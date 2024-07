Paritaria docentes: la UPEC analizará en asambleas si aceptan la nueva propuesta de Llaryora

El gremio de los docentes públicos de la provincia de Córdoba (UEPC) analizará esta semana la nueva propuesta enviada por el Ejecutivo. “Es una mejora a lo anterior, contempla varios de los puntos planteados en nuestros requerimientos”, expreso Roberto Cristalli, el titular del sindicato.

La propuesta va del 1 de junio al 30 de septiembre, contempla 100 por ciento de IPC acumulativo sobre haberes de mayo, y se va a extender hasta septiembre para todos los cargos. Se inicia recupero con sumas no remunerativas que involucra a la totalidad de los cargos, se produce compensación no remunerativa adicional para cargos que inician con la palabra maestro. Finalizado el proceso de junio a septiembre todas esas sumas se van a blanquear, con esto la recuperación del 100 por ciento del poder adquisitivo.

La noticia generó descontento en la delegación Capital, opositora a la conducción provincial del sindicato, que critica la falta de parámetros claros para evaluar las propuestas. Este proceso implica realizar asambleas escolares en cada turno, asambleas por departamento y finalmente una Asamblea Provincial Resolutiva. Según las delegaciones más combativas, esto consume tiempo y energías, desmovilizando a los docentes justo cuando las vacaciones interrumpirán las negociaciones.

El movimiento del Centro Cívico se produjo después de que la UEPC realizara asambleas escolares el miércoles y jueves de la semana pasada, en las que la mayoría de los mandatos se orientaban hacia un paro de 48 horas. Ahora, el nuevo ofrecimiento obligará a recalibrar la respuesta del sindicato y, de no haber acuerdo, definir una nueva medida de fuerza. En las asambleas escolares de Capital, ya se planteó la posibilidad de no iniciar actividades tras el receso si no se llega a un acuerdo satisfactorio.

El Centro Cívico sostiene que los salarios docentes de Córdoba están entre los mejores del país y argumenta que, considerando el Boleto Educativo Gratuito y la compensación por el FONID, el salario docente cordobés es el mejor de Argentina.

La propuesta del Gobierno para la segunda etapa del año

Desde el 1 de junio al 30 de Septiembre

- 100% del Índice de Precios al Consumidor sobre los haberes de mayo y así sucesivamenet hasta septiembre

- Recuperación salarial con sumas no remunerativas

- En Octubre: Blanqueo de las sumas no remunerativas.

- Compensación salarial para todos los cargos que contengan la palabra “Maestro” desde Junio. Cantidad de docentes alcanzados: 25.591 (31,3%)

- Boleto Educativo Gratuito de Lunes a Viernes para transporte Urbano e Interurbano

Jubilados

- Contempla el 100% del IPC de Córdoba acumulativo a partir de junio

- Elevación de la mínima para el cálculo a $150.000

- Desde Octubre todas las sumas otorgadas a los activos se transformen en remunerativas se incorporan porcentualmente al salario de los jubilados.