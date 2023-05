Parque de la Biodiversidad: cruce por la denuncia contra Llaryora

El vocal por el Frente Cívico en el Ente municipal BioCórdoba, Tomas Casañas Lerner, denunció al intendente y candidato a gobernador Martín Llaryora (HuxC) por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público y maltrato animal”.

Desde la Municipalidad aseguraron que la acusación, presentada a días de la apertura del Parque de la Biodiversidad en la capital cordobesa, es “falaz”.



Casañas afirmó que “hay un faltante de más de 400 animales” desde que el ente municipal se hizo cargo del exzoológico después de la rescisión del contrato de concesión con la empresa privada.

“Acompañamos partes de breves informes de necropsia que dan cuenta que algunos animales no han sido tratados correctamente por deficiencias en sus recintos, por deficiencias en su control, en su cuidado. Han fallecido, han tenido enfermedades crónicas a las que no se las ha atendido de la forma que era necesaria para que no sucedieran las muertes”, sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba..

“Hay una gran cantidad de animales desaparecidos que no sabemos dónde están” dijo Casañas al tiempo que precisó que “más de 100 peces se han dejado morir en el acuario”.



Además indicó que “hay suposiciones” y que “las pruebas no son suficientes para darlo por aclarado” al fundamentar el pedido de investigación a la Justicia.



Réplica. Por su parte, el secretario de Gestión Ambiental Jorge Folloni se mostró “sorprendido” por las denuncias a las que calificó de “totalmente falaces no solamente por la calidad de quien la hace sino contra quien la hacen porque en principio no corresponde una denuncia contra el intendente, sino contra el órgano responsable”.



“Podemos demostrar todo en base a todos los inventarios que están hoy en proceso de amparo judicial y están también en la sede administrativa del Ente BioCórdoba. Todas las muertes naturales por salud o enfermedad están certificadas con las necropsias correspondientes”, argumentó.

La denuncia cuenta con el patrocinio del abogado Martín Carranza Torres.