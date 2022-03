Parece que hay fecha para la re-re…

En medio de las tensiones con las que se vio atravesada la política nacional en los últimos días a raíz de las discusiones por el acuerdo con el FMI, los intendentes cordobeses siguen preocupados por una sola cuestión: la re-reelección. Es decir, derogar la ley vigente y permitirles ir por un período más a quienes no tienen carta orgánica, como así también a los legisladores provinciales. En la semana, un grupo de intendentes radicales pasó por la Unicameral y se reunieron con el riocuartense Juan Jure, jefe del bloque UCR en la Legislatura y cuentan varios que no se fueron con respuestas concretas al respecto. Sin embargo, un peronista que estuvo al tanto de la conversación dejó trascender que en el PJ habría fecha definida para discutir el tema: el último miércoles previo al receso de julio. Una estrategia muy similar a la que se utilizó para las apuestas on line, en la última sesión del año pasado y previo a las vacaciones de enero. Ahora, aprovechando que Juntos estará pendiente de cómo definir las candidaturas 2023, los mecanismos y sobreviviendo a los constantes roces internos, Hacemos por Córdoba podría tirar la discusión a la cancha antes de las vacaciones de invierno. Y según se encargó de decir un peronista “esto termina siendo una mala noticia para (Luis) Juez. Porque habilitar la re-re de 60 intendentes radicales le va a impedir a él plantar candidatos en esos pueblos”.

A Llaryora le van a pedir Paso y fecha

“Martín (Llaryora) tiene que largarse y confirmar que él es el candidato a gobernador. Encima, ninguno salió a parársenos en frente. Ni Manuel (Calvo), y menos Juan Manuel (Llamosas), y lo de (Martín) Gill es otra cosa. Faltó rivalidad adentro para fortalecer desde ahí”. Esta frase usó un llaryorista paladar negro en un bar de Nueva Córdoba sobre el final de la semana para definir el escenario de una semana movida para el PJ por el tema encuestas. Sin embargo, los conocen al intendente y lo califican como ‘un tiempista’ dicen que está aguardando otras cuestiones que llegarán desde la gestión. Tres o cuatro grandes ejes porque este es el último año y el 2023 ya lo tendrá en campaña. De todos modos, al margen de la discusión por la Provincia, la sucesión en la ciudad de Córdoba está latente y en los próximos días tendrá un par de temas en ese sentido: el primero, acarreado desde la semana pasada por el concejal radical Lucas Balián que pidió Paso en la capital; y el segundo, porque el vecinalista Juan Pablo Quinteros pedirá que se fije de manera definitiva la fecha para la elección municipal. “Quinteros arrancó activo. Ya cuestionó el tema del agua, criticó el sorteo de las 4.000 chapas de taxis y se quejó del acceso a la información pública de esta gestión. Es más, dijo esta semana en Punto a Punto radio que, en términos de publicación de datos, lo de Ramón Mestre fue mucho mejor que lo de Llaryora”, contó un conocedor del Concejo.

La batalla de Río Tercero

El encuentro de Luis Juez con Mauricio Macri en Buenos Aires, bajo la coordinación del intendente radical de Río Tercero, Marcos Ferrer, y del vicepresidente del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño, tuvo mucho impacto local. Y hasta ahora, el que va sufriendo los daños colaterales, fue el organizador que sí estuvo en las oficinas del expresidente en Olivos, el radical de Tercero Arriba. Porque, el hombre del PRO, digitó la reunión pero no asistió. Tras esa charla, la respuesta del diputado del macrismo Gustavo Santos fue una escala en Río Tercero con varias reuniones, aunque una llamó particularmente la atención y se habló mucho en la semana: el café con Juan Pablo Peirone, principal opositor a Ferrer. Hasta acá, todo lo sabido. Lo poco comentado es algo que trascendió el viernes en las últimas horas de la tarde y es la posibilidad de que se deroguen las Primarias en Río Tercero como mecanismo para definir las candidaturas. “Indudablemente, Marcos acusó el golpe al mentón y sabe que una Paso lo puede dejar muy bien parado a Peirone y a él sin reelección”, dijo un peronista que conoce el territorio. Igual, hubo otra frase en un importante despacho de la capital cordobesa que sonó a una pesada advertencia: “querer jugar al dirigente provincial tiene un precio”. Ah, en el radicalismo tomaron nota de la chance que barajan en el eje Juez-De Loredo para que el diputado UCR sea candidato a intendente o a vicegobernador. “Se viene el reglamento. No le vamos a permitir que el radicalismo sea el Deportivo De Loredo y juegue en todas las canchas”, dijo un radical.

El director de CPC tiktoker

“Esto lo hago, porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta…”, dice Residente en la sesión Bizarrap, en el encuentro musical entre el ex Calle 13 y el músico argentino con un video que desde hace unas semanas es tendencia. Algo de eso replicó ahora ¡el director de un CPC! Se trata de Santiago Gómez, el hombre que comanda el CPC de San Vicente y que en el último tiempo empezó a generar contenido en Tik Tok, una plataforma dedicada al público adolescente. Ahí, el funcionario grabó un clip contando las obras que se harán en la zona este de la ciudad, como un hospital, y lo relató en la red social, pero cambió la letra. “Esto lo hago para que sepas lo que hacemos en nuestros barrios… esto lo hago para que veas lo que no se hizo en estos años”, ‘cantó’ Gómez en Tik Tok y rápidamente se metió en los grupos de WhatsApp del peronismo de la Capital.

Arduh, el juecismo y una relación cada vez más fría

El viernes en Tribunales hubo muy pocos dirigentes locales de Juntos por el Cambio con motivo de la apertura del año judicial y la presencia estelar del titular de la Corte, Horacio Rosatti. Concretamente, hubo dos, los legisladores radicales Orlando Arduh y Dante Rossi, uno jefe del bloque Juntos por el Cambio y el otro integrante de la bancada radical. Dicen que Arduh está hermético, que habla poco y que en silencio aguarda por la decisión del fallo de su partido que se conocerá en los próximos días. Sin embargo, hubo otras fuentes de la coalición que reconocieron que desde hace semanas el juecismo está tratando, por distintos medios, de recomponer la relación con el legislador provincial después de los polémicos cruces por apuestas on line entre el senador y titular del Frente Cívico con el parlamentario de la Unicameral. “Está complicado, hubo varios llamados, mensajes. Pero Arduh, por ahora, no quiere saber nada. Y mirá que lo llamaron muchos, ehh…”, dijo un conocedor de los pasillos de la Unicameral.

Mujeres PRO en la mira

De las que se habló y mucho también fue de algunas de las mujeres del PRO. Empezando por la senadora Carmen Álvarez Rivero, quien publicó un video en las redes por el Día Internacional de la Mujer y quiso trazar una vinculación con el fallecimiento del artista cordobés, Antonio Seguí. Video que se publicó en Twitter y que tuvo muchas repercusiones negativas en esa red social, al punto que varios compararon la situación con un sketch de Diego Capusotto. Pero además de la parlamentaria en días se verá las caras con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando tenga que hablar del acuerdo con el FMI, el mismo martes, las dos concejalas del PRO que responden al macrismo, Eugenia Terré y María Iglesias, se mostraron con la senadora nacional, Alejandra Vigo. No es la primera que este sector del PRO tiene un encuentro de mujeres con la esposa del gobernador Juan Schiaretti. Hace unos años también se registró una reunión con foto incluida de la diputada nacional, Soher El Sukaría, quien en los últimos días sostuvo que quiere pelear por la intendencia. En el resto del partido miran con desconfianza amparados en algunos números flojos que arrojaron encuestas en torno al conocimiento de la parlamentaria.