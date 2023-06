Ortegoza: “El equipo está jugando de maravillas”

El volante de Talleres reconoce el buen momento de Talleres. Están a cuatro puntos de River Plate en la cima del campeonato de la Liga de Primera división de fútbol argentino.

Se nota el buen humor en el equipo. Cuando los resultados son favorables la buena relación con el DT fluye sin rispideces. Ulises Ortegoza definió con una frase el gran presente del matador: “el equipo está jugando de maravillas, no me sorprende en absoluto el momento que estamos pasando”, define.

El invicto de los últimos cinco partidos, sólo con un empate, confirman que el rendimiento en la Liga es ideal. Sostuvo, en diálogo con radio Sucesos, que se consolida la dupla que conforma en el medio campo junto a Rodrigo Villagra. El volante destacó que “con Rodri hablamos mucho, nos hicimos buenos amigos y empezamos a entendernos mejor”, y esa condición, según el jugador de Talleres, “hace rendir a la dupla y funcionar mejor al equipo”.

Al mismo tiempo, reconoció que estos días sin fútbol, por la fecha FIFA, aligeró la carga que venía soportando el equipo. “El parate nos sirve para bajar un poco las cargas y tensiones. Hemos sacado adelante partidos muy difíciles, así que viene muy bien el descanso”, dijo aliviado el volante.

Una sorpresa para los oyentes fue cuando Ortegoza recordó sus inicios y de cómo llegó a primera sin hacer inferiores. “No hice inferiores en ningún lado, a los 21 un representante me llevó a los Andes y fui. No tenía nada que perder y le agradezco a dios lo que el fútbol me dio”, concluyó.