“No tenemos la lapicera del peronismo que dice quién vive y quién muere en una lista”

Aunque la campaña ya transita su segunda semana y allá lejos parecen haber quedado los escándalos para la conformación de la lista de Juntos por el Cambio (incluido el pase del por entonces presidente del PRO a Hacemos Unidos por Córdoba), la posibilidad de que otros dirigentes del espacio amarillo “salten el charco” sigue latente y es fogoneada por el oficialismo. De hecho, el actual presidente del PRO, minimizó en una entrevista concedida al programa ‘Con el diario del lunes’ esos pases. Por el contrario, cargó duro contra el peronismo: “El peronismo tiene mucha plata y están comprando dirigentes y ese es un signo de debilidad que están mostrando”.



Consultado sobre si Pretto “fue comprado” por el partido que gobierna hace 24 años la Provincia, Agost Carreño precisó que “esa respuesta la debería dar él, pero lo que vemos es que le han hecho una oferta para ser viceintendente. No sé si eso se puede poner como compra o no compra. No quiero polemizar, porque la gente no ve si el Secretario de Actas, que es uno de los renunciantes del PRO, está del lado del peronismo o de nuestro lado. Acá hay que solucionar problemas”.



El dirigente añadió que no tiene la “lapicera del peronismo que dice quién vive y quién muere en una lista”. “Debe ser complicado para los dirigentes del peronismo, que estuvieron esperando cuatro años o tal vez más, que los puestos más expectables en las fórmulas para la Provincia y en la Ciudad se las hayan dado a dirigentes de otros partidos. Que hay ruidos en el peronismo por esas decisiones, no tengo dudas”.



Agost Carreño destacó que la debilidad del oficialismo también se percibió cuando intentar cambiar el nombre del espacio. “Hablaron de incluir Juntos en el nombre y al final se dieron cuenta que era un papelón y cambiaron por Unidos… Es parte de una situación en la cual no están tan bien como ellos dicen”, sostuvo.



Ya metido de lleno en la campaña, Agost Carreño precisó que “seguramente será una campaña dura. Vimos que en algunos actos en las pantallas se veía el escudo del PRO, para confundir”. Y añadió: “El electorado cordobés es muy inteligente porque sabe votar. Lo sabemos muy bien nosotros: perdimos por 20 puntos en una elección y después ganamos con 70 puntos. No hay que subestimar a la gente”.

Sostuvo además sentirse muy fuerte con sus candidatos para tratar problemas que el peronismo “no ha podido resolver en 24 años”.



Consultado por las internas entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Agost Carreño enfatizó que son parte de la democracia y que, por ende, “no deben ser vistas como peleas”. En esa línea, manifestó la idea de demostrar que Juntos por el Cambio es un equipo que va más allá de un partido”.