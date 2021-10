Para Almaceneros, hay grandes riesgos de que el congelamiento no llegue a sus socios

“Lo primero que tenemos que decir sobre el programa de congelamiento es que no estuvimos convocados a ese diálogo. No vemos esa invitación al diálogo para representantes del comercio de los canales minoristas del interior. Podríamos haber planteado dudas y humildes aportes, pero eso no paso. Y no es la primera vez que pasa”. La demanda llega por parte de Vanesa Ruiz, directora ejecutiva del Centro de Almaceneros. La entidad tiene un peso específico importante en Córdoba: tienen mucha capilaridad en los barrios y más de 3.700 asociados directos.

Ruiz también remarca las dudas que tienen sobre cómo se implementará el programa en los canales minoristas: “para que tenga un cauce normal en el canal minoristas deberían estar en el canal mayorista que es desde donde nos abastecemos. Si esto ocurre puede funcionar. Dependemos que con qué precios nos bajen los productos nuestros proveedores. Hay algunos proveedores directos y son los que deberían bajarnos a nosotros con precios congelados, estamos amparados constitucionalmente para que no se genere una situación de desigualdad comercial. La duda que nos queda ahora es cómo se va a ejecutar este tipo de programas y si verdaderamente vamos a estar incluidos los que trabajamos en el sector minorista del interior, para que sea federal”.

-¿Hay temor de que los pecios congelados no lleguen a los almaceneros?

-Hay amplios temores por lo ya vivido. No es la primera vez que se implementa, no es novedosa la medida y también hay que estar atentos a las respuestas de las empresas, que tienen sus estrategias para saltar estos programas, un cambio de packaging, otros valores de pesos, un aditivo de vitamina que los hace cambiar de código, etc. Y luego está la cuotificación de entregas, porque se les pide más producción y luego eso no pasa. Con el aceite ya hay una cuotificación, sobre todo de productos subsidiados. No hubo desabastecimiento, pero sí un retaceo y una cuotificación. Vamos a insistir con los canales de diálogo y estar expectantes. La otra gran incertidumbre es cómo salimos de estos congelamientos, porque muchas veces pasa que cuando terminan se generan saltos en los precios. Hay alimentos que en la comparación interanual crecieron 100%. Salir de esto, después se vuelve un concepto muy delicado.