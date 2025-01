Orfeo Distrito de la Salud: Federico Argüello cuenta como se fusionan un hospital con comercios y oficinas

En dos años, los cordobeses vamos contar con un nuevo concepto en cuanto a la atención médica se refiere. En un mismo lugar, se fusionará un Hospital de Día y un Centro Comercial, con espacios abiertos y áreas gastronómicas. En total se intervendrán unos 24 mil metros cuadrados, de los cuales 60% será destinado a la sanidad.

El estudio a cargo del ambicioso proyecto es ZAP. Quien estará comandando todo será Federico Argüello. La intención es “innovar, buscando recrear un ambiente relajante con un gran parque central y terrazas verdes, ofreciendo una experiencia de atención médica menos traumática”, describe como disparador el director comercial de la firma.

Se destinará una inversión de 30 a 40 millones de dólares y la creación de aproximadamente 2000 puestos de trabajo. El proyecto presenta desafíos técnicos complejos debido a la integración de estructuras preexistentes.

730 días y 730 noches: así quedará el Orfeo reconvertido en Distrito de Salud

¿Cuál fue el concepto con el que trabajaron para presentar esta obra?

La idea básica es recrear a través de la arquitectura un poco el espíritu de vida natural y salud. Contará con terrazas verdes hacia adentro, las fachas son espejadas de manera tal que todo eso se refleje, con amplios recorridos pero sin dejar de ser una institución médica, no un shopping. Los locales comerciales serán todos temáticos vinculados a la salud, es decir, farmacias, ópticas, ortopédicas, locales de venta de productos de belleza…

¿Un centro de Salud destinado a qué público?

Entendemos que es una salud vinculada más que un grupo de un nivel ABC1, o sea, directamente me animaría a decir que salimos a competir con los sanatorios y clínicas de primer nivel en la ciudad, así nos pidió (Euclides) Bugliotti. Desde los niveles de terminación hasta la tecnología.

Un hospital de día apto para cirugías ambulatorias...

Hoy es una tendencia mundial la reducción de las operaciones o la cirugía ambulatoria. Hoy para un bypass uno entra en la mañana y a la tarde se va a su casa. Este hospital va a estar tomando la demanda de un montón de operaciones, con lo cual sí hay todo eso, más toda la parte complementaria, que van a estar ahí complementando todo el proceso.

Bugliotti ya les marcó el tiempo: 730 días y 730 noches.

Tenemos dos años entre día y noche para dejarlo listo.

El sueño de Palazzo: Polo Cultural Alberdi con un teatro para 320 personas y presentaciones en simultáneo

¿Es una exageración o se trabajará de día y noche?

No. Bugliotti te puedes llamar a las 6 de la mañana, te puedes llamar a las 11 de la noche o a las 12. No tiene sábado ni domingo, todos los días sin iguales.

¿Es algo similar a lo que ya estamos acostumbrados o es un concepto nuevo?

Diría que es algo nuevo en Córdoba. Es crear un nuevo paradigma en lo que es la salud, por lo menos lo asociado a otros usos, como un shopping y oficinas dentro de lo que es una tendencia mundial, que son las nuevas centralidades. Las nuevas centralidades son complementar usos. Entonces la gente quiere esparcirse, quiere tener salud, quiere trabajar, quiere vivir inclusive en el mismo lado. Claramente estamos creando una cosa nueva. Entonces es una forma de entender la salud un poco más descontracturada, además de vincular la naturaleza. La idea es que la gente pueda tokenizar todo lo que sea la parte de esperas, de manera que uno llegue a través de la tecnología, irse al parque a disfrutar de la parte gastronómica y cuando le llegue el turno le avise una aplicación a su teléfono. Entonces es una forma de vivir no tan traumática la parte de salud. Generalmente suele ser una situación no agradable.

¿Y qué inversión demandará todo esto?

No, no me animo a decir hoy porque hay un gran desajuste en los precios en relación al precio de construcción. Hoy en dólares prácticamente cuesta el doble construir. Entonces los números que en su momento hablamos eran de 20 millones de dólares. Yo calculo que debe ser una invasión 20 y 40 millones de dólares, mínimo, sin considerar luego las inversiones que van a ser los operadores más equipos.

¿Y cuánta gente más o menos cree usted que va a estar trabajando ahí?

En lo operativo en la construcción y el problema del tiempo que lo quiere hacer tan rápido que va a tener que concentrar en poco tiempo más gente. Yo calculo que ahí en forma directa e indirecta van a estar trabajando aproximadamente unas 2000 personas, más o menos.

¿Este es uno de los proyectos más grandes que tiene?

No, el proyecto más grande que hemos hecho hasta ahora es Pocito, que son 135.000 m2. Este proyecto tiene 25.000 m2, pero sí diría que profesionalmente es un proceso de mucho desafío. Porque es montar una estructura encima de otra. Se tiene una serie de complejidad, tiene que ser reversible y eso implica sistemas más livianos, con lo cual nos obliga, por ejemplo, a llevar todo lo que es imágenes pesadas al segundo subsuelo, ahí donde estaba la pista del Orfeo. Y además tiene toda la sinergia con el otro shopping del Grupo Dinosaurio.

¿El estacionamiento se mantiene?

Si, aproximadamente serán 250 cocheras parquizadas, todo para generar un buen impacto visual. Además se sumará una playa que está en desuso al frente de cerca que BurgerKing, por lo tanto, a través del puente se mantiene la conexión.