Noelia dorada

Piedras en el camino por doquier se le presentaron en los últimos meses a Noelia Martínez. Los lamentos se presentaban, pero la atleta cordobesa no se dejó seducir por esa tentación, afrontó las ingratas pruebas con entereza y por estas horas está celebrando la conquista de dos medallas que valen mucho más que el oro.

“Estas dos medallas doradas logradas en este Nacional tuvieron un valor especial”, le cuenta a PERFIL Córdoba la oriunda de Río Tercero, y explica: “El fin de semana empezó de una manera no tan favorable. Creí por un momento que no correría por un dolor en el pie que apareció como si nada el día previo. Me imposibilitaba pisar con normalidad y cómodamente. Miles de emociones juntas de desesperación, angustia, incertidumbre y muchas lágrimas se me vinieron hasta que logré calmarme y enfocarme en que tenía que dar lo mejor con las posibilidades que tenía en ese momento. Y es lo que intente hacer en la serie y me llevó a clasificar a la final”.

Pero eso no fue todo. Entonces, su relato continúa: “Fue difícil física y mentalmente porque nunca me había pasado tal situación. Pero estuve muy acompañada de personas que me contagiaron su propia fe y me hicieron recordar el valor del entorno y el disfrute que eso me producía, de concentrarme en eso y no en el dolor. De esa manera salí a la pista y no sentí absolutamente nada, lo cual fue increíble”. Claro, también fue clave la labor de los kinesiólogos que estuvieron en todo el proceso.

“Es por eso que éste torneo tiene un valor especial, un valor humano más allá de lo deportivo. A veces son muchas presiones por resultados y si eso no sale, o llegado al momento no es como queremos, nos frustramos y el estar de ese modo quita de cierta manera el disfrute a lo lindo que es esto, correr, el entorno, la pista y el atletismo en sí. Esta situación me volvió a mostrar ese enorme detalle que estaba dejando pasar últimamente”, relató la velocista de 25 años, que logró el pasado fin de semana ganar las pruebas de 200 metros y 400 metros llanos y subir a lo más alto del podio en el Nacional de Atletismo que se disputó en Concepción del Uruguay.

Año durísimo. A comienzo del 2020 Martínez hizo “la mejor pretemporada de mi vida” en Cachi, en la altura. Pero cuando volvió, llegó el Aislamiento Social Obligatorio y quedó encerrada en su casa de Río Tercero. Empezó a buscar recursos para entrenar, consiguió elementos de gimnasia, pero se le complicaba para correr. Hacía técnica en espacios reducidos y algunos trotes en un terreno vecino. Cuando comenzó a abrirse todo y tuvo la oportunidad de volver a entrenar con normalidad, a las dos semanas tuvo una lesión en la rodilla que le llevó seis meses de rehabilitación.

“Fue muy duro porque tenía mucha incertidumbre, no sabía cómo iba a volver ni qué tenía”, relata. Se fue Río Cuarto a realizar ejercicios alternativos con el reconocido gimnasio Kaizen, donde hay especialistas de la materia. Aun así, no lograban encontrarle la vuelta a la lesión. “Como estaba todo el tema protocolar no estaba en los planes de los médicos hacer un tratamiento invasivo, por miedo a que se infectara la rodilla. Pero a fines de diciembre logramos encontrarle la vuelta y en enero empecé a entrenar muy suave. Y cuando empecé a estar mejor, llegaron las competencias. No pude hacer una buena pretemporada como años anteriores y eso es un punto en contra. Se siente mucho... Lo importante es que ahora estoy bien y la lesión desapareció por completo. Apunto a volver al nivel con el que había terminado el 2019 y empezado el 2020”, narró Noelia, que ya se prepara para el Sudamericano que se disputará del 12, 13 y 14 de mayo.

En marzo ganó en los 400 metros llanos del Gran Prix Sudamericano.