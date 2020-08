No se reanudarán los vuelos el 1 de septiembre

JUAN ERRAMOUSPE

Lejos de poder hablar de postpandemia y cuando faltan poco más de tres semanas para el 1 de septiembre –el ‘día V’ (de volar)– el pasado viernes hubo una primera definición por parte de Arnaldo Medina, secretario de Calidad de Salud de la cartera que conduce Ginés González García.

El funcionario le dijo al periodista Norberto Dupesso, acreditado en Ezeiza por TN: “Ratifico lo que dije, es difícil que el 1 de septiembre se reanuden los vuelos regulares, para esa fecha vamos a tener un número alto de casos de coronavirus”.

Agregó que “nunca se dijo que comenzaban los vuelos regulares en esa fecha, sino que se habló de venta de pasajes”, y aportó un dato hasta ahora desconocido con respecto a la vuelta de los vuelos: la posibilidad que se reanuden las frecuencias internacionales sin pasar por Buenos Aires.

“Si hubiera una zona del país que no estuviera para nada afectada y pudiera habilitar los vuelos internacionales, es algo que se podría evaluar”, explicó.

En cuanto a los vuelos de cabotaje, se remitió a un proyecto que manejaba el Ministerio de Transporte: “Hay una hipótesis de trabajo para generar vuelos de zonas que no estuvieran afectadas sin pasar por AMBA, aunque hoy están complicadas casi todas las ciudades grandes del país. Actualmente son muchos los gobernadores que se oponen a tener vuelos de conexión con Buenos Aires”, aseguró.

Como muestra de la falta de precisiones reinante, la plataforma Almundo ya está reprogramando vuelos en su sistema: el jueves les avisaron de sendas cancelaciones a una pasajera de LATAM con pasaje a Miami el 9 de septiembre y un pasajero con ticket de Aerolíneas a Santiago de Chile para el 20 del mismo mes.

El mismo día, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires emitió una comunicación en la que le pidió a sus ciudadanos que “no viajen a la Argentina por la cantidad de casos de coronavirus” y mantuvo al país en el ‘nivel 4’ de contagiosidad, el máximo de peligro.

Hacer caja

Entonces, ante este panorama, cabe preguntarse para qué en el reciente hot sale las líneas aéreas vendieron muy bien, tanto que el titular de Aerolíneas Argentinas (AR), Pablo Ceriani, por ejemplo, se manifestó “optimista sobre el escenario postpandemia, con un rol muy importante del turismo interno con un 80% de tickets emitidos a destinos de cabotaje”.

Días antes de la ‘venta caliente’, JetSmart presentó su programación de cabotaje al igual que AR, que además sumó sus vuelos internacionales; Flybondi y Andes ya lo habían hecho antes, y las compañías extranjeras que vienen promocionando sus vuelos en los países de origen y en Argentina. Esos vuelos ya estaban en los respectivos sistemas, con el 1 de septiembre como punto de partida.

La respuesta, viendo cómo se presenta el panorama y suponiendo que, con su experiencia, las compañías aéreas –sobre todo Aerolíneas Argentinas– ya lo imaginaban, surge como algo razonable: hacer caja ante la inactividad y tremendo perjuicio causado por la pandemia.

Las compañías extranjeras ya habían hecho oir sus reclamos porque, dijeron, “están contrarreloj” para poner en marcha las operaciones. En el caso de la española Iberia, por ejemplo, le comunicaron al Ministerio de Transporte que, si no se define ya la fecha de reanudación de los vuelos, ellos no estarían en condiciones de volar hasta noviembre.

Las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) se aferran al texto del DNU que fijó el 1 de septiembre como fecha tentativa, que se podía adelantar o atrasar, y agregan: “Dependemos del Ministerio de Salud; si dicen que se puede volar, se volará, pero si dicen que no, se postergará”.

Sin embargo, no es como piensa mucha gente: los aeropuertos no están cerrados, salvo Aeroparque, que suspendió sus actividades el pasado 1 de agosto y estará en obras hasta diciembre, y El Palomar, cuyo destino de estación aérea está en una nebulosa jurídica-política. En Ezeiza sigue habiendo vuelos ‘especiales’, autorizados por Anac, de Aerolíneas Argentinas, KLM Air France, la estadounidense Eastern (como chartera), que no es lo mismo que vuelos regulares.

Reclamos y presiones

Tanto las líneas aéreas como algunas embajadas –que habían participado en una reunión con Transporte, Anac y Salud cuando se suspendieron los vuelos– siguen presionando para obtener precisiones.

Varias aerolíneas le comunicaron a Aeropuertos Argentina 2000 que volverían a hacer uso de sus espacios, pero el concesionario respondió que ello no podría ser concretado hasta que no se obtenga la autorización del Gobierno y el levantamiento de las restricciones.

Ante esto, algunas de ellas evalúan suspender los vuelos, dado que todavía no recibieron ninguna precisión de parte de la Anac, a la que le consultaron mediante una carta luego de fracasar al solicitar "factibilidades horarias" en los aeropuertos para programar los vuelos a partir de septiembre.

Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata, por sus iniciales en inglés), agregó un detalle más a la incertidumbre al sentenciar que “la apertura de los vuelos en Argentina depende de lo que digan las autoridades sanitarias”, con lo que sorprendió ya que por las promociones y ventas de la aerolíneas locales e internacionales se suponía que eso ya estaba definido.