El presidente de Atenas de Río Cuarto se puso a disposición del fiscal

El presidente de Atenas de Río Cuarto, Federico Felippa, se presentó este martes al mediodía en la sede de la Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen, donde se tramita una causa por presunta comisión de estafa impulsada por Lotería de Córdoba. La entidad, según consta en la denuncia, detectó el pasado 29 de setiembre “un llamativo comportamiento en las plataformas de juego online por parte de determinadas personas, en un momento específico y ante un evento deportivo puntual”.

La investigación se centra en el partido que el Albo del sur provincial disputó en San Luis ante Juventud Unida Universitario y que perdió 3-0, por la Reválida del Torneo Federal A. Felippa y otras cinco personas figuran como sospechosos en el expediente que tramita la unidad judicial a cargo del fiscal Franco Pilnik, quien la semana pasada dispuso seis allanamientos en distintos domicilios del territorio riocuartense.

Quienes también comparecieron en forma espontánea ante el funcionario fueron un hijo del máximo dirigente de Atenas, otros dos integrantes de la comisión directiva del club -el secretario Sergio Bustos y el tesorero Franco Panzolato- y la kinesióloga Camila Basualdo Bustos, quien trabaja en la institución, todos acompañados por los abogados Claudio Orosz y Pablo Ramiro Fresneda, quienes asumieron como sus respectivos defensores.

Según trascendió, una persona de apellido Ocampo, que sería un hincha del club del Imperio del Sur, también estaría en la mira de la Justicia.

El fiscal Pilnik informó que la investigación se encuentra “en la fase de análisis de la prueba secuestrada”.

“Nuestros representados hicieron una presentación espontánea ante el fiscal, fijaron domicilio, negaron la comisión de cualquier conducta reñida con la ley penal y se pusieron a disposición de la investigación”, le explicó Orosz a PERFIL CÓRDOBA. “Como apoderados de cinco personas que son investigadas en carácter de sospechosos, pedimos tener conocimiento de los actos instructorios e hicimos reserva para designar un perito de control para actuaciones que puedan disponerse”, detalló el letrado.

JUEGA DE DEFENSOR. El abogado Claudio Orosz, junto a su colega Pablo Ramiro Fresneda, asumió la representación de tres directivos de Atenas de Rio Cuarto y dos allegados a la institución del sur provincial. /// FOTO:CEDOC PERFIL

“Ante la presencia de una denuncia que tenga plausibilidad, el fiscal siempre tiene la obligación de investigar. En este caso puntual, todo es muy incipiente, y todavía no hay imputaciones”, señaló Orosz. “Aquí lo que se persigue es la posible comisión de una estafa, figura que tiene una pena de un mes a seis años de prisión, pero la verdad es que no vemos delito por ningún lado. En el caso de nuestros representados, el hecho no encuadra en el artículo 301 bis, que habla de los juegos de azar”, concluyó el abogado.

“Atenas está en orden”

A través de un comunicado, la comisión directiva del Club Sportivo y Biblioteca Atenas informó a socios, allegados e hinchas que “continúa su actividad habitual en todas las disciplinas”, y aclaró que su funcionamiento “no ha sido afectado por intervención judicial que lo impida”.

“Aclaramos que las pesquisas realizadas en las viviendas de algunos de los integrantes de la actual CD no influyen en el desenvolvimiento cotidiano de las actividades desarrolladas por esta gran institución y de ninguna manera socaba ni va en detrimento de la gestión de esta conducción, la cual condujo al club a jugar la tercera categoría del fútbol argentino, obteniendo así el logro más importante de su historia deportiva”, añadió la misiva. “Queremos transmitirles tranquilidad de que la institución no se encuentra en riesgo. Por lo contrario, Atenas está en orden”, destacó otro párrafo.

“Es importante decir que Atenas no se encuentra investigado”, precisó el comunicado. Y añadió un llamativo epílogo, en respuesta a la movilización de socios que reclaman una asamblea extraordinaria para que el club informe sobre los últimos episodios y también respecto a los comicios previstos para fin de año: “Por último, Atenas NO necesita salvadores porque NO está en peligro. Se viene aún tiempos mejores para Atenas”.

Respecto a la inminencia de los comicios, el escrito difundido por la conducción del Albo señaló: “La institución está en un proceso natural de renovación de autoridades, tal lo indicado por su estatuto. Ese proceso se cumplirá institucionalmente en los términos legales establecidos. El club no se encuentra con mandato de autoridades vencido y está al día con sus obligaciones estatutarias y contables, teniendo sus balances aprobados como así también autoridades vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024”.