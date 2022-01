Nos metimos en Generación ZOE: así captan clientes y toman "inversiones"

Jueves 27 de enero. Por la tarde, en las oficinas que Generación ZOE tiene en Córdoba sobre la avenida Rafael Núñez 4635, en el complejo Patagonia, se percibe un microclima propio, una atmósfera que se esfuerza por mostrarse protegida de las malas noticias y las feas ‘energías’ que llegan del exterior. Y es que desde fines del año pasado, el crecimiento del Grupo ZOE, un holding que se construyó desde una academia de coaching y marketing y que luego fue anexando otras unidades de negocios, está siendo fuertemente cuestionado y cada vez son más las instituciones públicas y privadas, empresas y especialistas que alertan sobre su accionar. Para ese día estaba anunciado un encuentro de ‘Presentación de oportunidad’, dirigido por el CEO mundial de ZOE, Leonardo Cositorto, para explicar las bondades del mundo ZOE a cordobeses que analizan sumarse al proyecto. Finalmente el encuentro se postergó para los próximos días.

En paralelo, la promesa de retornos de entre el 7,5% al 10% mensual en dólares para quienes se sumen a las clases de coaching y el esquema de negocios que se sustenta en pagar comisiones a cada miembro que sume a otros que aporten dólares para ser parte de la comunidad, prendió todas las alarmas.

A los fundadores y directores de ZOE, con Leonardo Cositorto a la cabeza, cada vez les cuesta más explicar que lo que hacen no es un esquema piramidal. Un tipo de maniobra que generalmente termina derivando en una estafa al estilo ‘Ponzi’.

Una de las últimas experiencias al respecto fue la de la pseudo criptomoneda OneCoin, cuyos operadores locales están detenidos. Hoy ZOE ya está en la mira de la Procelac, la entidad encargada de investigar el lavado de activos.

En las últimas semanas, la desconfianza aumentó en paralelo a las presentaciones de denuncias de ONGs o la advertencia de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de que la empresa deje de hacer públicas acciones que podrían interpretarse como de intermediación financiera, cuando no cuenta con esa habilitación.

La desconfianza hacia ZOE tuvo dos postales concretas en estos días: por un lado, se vieron largas colas en las oficinas que la compañía tiene en Buenos Aires. Ante la comunicación de que los pagos comprometidos se habían demorado y se pagarían con atraso, muchos clientes buscaron asegurar los dólares que les habían prometido y se apersonaron en las oficinas porteñas de Cositorto y compañía.

El otro dato fue más difícil de disimular. Entre sus múltiples negocios, está ZOE Capital, una supuesta empresa dedicada a la inversión de cripto capitales y el trading. Bajo su órbita se anunció el lanzamiento de ZOE Cash, una cripto que estaría respaldada en gramos de oro. Pero el holding de Cositorto no pudo demostrar que son los dueños de minas en Jujuy y San Juan, como dijeron, y el respaldo de la criptomoneda quedó a la deriva. La ‘divisa’ que cotizaba US$ 0,31 el 6 de enero perdió 60% de su valor y cotizaba US$ 0,12 el 28 de enero.

Pero todas las denuncias de estafa, las advertencias oficiales para que cesen en sus actividades y la inquietud de los propios aportantes son decodificados en el ecosistema ZOE como simples obstáculos, piedras en el camino, ataques de sectores interesados y meras adversidades que con voluntad y fe, sin duda podrán superarse, ¿sí o no?

A invertir. Pese a que la charla con Cositorto se suspendió, desde las oficinas de ZOE en Córdoba, a las que PERFIL CÓRDOBA llegó como supuesto interesado en sumarse, brindaron los detalles de las posibilidades de inversión y el ABC del negocio de ZOE que, aseguraron, sigue en expansión y promete nuevas y mejores oportunidades en los próximos meses, como la posibilidad de comprar y vender lotes virtuales “en el metaverso de ZOE”.

La introducción incluye una breve explicación de lo que es y cómo se ingresa: “ZOE es una universidad de coaching ontológico con más de 30 profundizaciones para estudiar, dentro de eso lo que es inglés, coaching social y demás. Acceden a estos estudios con una membresía a partir de US$ 500 en adelante. ZOE te da un porcentaje para que puedas estudiar y a su vez tener un ingreso. Hay mucha gente que estudia como mucha gente que no, no es que te vamos a estar tomando, preguntando y demás, pero sí estaría bueno que si tienen la oportunidad de estudiar lo que es el coaching lo hagan. Con la membresía desde US $500, ZOE te da todos los meses 7,5% en dólares que eso lo van a estar retirando todos los meses. Y de ahí hay beneficios exclusivos para los miembros de ZOE como los robots, que dan el 15%, el 20%, el 30%, dependiendo el robot del momento. Está bueno que lo aprovechen porque te da más porcentaje”, detalla A. en las oficinas de ZOE en Córdoba, sobre la avenida Rafael Núñez.

Lo que sigue, es una descripción del modelo de negocio que ZOE ofrece a los miembros de la red, y que cuesta separar de lo que sería un esquema piramidal: “En el caso de que ingresen se genera un usuario, una contraseña donde cada uno va a tener acceso, el back office de ZOE, donde ven de cuánto es su membresía. Si metiste gente abajo tuyo te va a salir qué porcentaje te fue a vos. Siempre que vos sumes gente te va una comisión del 20%, actualmente estamos con una promoción que abriendo tu membresía de US$500 en adelante hasta US$999 hay una promo del 30%, si vos abrís una membresía de US$ 500 esa te va a quedar en US$650 hasta el 31 de enero. Abriendo una membresía de US$ 1.000 se te da otra membresía de regalo de US$ 500. Y a partir de las membresía de US$ 3.000 te va otra membresía del 50% y un lote en el metaverso”.

“Siempre va un 20% para la persona que está arriba. Si vos abrís tu membresía y abajo tuyo pones una amiga, a vos te va un 20%. Si esa persona abre una membresía de US$1.000 a vos te corresponden US$200. Eso está bueno en el caso de que quieras agregar a tu familia, amigos y demás. Y a la gente de abajo, si hacen robot, te va un 10% a tu membresía. La membresía es tu capital, que vas a poder retirar recién en tres años. Eso queda como un plazo fijo durante tres años”.

–¿Cómo sería lo del robot y lo del lote?

–El robot son beneficios exclusivos para la gente de ZOE. La plata que vos invertís genera más ingresos mediante empresas que tiene ZOE, ZOE hamburguesas, ZOE autos, esa plata se empieza a mover en esas empresas. La mayor parte de ingresos se hace mediante el trading, donde se compran y venden acciones con las monedas virtuales. Los robots son un software automático que hace trading y eso te ayuda a generar un ingreso mayor, del 20%, del 30% de lo que vos pongas. El que terminó ahora en enero era de un 30% mensual de lo que vos pusieras, con un mínimo de 1.000 dólares. Y lo del lote es un lote en el Metaverso, en una realidad virtual. Todavía no está bien en concreto, pero es una realidad virtual para comprar y vender tu lote.

–¿Y los retiros donde se hacen?

–Siempre acá. Si estas en Carlos Paz allá o en la oficina que te quede mejor.

Pequeños traders. El propósito de ZOE de ‘capacitar’ en educación financiera a los miembros de su red no se limita a los mayores de edad. En Córdoba la organización ya publicita que es posible sumar a chicos a clases de trading y herramientas para invertir en criptomonedas. En una de las puertas de las oficinas de ZOE en Córdoba un precario cartelito improvisado en una hoja tamaño A4 ensaya un mensaje motivador: “Bienvenidos Pequeños Traders”, junto a un emoji. El de la carita feliz.

Desde mediados de enero la oficina Córdoba de ZOE sumó esta innovación: los miembros de la red pueden llevar a sus hijos de 10 a 17 años. Una publicación en redes señala: “¿Quién dijo que hacer trading es cosa de adultos? Además de todos los beneficios por tener una membresía le sumamos la posibilidad de que tus hijos aprendan sobre la nueva era de trading, también aprenderán desarrollar pensamientos independientes, control de emociones y oportunidades en los mercados financieros, criptomonedas y libertad financiera”.

En las últimas horas, corrió la versión de que un banco inhabilitó las cuentas que la organización usaba para recibir depósitos de parte de sus miembros. Pero como se ve, pese a las dificultades que viene sumando, ZOE aún mantiene operativas sus oficinas, sigue captando miembros, inauguró una nueva sede en Villa Carlos Paz y continúa proyectando novedosos y prósperos negocios a quienes quieran sumarse a su red de “oportunidades”.

Testimonio: “Me tomaron para hacer trading, pero cuando vieron que sabía me echaron”

L. es analista y operador de criptomonedas. Y cuando ZOE Capital abrió oficinas en Villa María pensó que podía ser una buena chance para sumar experiencia y a la vez formar a nuevos operadores para hacer trading. Pero no le fue bien, pese a que estaba muy capacitado. “Me pareció interesante ver algo diferente a lo que era IM academia y ATM. Vi que hacían trading, entonces fui y quería ver si podía enseñar a un grupo. Me tomaron para hacer trading. Una semana después, vieron mi historial de estudios y me echaron. Tengo certificado en CFI, certificado en FTMO y otras formaciones en el exterior sobre mercados financieros. Fui el único que no quedó, los chicos no entendían por qué me sacaban, me querían porque les enseñaba las bases del trading para que puedan tomar sus propias decisiones, y a los ‘educadores’, que no saben ni siquiera las bases, no les gustó que esté enseñando”, explica.

Según su experiencia, “el perfil que ellos buscan es de gente que no sepa de mercados, que no sepan nada de la industria, para tenerlos trabajando con cuentas ficticias que no existen”. Y detalló esa operatoria: “Crearon su propio bróker, el intermediario entre el especulador y el mercado, en el cual crean las cuentas de práctica con etiquetas de cuentas reales. Yo conozco ese truco, eso hacen los scamers para atrapar gente. O sea dinero que no existe”, concluyó.

La red de ZOE en Córdoba

-Córdoba capital: en el complejo Patagonia, Núñez 4635. Las presentaciones de negocios están a cargo de Celia Rocha y Mariela Sánchez, aunque es común que tengan invitados especiales como el propio Cositorto.

-Villa María: funciona en Leandro N. Alem 246.

-San Francisco: con sede en Iturraspe 1944.

-Embalse: en Malvinas Argentinas 56.

-Villa Carlos Paz: con oficinas en José Ingenieros 89. También usan el Teatro Holiday.

-La Carlota: ubicado en Eduardo Fernández 1075.