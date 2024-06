Padre Pablo Viola “Tener comida guardada cuando tu pueblo pasa hambre muestra insensibilidad”

-¿El gobierno nacional es insensible?

-Los hechos hablan por sí solos. Tener guardada comida, con tu pueblo pasando mucha hambre, o decir que si la gente tuviera hambre se moriría en la calle, denota una cierta dificultad para conectar con el otro, es una muestra de insensibilidad. Es muy fuerte. Acá pareciera que el objetivo es sostener mi idea a rajatabla, aunque la realidad me contradiga plenamente. Puede ser algo lindo para una discusión universitaria o en el seminario, pero a la hora de los bifes, la realidad es más que las ideas, como dice Francisco. Hay que dar respuestas a una realidad, la gente no come ideas.

Apenas un día después de la charla que el padre Pablo Viola, el párroco de barrio Comercial que reside en Villa Angelelli, mantuvo con PERFIL CÓRDOBA, Javier Milei volvió a ser tendencia en X. En una entrevista grabada en Estados Unidos, dijo, sin vueltas: “Yo no tengo por qué lidiar con las emociones. Yo hablo con los números”.



“Sé que cuando Francisco estuvo con Milei le expresó su preocupación por los pobres, el Papa es consciente de que los argentinos necesitamos encontrarnos, aunque se hace difícil. En su momento, los curas de los barrios populares expresamos nuestra preocupación de que un candidato, que después ganó las elecciones, considerara que la justicia social era una mierda, han pasado cosas y hay un proceso en macha”, dice el cura de 44 años, que hace 12 se ordenó como sacerdote y 8 que se desempeña en el mismo lugar que habitó el Cura Vasco.

-¿De qué se trata ese proceso que está en marcha?

-Lo vengo viendo desde hace un tiempo y espero que ésta sea la última expresión de una decadencia de la conducción y de la dirigencia, de todo tipo de dirigencia, pero sobre todo de la política y que tiene que ver especialmente con haber dejado de concebir la política en función del pueblo y haberla empezado a concebir en función de intereses financieros y personales, en muchos casos.

-Es decir que va más allá de este gobierno.

-Creo que si nos quedamos solamente con la foto del actual gobierno no vamos a tener la posibilidad de hacer una crítica seria y real, un examen de conciencia como decimos los cristianos, respecto a qué nos llevó a esta situación. Yo me pregunto cómo llegamos a esto. No es casualidad, estamos hablando de un proceso de deterioro que se ha venido sosteniendo y que tiene que ver con el alejamiento de la política de la realidad de la gente, por lo tanto de la agenda popular, para enfocarse en una agenda que nada tiene que ver con la realidad del pueblo argentino. Creo que hay que reconstruir la política.

-¿Es una expresión de deseos o ve que se está formando algo?

-Es una expresión de deseos pero basada en una convicción que Francisco trabajó mucho en la post-pandemia, y es que de las crisis salimos mejor si realmente tomamos las decisiones que hay que tomar. Esta situación que estamos viendo hay que analizarla en esta clave y convocar a todos los sectores y hacernos un replanteo real, verdadero, a conciencia, sobre cuál es el rol de la política y cuál es la Argentina que queremos construir.

-Y en ese replanteo, ¿qué rol juega la pobreza?

-El más importante. Fijate qué llamativo, pero en la época de la campaña ningún candidato hablaba de la pobreza. La pobreza era mala palabra. ¿Cómo vamos a resolver esa problemática? Nadie lo dice, pero si resolvés eso resolvés el problema de la Argentina. Cuando no hay trabajo y educación, eso engendra violencia y la padecemos todos. La gran afectada por la crisis actual es la clase media, pero ese derrama e impacto se siente fuerte también en las clases más bajas. No podemos pensar en una Argentina próspera cuando tenemos más del 55% de la gente bajo la línea de la pobreza y el 17% de las personas en la indigencia. En ninguna cabeza mínimamente racional cabe que Argentina pueda salir adelante con esa cantidad de pobres.

El drama de cerrar comedores

El deterioro de la economía y el crecimiento de la pobreza pegan fuerte en los barrios marginales. Barrio Comercial y Villa Angelelli no son la excepción. “Hay comedores que han cerrado porque dejaron de recibir ayuda. En algunos casos, hay mujeres que lo siguen sosteniendo a pulmón: con donaciones, con la Tarjeta Alimentar que reciben y la ponen para eso, son mujeres solidarias que están sosteniendo con lo que pueden. Nosotros tenemos una olla popular que funciona una vez a la semana y creció exponencialmente: de 60 familias que venían ahora son 100”.



Sin embargo, Viola remarca que no se puede reparar solamente en “si los pobres comen o no”. “Es fundamental, está claro: es lo mínimo, lo básico. Pero ¿los chicos van a la escuela? ¿Los padres los llevan? Una madre que no durmió durante toda la noche porque se estaba drogando ¿vos pensás que va a llevar a los chicos al colegio? ¿Y si los lleva, cómo los lleva? Ni siquiera los peina… Cuando desaparece el Estado el narcotráfico empieza a resolver problemas y es muy difícil salir”.

-¿Cómo se saca a un chico de esa situación?

-Nosotros tenemos una propuesta que se llama Hogares de Cristo, donde hacemos un abordaje desde una propuesta territorial y desde la fe: recibimos y acompañamos. Las adicciones en condiciones de vulnerabilidad social tienen características diferentes, aunque el trasfondo es el mismo y se sobrelleva la vida como se puede. Tenemos un Centro Barrial, que funciona de forma ambulatoria, y los empezamos a acompañar, desde la salud y lo judicial pero en una clave de familia. Cuando los chicos se acercan empiezan a sentirse en familia. Pero hoy ya no tenemos lugar y les pasa a muchos en otros barrios. La problemática estalló. El problema es que a veces se demonizan ciertas cuestiones…

-¿Cuáles por ejemplo?

-Cuando las ideologías se instalan terminan generando dioses y demonios. Esta demonización sistemática de alguien porque hace algo por lo social… no sirve para construir, porque no conocen la realidad. Alguien de un comedor robaba, dicen. Está bien, investigá pero no por eso vas a eliminar una política pública que tenía un buen efecto. Se están cometiendo muchos errores, pero no quiero focalizar en este período de gobierno porque esto viene desde hace mucho tiempo.