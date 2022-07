One Coin: analizan si pasa a la Justicia federal

La denuncia de un detenido por la Justicia provincial a raíz de las presuntas estafas perpetradas con One Coin, deberá ser nuevamente analizada antes de descartarse la competencia federal. En sala unipersonal, el camarista Eduardo Ávalos dispuso que el juez federal N° 3, Hugo Vaca Narvaja, solicite y examine el expediente que se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier.

La presentación había sido realizada por Ricardo Beretta –imputado en la causa One Coin y detenido en Bouwer– en contra de los denunciantes con los que se abrió la investigación provincial, Mario César Saposnicof y Matías Ezequiel Font, y en contra de los referentes internacionales de la empresa, el español José Gordo Valero y los hermanos búlgaros, Konstantine Ignatov Plomenov y Ruja Ignatova.

Beretta señaló que los supuestos denunciantes en la causa tramitada en la provincia habrían intentado, de esta forma, quedar fuera de la evasión fiscal y el lavado de activos, optando por colocarse en la posición de víctimas.

En la fiscalía de Gavier se investiga una presunta organización ilícita que se habría dedicado a realizar múltiples estafas, a través de criptomonedas fraudulentas, que simularían tener características similares a las vigentes en el mercado mundial y contar con un registro seguro, cuando en realidad se trataría de una registración privada, cuyos valores serían manipulados por los integrantes de la organización ilícita y que, a la vez, no cumplirían con el fin de ser utilizados como medio de pago.

“La cuestión que aquí me convoca tiene que ver con el origen y destino de los fondos aportados por los denunciados en este expediente judicial. Y en ese punto es que, a la luz de las constancias obrantes, me permito sostener que la declaración de incompetencia del magistrado de grado fue dispuesta de manera prematura”, subrayó el camarista Ávalos. En base a esa apreciación consideró que el expediente no debe ser cerrado y la hipótesis de la denuncia de Beretta debe ser nuevamente analizada.