no la habíamos manejado nosotros. ‘Ustedes siempre tienen otro trato con nosotros cada vez que vienen acá, se manejan distinto’, nos dijeron”, contó una persona con influencia entre uno de los referentes más importantes de Juntos en Córdoba. Ah, dicen que Dellarossa tampoco se quedó muy conforme con la visita y está en duda la visita de Horacio Rodríguez Larreta para la última semana previa a las elecciones. “Si todo sigue complicado como viene con las encuestas, no creo que se exponga”, dijo una persona de Marcos Juárez con muy buena información.

¿Enojo con el arzobispo Rossi?

La curiosa situación se produjo en medio de la celebración por los 25 años de la revista de negocios Punto a Punto en el coqueto Alto Botánico. Dialogaban de manera muy amistosa un hombre muy importante del fuero federal y destacado ejecutivo de una reconocida empresa. Charla va, charla viene, brindis, buen show en vivo con jazz de fondo y uno hizo un comentario al otro preguntando por el arzobispo Ángel Rossi. Y particularmente por algunas posturas del hombre fuerte de la Iglesia en Córdoba. La respuesta del referente del fuero federal sorprendió a más de uno, por la vehemencia con la que definió su malestar para con Rossi. Hasta que fue interpelado por otra persona que se acercó a la charla, chocó las copas y preguntó: “entonces, ¿usted cree que lo hace porque no entiende de política?”. “¡Noo!”, dijo el hombre de la Justicia federal y agregó “no se olvide mi amigo que es jesuita, y a los jesuitas les gusta mucho la rosca”, disparó para la carcajada de varios. La Justicia del hombre versus la Justicia divina.

Mucha presencia de la política local en el NetWorking de Punto a Punto

Conversaciones relajadas, un buen marco de invitados y el motivo principal de volver a reunir como cada año a la comunidad empresarial en el NetWorking de Punto a Punto bien podría ser un resumen de lo que ocurrió el jueves por la noche en el Alto Botánico. Sucede que la primera línea del Círculo Rojo cordobés hizo escala en el salón para disfrutar de los 25 años de la revista de negocios y, en lo que respecta a la política local, se vio de todo. Algunos que se saludaron de manera muy amistosa después de un tiempo, otros que se sorprendieron por el lugar que le brindaron algunos rivales y también aquellos que se evitaron. Entre los primeros, cuentan algunos que fue bien recibido la manera en la que volvieron a entablar una conversación amena el legislador radical Orlando Arduh y el exlegislador, hombre de Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio. En tiempos de debate por juego on line habían tenido fuertes cruces. Sin embargo, como señaló el CEO de la editorial, Agustín de la Reta, en Córdoba no hay grieta y existe la cordialidad entre rivales políticos. También, entre brindis, más de uno dijo que había sido bien recibido por el concejal Juan Pablo Quinteros la invitación del viceintendente Daniel Passerini para entregar una plaqueta a la revista en nombre del Concejo Deliberante. En tanto, entre aquellos que se trataron de evitar, dicen que había radicales, también muchos del PRO apurados para ir a la cena con la mesa chica del expresidente Mauricio Macri y cordialidad entre toda la línea del Provincia y Municipio. Donde cuyas gestiones estuvieron representadas por el vicegobernador Manuel Calvo, los ministros Eduardo Accastello y Laura Jure; y los secretarios de la gestión llaryorista como Miguel Siciliano y Marcelo Rodio.

Fuerte enojo con Jure en el bloque

Donde cuentan que hubo un fuerte enojo en la semana fue en el bloque Juntos UCR que conduce el riocuartense Juan Jure. Al parecer, venía todo coordinado, en la bancada primaba hasta el miércoles en horas de la tarde y después de la sesión de cada semana, esto de avanzar en el pedido de juicio político en contra de quien, hasta esas horas era el ministro de Salud, Diego Cardozo. Todo coordinado, contentos en general dentro del bloque por cómo se había dado la jugada de hace unos días de abandonar el recinto y la repercusión que esto había tenido, lo cierto es que algo pasó. Cuando todos habían afinado los detalles para pedir el jury a Cardozo, estrategia que tenía letra de la legisladora Verónica Garade Panetta que integra la comisión de Asuntos Constitucionales, algo pasó. Lo cierto es que Jure, el jefe del bloque, no acudió a la cita; y cuentan muchos que esto no cayó para nada bien porque alguno empezó a sembrar que el riocuartense tuvo una conversación durante esas horas con el vicegobernador Manuel Calvo. “Hablaron, se mensajearon, se reunieron… no sé qué pasó. El tema es que nos íbamos a juntar y no apareció nunca”, dijeron dos personas del bloque con mucho fastidio hacia el exintendente de Río Cuarto. Ah, el otro tema que podría reavivarse en unos meses es la re-re, el otro tema que genera rispideces puertas adentro del bloque y en toda la coalición. Puertas adentro como hacia afuera de la Legislatura.

Una charla de ascensor que terminó en café y foto

La nueva estructura del gabinete municipal que anunció PERFIL CORDOBA el domingo pasado dejó distintos análisis en el arranque de la semana. Porque varios miraron el nuevo rótulo del secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, y en el gabinete empezaron a salir distintas versiones sobre el organigrama de la gestión de Martín Llaryora. Y en medio de esas tensiones del arranque de la semana, el miércoles se produjo algo que se observó con atención: el reencuentro con foto incluida en el despacho entre Siciliano y el secretario de Transporte, Marcelo Rodio. Se sabe, ambos tienen aspiraciones al Palacio 6 de Julio en el 2023. Sin embargo, este encuentro casi de casualidad y en un encuentro de ascensor en el Municipio. “Se cruzaron en un ascensor, uno empezó la charla con el otro, el tema fue fluyendo. Nadie les dijo que se reunieran. Se juntaron, acordaron trabajar juntos, meterle a la gestión y el objetivo en común de que Martín (Llaryora) sea gobernador porque saben que eso es lo que les va a venir bien a los dos. Un pacto de caballeros”, dijeron aquellos que conocen los pasillos de la Municipalidad.

Socialistas con Schiaretti

La intensa semana de la política cordobesa se cerró con la presencia de la diputada nacional y exintendenta de Rosario, la socialista Mónica Fein. La mujer arribó a Córdoba, fue recibida por presidente del PS, el legislador provincial Matías Chamorro; y también mantuvo un encuentro con el gobernador Juan Schiaretti. Se sabe, la rosarina es parte del interbloque en la Cámara baja que también integran los cordobeses schiarettistas; y en Córdoba son parte del oficialismo. Con esos antecedentes, se arma algo conjunto para el 2023 con Schiaretti, un sector del radicalismo y el socialismo no se quiere quedar afuera. “Debemos construir de un espacio diferente para romper con la dinámica política actual, que solo beneficia a los polos de la grieta, sin solucionar los verdaderos problemas de la Argentina como la inflación, la inseguridad, y la desigualdad”, dijeron en la Unicameral. Mientras que Chamorro dijo: “desde nuestra Provincia, pensamos que es posible replicar el modelo de gestión Córdoba, encabezado por el gobernador Schiaretti, junto a otros liderazgos como el de Facundo Manes, por poner un ejemplo, quienes representan la posibilidad de innovar en el mapa político argentino, pensando en construir una alternativa racional que signifique una nueva mayoría que en realidad priorice los intereses de los argentinos”. Manes estuvo en la mira por no acompañar el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández.