Cómo opera en Córdoba Generación ZOE, en la mira por estafa piramidal

La que acaba de terminar fue una semana complicada para Generación ZOE y la veintena de sociedades y emprendimientos que se desprenden de esa marca paraguas. El holding que preside Leonardo Cositorto quedó en la mira de instituciones públicas y privadas que, en diferentes términos, le pidieron que cese su actividad.

¿Qué es Generación ZOE? Es una organización que funciona desde hace cerca de cinco años y que se presenta como una compañía de coaching, liderazgo y mentoreo que ofrece paquetes educativos. En los últimos meses, cobró relevancia porque al core inicial de ZOE Coach le sumaron varias unidades de negocios: ZOE Capital, con el que lanzaron la criptomoneda ZOE Cash supuestamente respaldada en oro que obtienen de una mina propia adquirida en San Juan; la Universidad del Trading, ZOE Construcciones, ZOE Fitness, la cadena de hamburgueserías ZOE Burger y las veterinarias ZOE Natural, al tiempo que afirman incursionar en otros negocios, como la minería, la venta de autos, la salud, la estética, el real estate y el fútbol. En sus comunicaciones ofrecen retornos sobre la inversión con valores inéditos varias veces por encima de cualquier negocio conocido.

Leonardo Cositorto no solo es coaching ontológico y un empresario exitoso, también se presenta como ministro de un culto. Eso explica que, en paralelo, la organización haya creado su propia iglesia: AVIVA ZOE.

Según su propia narrativa, el holding ZOE ya tiene presencia en 17 países, mantiene activas unas 65 oficinas y cuenta con 85.000 miembros. La expansión, que habría arrancado en Colombia, hoy incluye Perú –donde ya tiene denuncias– Bolivia, México, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, entre otros.

A cambio de firmar un contrato por los servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera, las personas que se suman a la organización con aportes en dólares reciben una renta mensual “asegurada” y por encima de los valores que dejan otros negocios. Así, una persona que aporta US$ 2.000 los tiene inmovilizados por un año y recibe 7,5% en dólares cada mes de supuesta rentabilidad. La ganancia crece si esa persona incorpora dos, tres o más aportantes o “inversionistas” a la red.

Esa metodología, que guarda muchísimas similitudes con las estafas piramidales conocidas como Ponzi, es la que puso en alerta a numerosas organizaciones. Hace pocos días la ONG Argentina Bitcoin denunció a Generación ZOE ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por entender que “hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como ’Esquema Ponzi’ o estafa piramidal, además de otros posibles delitos".

En tanto, el viernes pasado la Comisión Nacional de Valores inició un sumario administrativo contra Generación Zoe SA, Universidad del Trading SA y Leonardo Nelson Cositorto “por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales”. Y la filial argentina del exchange Binance salió al despegarse en un comunicado donde afirma que no mantiene relación alguna con Generación ZOE.

En Córdoba. Desde hace unos seis meses, Generación ZOE puso a Córdoba como uno de sus mercados objetivo: el 25 de julio del 2021 abrió oficinas corporativas y de formación en esta ciudad. Funcionan en el Complejo Patagonia, sobre la avenida Rafael Núñez 4635. A fin de año tuvieron un evento de cierre del que participaron 300 personas, aunque se cree que el número de cordobeses que hoy son parte de ZOE rondaría los 2.000, según manifestaron miembros de la propia organización.

“La gente que vive desconectada pelea sola. Nosotros pensamos que hay un campo cuántico, un universo, un Dios, que si uno lo pone primero, aplicás los principios espirituales y empezás a llevar frutos, Él te va a prosperar. Hoy esta sala está llena, el año que viene vamos a llenar el Mario Kempes”, arengó el propio Cositorto en su visita de fin de año a Córdoba. Y promediando la charla lanzó “la oportunidad” para los cordobeses: “Somos disruptivos, somos divergentes, salimos del rumbo de la cultura. Por cada invitado que hagamos vamos a tener, por 10 días, 40% de comisión en tu venta. Significa que si vos abrís tu negocio con US$ 2.000 e invitaste a una persona vas a cobrar el 40%, o sea, US$ 800. Si entras ahora y sumas a dos o tres en 10 días, con el mismo nivel de inversión, ya recuperaste tu inversión. Te educás, vas a las convenciones, viajás y lográs tu libertad financiera. Vamos a hacer una revolución educativa, financiera, espiritual, familiar, ¿sí o no?”.

El presidente de la Fundación Córdoba Bitcoin, Andrés Salamone explicó a PERFIL CÓRDOBA cómo actúa Generación ZOE y adelantó que están evaluando la mejor estrategia para que cese en su operación al considerarlo un esquema diseñado para estafar: “Es un holding que actúa enmascarado en marketing y ofreciendo paquetes de educación financiera y coaching, pero es una estafa piramidal. Van incorporando gente para que invierta en un activo, en este caso una criptomoneda llamada Zoe Cash que tendría respaldo en oro. Aducen que entregan una ganancia mensual del 7% en dólares y en algunos casos más. El aporte que se hace, supongamos, US$ 10 mil dólares, se bloquea por seis meses o un año. Pero la estafa es simple porque el porcentaje que dicen que te dan es parte de lo que uno puso antes, no es una ganancia en sí. Como cualquier estafa piramidal te están pagando con el mismo dinero que ingresaste. A su vez te piden que ingreses a más personas para aumentar tus ganancias. Esto se acaba cuando alguien quiere retirarse y no puede sacar su dinero o cuando muchos quieren retirarse y no hay nuevos aportantes y el dinero se agota. Es lo que pasó con One Coin, una persona quiso retirarse y no le devolvieron, se genera una corrida y se desploma la pirámide”, detalló.

One Coin reciclado. Según el fundador de Córdoba Bitcoin, la similitud entre One Coin y ZOE no se limita a un esquema análogo, sino que en Córdoba es más profunda: “Sabemos por gente que ha tenido contactos que hay muchas personas que fueron estafadoras y participaron de One Coin, que hoy están haciendo lo mismo con ZOE. Reciclaron a parte del staff de One Coin. Tienen muchos puntos en común, pero en este caso creo que es peor porque la gente paga por una capacitación, que en realidad es un adoctrinamiento. Y están muy diversificados. Tienen incluso una iglesia, juega ese componente espiritual, están actuando como una secta”, asegura.

Desde lo técnico y en su carácter de conocedor del mercado cripto y la tecnología blockchain, Salamone asegura que no hay condiciones técnicas para que la criptomoneda de ZOE sea viable: “Cuando aparece un proyecto cripto analizamos los fundamentos técnicos y vamos conociendo si es un proyecto viable o no. En este caso el token de Zoe Cash no se puede comercializar, solo se puede conservar. En teoría está bloqueada la moneda y solo se puede tener como ahorro y por eso ellos te pagarían un interés. Obviamente, el respaldo es dudoso, una supuesta mina de oro en San Juan. No está asociada a una tecnología de blockchain y no se puede conocer su trazabilidad”.

Por estas horas Cositorto está enfocado en mostrar la solvencia de la organización y en asegurar que no hubo estafas y que todos los inversores recibieron los aportes pactados. Hace un par de semanas, en su discurso en Córdoba matizó una férrea defensa de Generación ZOE con lecturas políticas, alertando por lo sucedido en Chile –en referencia al triunfo del líder de izquierda Gabriel Boric– y arengando ante sus oyentes la posición de los antivacunas: “Estamos todo el día con la gente abrazándola y no nos pasa nada. Ahora, si tú quieres llenarte de información, bajar tu sistema inmunológico y dejar que un virus te domine, cada uno puede elegir, pero déjennos elegir a nosotros. No necesito ponerme ningún medicamento en contra de la voluntad. Acá empieza a despertar la consciencia, ¿sí o no?”.

Desplome

La cotización de ZOE Cash no está en su mejor momento, posiblemente afectada por la seguidilla de denuncias. En la primera semana de enero cotizaba a US$ 0,30 y según Cositorto llegaría a US$ 55 para mediados de año. Al cierre de esta nota, el token de ZOE había caído a la mitad, en torno a US$ 0,16. Además, la semana pasada funcionarios de San Juan desmintieron que la firma sea propietaria de minas de oro en la provincia.

Club, estadio y call center en Villa María

Generación ZOE está preparando una charla informativa en el shopping Paseo de la Ribera, en Río Cuarto. Pero ‘el Imperio’ no es la plaza más fuerte para ellos. En todo caso parece ser Villa María, donde operarían oficinas comerciales, un call center y desde fines del año pasado un club de fútbol propio. Se trata del ZOE Atletic Club que, según explicaron sus referentes, ya adquirió un predio en cercanías a la autopista Córdoba - Villa María y donde se proyecta construir un estadio para 15.000 personas, además de un predio deportivo con siete canchas. El club es propiedad de Generación ZOE, que tiene como ‘líderes’ en Villa María a Claudio Álvarez y Silvia Fermani. Álvarez oficia de presidente del club, Fermani de secretaria general. Como figuras estelares aparecen los exfutbolistas Rodolfo y Diego Graieb, en la dirección de Metodología y de Relaciones Institucionales, respectivamente. Se acaba de sumar como DT el ex-Huracán Néstor Apuzzo.