Paso en Córdoba: destinarán $760 millones para la impresión de boletas

El Estado nacional destinará unos 760 millones de pesos para la impresión de boletas de las 28 listas que participarán en Córdoba de las elecciones Paso del próximo 13 de agosto.

“Hay dos tipos de financiamiento. Uno es el financiamiento de campaña que es el aporte que se le da fijo, que lo fija el Ministerio del Interior a cada una de las agrupaciones y otro es un financiamiento especial, un aporte para la impresión de boletas que solamente puede ser destinado a eso”, explicó el secretario electoral Guillermo Fernández.

“En el caso de que no se gaste debería devolverse. Nosotros no tenemos intervención, no tiene nada que ver con la justicia. Solamente después en oportunidad de rendir cuentas los partidos del financiamiento, una vez concluidos los comicios”, agregó en declaraciones a Telefe Noticias Córdoba.



Fernández aseguró que “sorprende un poco la cantidad de listas, no de partidos”. “Partidos la verdad que son más o menos los mismos que había antes. A veces intervenían más cantidad de partidos en una alianza. Ha llegado a haber 19 partidos en una alianza, pero lo que sí sorprende es la cantidad de listas”, precisó.

“Una vez se intentó limitar el tema del aporte a cada partido y no a la lista. En su oportunidad un recurso que llegó a la Corte Suprema de Justicia que se le hizo lugar, que es el caso Biondini. A partir de allí el aporte para la impresión de boletas ya no sólo fue para la agrupación sino para cada lista en particular”, concluyó.

Cómo se calcula lo que recibe cada lista

La cifra oficial que debe recibir por boleta cada lista (y no cada fuerza o alianza política) es de $2,92 por tramo o categoría. De acuerdo a la normativa electoral vigente para estos comicios cada lista tiene que imprimir un total de boletas que equivalen al padrón del distrito. Si se multiplica $2,92 por los 3.065.088 los electores del distrito Córdoba nos da un total de $8.950.056,96 por cada tramo.

Del total de las listas algunas presentarán candidatos para cuatro tramos (presidente y vice, diputados nacionales, Parlasur y Parlasur regional), otras para dos (diputados nacionales y Parlasur regional) y otras para sólo un tramo (diputados).



15 listas presentarán cuatro tramos (presidente y vice, diputados nacionales, Parlasur y Parlasur regional). Si multiplicamos 4 por $2,92 de cada voto y por los 3.065.088 los electores del distrito Córdoba nos da un total de 35.800.227 pesos por cada una.

Otras 12 listas presentarán tramos para diputados nacionales y Parlasur regional a las se les acreditarán a cada una $17.900.113, mientras que una sola lista para el tramo de diputados recibirá $8.950.056, según publica La Voz.

Teniendo en cuenta que hay sumando la totalidad de las listas unos 85 tramos, si se multiplica ese número por la totalidad del padrón (3.065.088) y por 2,92 nos da un monto total de $760.754.841,6.

Finalmente si se multiplica 85 tramos por la cifra de electores del distrito, que es 3.065.088, nos da un total de 260.532.480 boletas, si se imprimiera estrictamente lo que establece la ley.