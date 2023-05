Pálida actuación de Belgrano: perdió ante Platense

Belgrano tuvo una pálida actuación ante Platense y cayó por 1-0 en su visita a Vicente López por la fecha 18 de la Liga Profesional. El 'Pirata' lleva tres partidos sin ganar, pero esta derrota duele en Alberdi, ya que lo hizo ante un equipo que hizo muy poco por la victoria. Pero los de Guillermo Farré jamás encontraron circuitos de juego para revertir el juego.

El 'Celeste' suma 28 unidades en el torneo y en la próxima fecha recibirá la visita de Vélez Sarsfield. Belgrano anhela con urgencia que se recupere el 'Caco' Sánchez. Lo necesita, y mucho.

Desde el vestuario. Nicolás Servetto, a los tres minutos de iniciado el juego, abrió el marcador para el local. El delantero, de cabeza, marcó el 1-0 aprovechando una desatención defensiva del ‘Pirata’. Parecía off side. Sin embargo, estaba en la misma línea de Compagnucci que tardó en salir.

Fue flojo lo producido por el Celeste en la primera etapa, más allá de arrancar el juego perdiendo. Abusó de los centros. Todos mal ejecutados. Como ejemplo vale recurrir a las estadísticas: tiró 15 centros y ninguno tuvo un destinatario propio. Pablo Vegetti fue, fue, fue y fue, pero no hubo nadie que le propusiera una acción prolija para su ofensiva.

Ulises Sánchez fue el más activo (otra vez), fue el que intentó ser generador de sociedades, el que busca solucionar algunos aspectos del engranaje del juego.

Y la tendencia continuó: cada vez que a Belgrano le hicieron el primer gol, terminó perdiendo.

El complemento no tuvo brillo. Por momentos fue mediocre, salvo alguna pincelada de Taborda para el 'Marrón'. El ‘Pirata’ no fue capaz de generar peligro en la defensa ‘Calamar’. Salvo sobre el final del juego, con más orgullo que juego atacó a Macagno, que estuvo atento y mantuvo el arco en cero. Platense se dedicó a defender su diferencia y con poco, muy poco, le ganó a los de Guillermo Farré.

El ‘Celeste’ cayó en su visita a Platense. No jugó bien. Bruno Zapelli, el más talentoso del equipo, estuvo lejos de su mejor versión. Falló una y otra vez. Y si él no juega, más la ausencia del ‘Caco’ Sánchez, a Belgrano le cuesta mucho. Zapelli no tuvo socios.

El porcentaje de pases bien hecho en Belgrano fue del 53 por ciento. Toda una muestra de la imprecisión de los jugadores de la 'B'. Aunque, también, vale resaltar el muy mal estado del campo de juego.

Circuitos de juego, cambios de velocidad, homogeneidad en el juego… nada de eso ocurrió y abusó de los centros, todos mal hechos (el porcentaje de centros bien hechos de la 'B' fue del 35 por ciento). A los 36 minutos tuvo la primera acción con Hesar y a los 43’ un centro de Ulises Sánchez y Pablo Vegetti, el que nunca falla, falló: no cabeceó bien.

Poco, poco y nada en Vicente López. Fue pura voluntad. Pero la voluntad no alcanzó.