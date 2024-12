Passerini: “Milei toma la cruel decisión de computar como gasto la asistencia a los jubilados”

Crítico de la primera hora de las políticas de Javier Milei, el intendente Daniel Passerini volvió a pedir “un horizonte de salida” ante un plan anti inflacionario “que está dando resultados pero basado en un severo plan de ajuste. El horizonte de salida que nosotros deseábamos era un Presupuesto donde se viera un plan económico de desarrollo y cuál iba a ser la política hacia las provincias”.

Y añadió: “Lamentablemente eso no apareció por lo que ratifico mi pensamiento de que el gobierno de Milei sólo tiene un plan de ajuste que golpea duramente a las provincias y a los municipios. Y como si eso fuera poco, toman la cruel decisión de computar como gasto el aporte de asistencia sanitaria y de medicamentos a los jubilados. Esa es una variable que uno nunca debe tocar”.

“Desde que se conoció la noticia del gobierno nacional de cercenar la prestación de medicamentos del Pami, estamos recibiendo un incremento sostenido en la demanda de medicamentos en nuestros centros de salud por parte de personas que deberían contemplar el presupuesto nacional. Nosotros no lo vemos como un número, es alguien a quien le tenemos que brindar un derecho. Ningún jubilado de Córdoba dejará de recibir su tratamiento por una pésima decisión del gobierno nacional”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que el gobierno de Milei empiece a tratar de mejor la micro economía, luego de ordenar los números macro, Passerini fue enfático: “No veo una expectativa de salida si no veo un Presupuesto. Hablo como intendente de la ciudad más importante del interior de la Argentina. Nosotros no tenemos ninguna expectativa de que el gobierno nacional atienda alguno de los problemas que tiene la ciudad, lo tenemos que resolver nosotros y en eso también veo que acá hay una negligencia clara: el Gobierno Nacional es muy federal para recaudar los impuestos y muy unitario para distribuirlos”.



Ante la consulta de por qué creía que el Presidente mantiene altos niveles de aceptación pese al ajuste que implementó, el intendente lo atribuyó a la polarización que mantiene con Cristina Fernández. “Es una grieta muy de Buenos Aires, que no conduce a ningún lado. Uno ve lo que pasó con Ficha Limpia y se da cuenta de todo. Esta polarización fortalece al gobierno porque nadie quiere volver al kirchnerismo. Nosotros nunca tuvimos ahí. Hay que tratar los problemas reales de la gente. Qué me importa lo que se digan Milei y Cristina”.

Escenario electoral

De cara a las elecciones legislativas del año próximo, Passerini pone de manifiesto que el escenario podría cambiar si el gobierno nacional no atiende las necesidades de los gobernadores. “El gobierno deberá rectificar algunas decisiones porque me parece que el escenario electoral va a ser diferente. Los gobernadores cada vez tienen más incidencia en las decisiones que se van a tomar y si el gobierno nacional elige seguir por un camino de tomar decisiones unilateralmente, de no discutir con los gobernadores, bueno, me parece que va a haber un escenario electoral muy distinto al que quizá proyectemos desde hoy”.