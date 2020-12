“Nosotros apoyamos Juntos por el Cambio sin condicionamientos, otros presionan por candidaturas”

Fueron días intensos en la vida del radicalismo. A comienzos de semana, el diputado nacional, Mario Negri, publicó una carta hablando de la interna, el miércoles se lanzó Sumar, el espacio encabezado por Rodrigo de Loredo, Orlando Arduh, Javier Bee Sellares y Javier Fabre, y el viernes, Ramón Mestre, presidente de la UCR provincial, pidió la unidad. En el medio de esto, la polémica por el voto dividido de la oposición al Presupuesto 2021 en la Unicameral y la previa de un viaje a Buenos Aires de Arduh para reunirse con dirigentes de peso a nivel nacional dentro de Juntos por el Cambio (JxC)

- ¿Fue la semana con más movimientos en la interna radical?

- Fue una semana con gestos del radicalismo. El lanzamiento de Sumar, que tiene tres núcleos, el de Rodrigo de Loredo, el que integramos con Javier Bee Sellares y el angelocismo con Javier Fabre, tuvo un impacto y más aún sabiendo que podemos incluir otras vertientes de la UCR. Fue una presentación con dirigentes de todo el interior, con los 13 intendentes más importantes de la UCR, porque los otros son todos comuneros, y tengo la impresión de que Sumar dará que hablar por tener la firme convicción de conducir el partido. Por eso es que hoy no me veo sentado en una mesa sellando la unidad. Eso se dará, en todo caso, después de la interna del 14 de marzo. Llegaremos a la presentación de listas y ahí se verá. Pueden existir lugares sin interna, pero en Capital, Cruz del Eje, Colón, va a haber interna; y en otros se puede acordar hasta 24 horas antes.

- Descarta la unidad, y esta semana (Ramón) Mestre y (Mario) Negri lanzaron un mensaje pidiendo ello precisamente…

- ¿Ahora quieren unidad? ¿Por qué no la tuvimos en 2019? Yo no hablo de Mestre, hablo de la conducción partidaria. ¿Qué se hizo? Se perdieron 50 intendencias, fuimos con dos candidatos radicales y perdimos la Capital y la gobernación. La unidad no es el reparto de cargos cuando todos sabemos que hay núcleos que lo único que tienen son nombres y no están en condiciones de ir a una interna. Mestre y Negri quiere vender la unidad antes de lograrla. La interna es saludable. Hay radicales que no quieren interna, pero se quejan de están siempre los mismos. Puede haber acuerdos departamentales, pero el 14 de marzo tienen que estar abiertas las escuelas para votar. No va a ser la primera ni la última interna que vamos a tener. Insisten en una unidad pura y exclusivamente por las candidaturas. Nosotros queremos fortalecer la UCR y conducir JxC, no solo el radicalismo. Y para eso, demostramos un respaldo a dirigentes nacionales, pero sin condicionamientos. Hay algunos que hablan de referentes nacionales de Cambiemos y lo hacen poniendo condiciones o presionando por candidaturas. Bueno, nosotros no hacemos eso. Y en Buenos Aires lo saben.

- ¿Los sorprendió, a usted y a los integrantes de Sumar, la jugada de Mario Negri?

-(Silencio) Él tiene un problema Negri que se llama De Loredo. No hay otro problema que no sea Rodrigo. Y en qué sentido lo digo: lo marco porque Mario no se bancó que Rodrigo fuera la persona que condujera el partido. Veníamos trabajando muy bien, Negri se iba a sumar desde afuera hasta que vio que Rodrigo podía ser la conducción. Y no quiso que lo conduzca; ahora, al porqué hay que preguntárselo a Negri. A lo mejor, lo vieron como un escollo. Igual, no descarto que Negri vuelva a Sumar, e incluir a un Miguel Nicolás o un Dante Rossi. Para todo eso nos quedan un buen tiempo.

- ¿Por qué acompañó el Presupuesto provincial? Hubo ruido dentro del bloque…

- Lo acompañamos en general. No estamos de acuerdo en la ejecución del Presupuesto, acompañamos gobernabilidad e institucionalidad y la situación de la Provincia es complicada. Y no hay ruido en el bloque porque doy libertad de acción. Cuando vos tenés posturas dentro de un bloque que son firmes, no me parece que se tengan que comer el voto. Lo más políticamente correcto fue dar libertad de acción. Es saludable que pase esto.